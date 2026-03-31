ETV Bharat / politics

'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হল বড়লোক মা-বাবার বখে যাওয়া ছেলে', বেনজির আক্রমণ সুকান্তর

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হল বড়লোক মা-বাবার বখে যাওয়া ছেলে৷ শশী পাঁজা বাঙালী নন, দক্ষিণ ভারতে৷ মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের ৷

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 31, 2026 at 11:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 31 মার্চ: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছে বড়লোক মা-বাবার বখে যাওয়া ছেলে। পিসি না থাকলে বুথ সভাপতিও হতে পারতো না। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন উত্তরবঙ্গে প্রচারের পর শিলিগুড়িতে বিজেপি কার্যালয়ে পৌঁছান তিনি। আর সেখানেই সাংবাদিক বৈঠক করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নেন তিনি। পাশাপাশি এদিন এসআইআর ইস্যুতে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজাকেও আক্রমণ করেন তিনি।

মূলত, বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বালুরঘাটের করনদিঘিতে জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর জনসভায় বালুরঘাট সহ করনদিঘিতে রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি এসআইআর, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে তীব্র কটাক্ষ করেন।

এরপর পালটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হল বড়লোক মা-বাবার বখে যাওয়া ছেলে। পিসি না থাকলে বুথ সভাপতিও হতে পারতো না। রাজনীতিতে প্যারাসুট নিয়ে নেমেছে। আজকে রাজ্যের বাজেটের কথা বলেছে। কেন্দ্রের টাকা হচ্ছে জনগণের টাকা। টাকা নিয়েছো সেই টাকার হিসেব দিতে হবে। যাদের নাম বাদ গিয়েছে তাদের তথ্য নিয়ে আদালতে গিয়ে তর্ক করুক। অনেক বড় বড় উকিল আছে তাদের কাছে। দিনের পর দিন প্রচুর অনুপ্রবেশকারীদের আপনারা ঢুকিয়েছেন। এবার নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। আপনারা নির্বাচন কমিশনের কাছে যান, কোর্টে যান। আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ শুনেছি। কতবার যে আমার নাম নিয়েছেন। তিনিও বুঝতে পারছেন যে, ওই জায়গায় গিয়ে সুকান্ত মজুমদারের নাম নিলে তবেই প্রাসঙ্গিক থাকা যায়।"

এরপর কোচবিহারে প্রার্থী রথীন্দ্র বোসের উপর হামলার ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "যারা হামলা চালিয়েছে, তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা দরকার। আর যদি পুলিশ গ্রেফতার না করতে পারে তাহলে পুলিশকে উচিৎ সাসপেন্ড করা।"

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতামন্ত্রীদের দূর্নীতি প্রসঙ্গে বলেন, "মন্ত্রী সুজিত বসু এগরোল বিক্রি করতেন, ভালো কাজ। এখনকার থেকে ওটা ভালো ছিল। আর এখন তার জন্মদিনে মুম্বই থেকে শিল্পীরা আসেন। যেদিকে ঢিল মারবে সেদিকে দূর্নীতি। ইডি হাঁপিয়ে যাবে।" শেষে শশী পাঁজাকে আক্রমণ করে বলেন, "শশী পাঁজা জানেন না। আসলে তিনি দক্ষিণ ভারতের, বাঙালী নন। বিয়ে হওয়ার পর পাঁজা হয়েছেন।"

TAGGED:

SUKANTA MAJUMDAR
SUKANATA MAJUMDAR SLAMS ABHISHEK
ABHISHEK BANERJEE
SHASHI PANJA
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.