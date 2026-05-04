যেন যুদ্ধ! কাশ্মীরে এরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে দুর্ঘটনা ঘটত না: সায়ন্তিকা
তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়ার কথায়, এখনই লাফালাফি শুরু করে দিলে হবে না ৷ তৃণমূলই রাজ্যে ফের ক্ষমতায় আসবে ৷
Published : May 4, 2026 at 12:09 PM IST
কলকাতা, 4 মে: বরানগর ভোটগণনা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় । জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি ৷ বলেন, "সব ঠিক হবে । ভালো মানুষের সঙ্গে ভালোই হবে । কেন্দ্রীয় বাহিনী তাদের কাজ করছে । তবে আমরা আশাবাদী মানুষ ভোট দিয়েছে ।"
ভোটগণনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তিনি বলেন, " যদি ওই সাঁজোয়া গাড়িগুলো কাশ্মীরে থাকত তাহলে এত দুর্ঘটনা ঘটতো না । উৎসব নয়, যেন মনে হচ্ছে ভোট যুদ্ধ করতে এসেছে ।"
অন্যদিকে গণনা পর্ব নিয়ে মেদিনীপুরের তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়া বলেন, "রেজাল্ট বেরোতে সময় বাকি আছে ৷ এখনও কয়েক রাউন্ড গোনা বাকি আছে ৷ লাফালাফি শুরু করে দিলে হবে না ৷ ভোটের ফল ভালোর দিকেই যাবে ৷ আমরাই জিতছি ৷ তৃণমূলই রাজ্যে ফের ক্ষমতায় আসবে ৷ সে নিয়ে দ্বিমত নেই ৷ এটা নার্ভের খেলা চলছে, জাস্ট চিলড ৷"
কাকদ্বীপে গণনাকেন্দ্র ছাড়লেন তৃণমূল প্রার্থী
এদিকে কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগণনা শুরুর দিনেই উত্তেজনা চরমে পৌঁছল । নির্ধারিত সময়ে গণনা শুরু না হওয়াকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মন্টুরাম পাখিরা । দীর্ঘ দেরির প্রতিবাদ জানিয়ে শেষ পর্যন্ত গণনাকেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি । সূত্রের খবর, নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সকালেই গণনা শুরু হওয়ার কথা ছিল । অভিযোগ, বাস্তবে সেই সময় পেরিয়ে গেলেও গণনা প্রক্রিয়া শুরু হয়নি ৷ প্রায় দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয় প্রার্থী, গণনা এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বলে অভিযোগ । এতে স্বাভাবিকভাবেই অসন্তোষ তৈরি হয় ।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্টুরাম পাখিরা বলেন, "নির্বাচন কমিশন সময় বেঁধে দিয়েছে, কিন্তু সেই সময় মানা হচ্ছে না । আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি । কেন এই দেরি হচ্ছে, তার কোনও স্পষ্ট কারণ জানানো হচ্ছে না । এতে আমাদের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে ।"
শিলিগুড়িতে সাময়িক বন্ধ ভোটগণনা
নির্ধারিত সময়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরিতে শিলিগুড়ি কলেজের শুরু হয় বিধানসভা নির্বাচনের গণনা । সোমবার সকালে প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গণনা করতে গেলে ব্যালটের ছটির মধ্যে চারটি ট্র্যাংক আগে থেকে খোলা ছিল বলে অভিযোগ ওঠে । এরপরই বন্ধ হয়ে যায় গণনা । দীর্ঘ আলোচনার পর প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ইভিএমের গণনা শুরু হয় । ইতিমধ্যে ওই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ।
কাঁথিতে গণনাকেন্দ্র ছাড়লেন কাউন্টিং এজেন্টরা
ভোটগণনা শুরু হতেই কেন্দ্র ছেড়ে চলে গেলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী সুব্রত মহাপাত্র-সহ তাঁর কাউন্টিং এজেন্টরা ৷ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উত্তর কাঁথি বিধানসভার ঘটনা ৷ অব্যবস্থার অভিযোগে গণনাকেন্দ্র ছেড়ে চলে যান জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী ও কাউন্টিং এজেন্টরা ৷
শ্রীরামপুরে কাউন্টিং এজেন্টকে থাপ্পড় পুলিশের
ক্রাচ নিয়ে গণনাকেন্দ্রে ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা ৷ অভিযোগ, চাঁপদানীর কংগ্রেসের কাউন্টিং এজেন্ট মহম্মদ সাকিরকে পিঠে এক থাপ্পড় পুলিশের । বিশেষভাবে সক্ষম এজেন্ট পরিচয়পত্র দেখিয়ে শ্রীরামপুর কলেজে গণনাকেন্দ্রে ঢুকতে গেলে তাঁকে আটকানো হয় বলে অভিযোগ ।