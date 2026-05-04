কাকদ্বীপে গেরুয়া ঝড় ! এগিয়ে দীপঙ্কর জানা, উচ্ছ্বাস বিজেপি শিবিরে

গণনাকেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতিটি রাউন্ডেই ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করছেন বিজেপি প্রার্থী দীপঙ্কর জানা। গেরুয়া আবির মেখে, পতাকা হাতে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগানে মুখর এলাকা।

Bengal Assembly Election Results 2026
কাকদ্বীপে গেরুয়া ঝড় (ইটিভি ভারত)
Published : May 4, 2026 at 2:52 PM IST

কাকদ্বীপ, 4 মে: দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গণনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে রাজনৈতিক লড়াইয়ের চিত্র। 11 রাউন্ড গণনা শেষে বিজেপি প্রার্থী দীপঙ্কর জানা 8,882 ভোটে এগিয়ে রয়েছেন, যা এই মুহূর্তে বড়সড় লিড বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শুরুতে কিছুটা টানটান লড়াই থাকলেও, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধান বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।

গণনা কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতিটি রাউন্ডেই ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করছেন দীপঙ্কর জানা। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকাগুলির বুথে বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক শক্তিশালী হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। এর জেরে ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা। যদিও এখনও একাধিক রাউন্ড গণনা বাকি রয়েছে, তবুও এই মুহূর্তে বিজেপির এই লিড যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

এদিকে, এই খবরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে শুরু হয়েছে উৎসবের আবহ। গণনা কেন্দ্রের বাইরে ভিড় জমিয়েছেন বহু কর্মী। গেরুয়া আবির মেখে, পতাকা হাতে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে এলাকা। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিজয় উল্লাসে মাতেন তারা। অনেকেই একে আগাম জয়ের উদযাপন হিসেবেই দেখছেন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই লিড রাজ্যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে এবং সাধারণ মানুষের সমর্থন তাদের পক্ষেই রয়েছে।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরে কিছুটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদিও দলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি, তবে ভিতরে ভিতরে পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে বলেই সূত্রের খবর। দলের একাংশের মতে, শেষের রাউন্ডগুলিতে ছবির পরিবর্তন হতে পারে এবং তারা এখনও আশাবাদী।

গণনা প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন রাখতে প্রশাসনের তরফে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গণনা কেন্দ্র চত্বরে মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের বিশাল বাহিনী। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। প্রবেশ ও বেরোনোর ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ জারি রয়েছে, যাতে শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিরাই প্রবেশ করতে পারেন।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, কাকদ্বীপ কেন্দ্র ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। তাই শেষ পর্যন্ত ফলাফল কোন দিকে গড়াবে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে এই মুহূর্তে দীপঙ্কর জানার লিড যে উল্লেখযোগ্য এবং তা বিজেপির পক্ষে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সব মিলিয়ে কাকদ্বীপে এখন চূড়ান্ত ফলাফলের অপেক্ষা। শেষ পর্যন্ত এই লিড ধরে রাখতে পারেন কি না বিজেপি প্রার্থী দীপঙ্কর জানা, নাকি শেষ মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বীরা ঘুরে দাঁড়াবে— সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের। ফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত উত্তেজনা যে আরও বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

কাকদ্বীপে গেরুয়া ঝড়
