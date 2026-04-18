এরাজ্য থেকে শিক্ষা-শিল্প-চাকরি ও মানুষের এক্সোডাস শুরু হয়ে গিয়েছে, মন্তব্য শমীকের

কলকাতার প্রেস ক্লাবে আয়োজিত 'Meet the Press' অনুষ্ঠানে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি এবং রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য সরকারকে উদ্দেশ্য করে এমনটাই কটাক্ষ করেন।

বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি এবং রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য (ইটিভি ভারত)
Published : April 18, 2026 at 4:14 PM IST

কলকাতা, 18 এপ্রিল: গত 15 বছরে এই রাজ্যে থেকে শিল্প শিক্ষা চাকরি সব কিছু চলে গিয়েছে। তাই বাংলায় বিজেপি এসে গিয়েছে এখন শুধুই অপেক্ষা। বিজেপি হল 'government in waiting' । আজ কলকাতার প্রেস ক্লাবে আয়োজিত 'Meet the Press' অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি এবং রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য সরকারকে উদ্দেশ্য করে এমনটাই কটাক্ষ করেন। রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন আজ তিনি আলোচনা করেন।

তিনি বক্তব্যের শুরুতেই 2011 সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন যে সেই সময় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু গত 15 বছরে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ না হয়ে উল্টে গণতান্ত্রিক কাঠামোই ভেঙে পড়েছে বলেই তিনি অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসন ও শাসকদলের মধ্যে পার্থক্য প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সম্মান নষ্ট হয়েছে। বিচারব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করা হচ্ছে যা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের ঋণের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ক্রমাগত কমছে। শিল্পায়নের অভাবে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়নি এবং সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মতো ঘটনার ফলে শিল্প মহলে নেতিবাচক বার্তা গিয়েছে।

তিনি দাবি করেন যে গত 15 বছরে প্রায় 79 হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং হাজারেরও বেশি কোম্পানি লিকুইডেশনে রয়েছে। পাশাপাশি বহু কোম্পানি তাদের হেডকোয়ার্টার অন্য রাজ্যে সরিয়ে নিয়েছে যার ফলে রাজ্যে মেধা, পুঁজি ও শ্রম তিন ক্ষেত্রেই ব্যাপক বহির্গমন ঘটছে। কৃষিক্ষেত্রের পরিস্থিতি নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে উৎপাদন কমছে এবং কৃষকেরা চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন। বিশেষ করে আলু চাষিদের বর্তমান অবস্থাকে তিনি ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সঠিক নীতি ও সদিচ্ছার অভাবে রাজ্য পিছিয়ে পড়ছে। ভৌগোলিক সুবিধা, প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ— সবকিছু থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে না।

নিরাপত্তা ও সামাজিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি ‘র‍্যাডিকালাইজেশন’ ও জনবিন্যাস পরিবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এটিকে রাজ্যের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি দাবি করেন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে "আইনশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ অবক্ষয়" হয়েছে এবং প্রশাসন রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত।আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই নির্বাচন বিজেপি বনাম তৃণমূল নয়, বরং "জনতা বনাম তৃণমূল" এর লড়াই। মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ জমা হয়েছে তা এবার নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে বলেও তিনি দাবি করেন।

মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের উন্নয়নে কাজ করছে। এসআইআর প্রসঙ্গে তিনি জানান যে ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ প্রয়োজনীয় হলেও পশ্চিমবঙ্গে এই প্রক্রিয়া সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি বলে বিজেপির মত। মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন, বিজেপি ব্যক্তি নয়, নীতি ও কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচন লড়ে এবং জনগণই দলের মুখ। তিনি আরও বলেন যে বিজেপির লক্ষ্য হলো একটি দুর্নীতিমুক্ত ভয়মুক্ত এবং উন্নয়নমুখী পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলা। শেষে তিনি রাজ্যের জনগণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এবং গণতন্ত্র রক্ষার জন্য পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেওয়া প্রয়োজন।

