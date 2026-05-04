জয় শ্রীরাম স্লোগান, বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সেলফি রচনার

বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সেলফি-সৌজন্য বিনিময় রচনার (ইটিভি ভারত)
Published : May 4, 2026 at 4:20 PM IST

চুঁচুড়া, 4 মে: বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে এবার গেরুয়া ঝড় ! বঙ্গে দু'দফায় ভোট-পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে ৷ আজ তার ফলপ্রকাশে শুরু থেকেই এগিয়ে বিজেপি ৷ বাংলায় সরকার গড়তে হলে 147টি আসন জিততে হবে ৷ ছাব্বিশের হাইভোল্টেজ কেন্দ্রগুলির অধিকাংশতেই এগিয়ে বিজেপি ৷ এরই মধ্যে ভিন্ন ছবি ধরা পড়ল চুঁচুড়ায়৷ এখানে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সেলফি তুলতে, সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা গেল তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দোপাধ্যায়কে৷

চুঁচুড়ায় পিপুল পাতির মোড়ে রচনা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজেপি কর্মীরা সৌজন্য বিনিময় করলেন। গেরুয়া শিবিরের কর্মীদের সঙ্গে সেলফি তুললেন তৃণমূল সাংসদ রচনা। শুভেচ্ছা বিনিময়ে করলেন তিনি। গাড়িতে ওঠার পর রচনা বন্দোপাধ্যায় বলেন, "সবাই মানুষ ৷ সবার সঙ্গে কথা বললে তো কোনও অসুবিধা নেই ৷ আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।"

বিজেপি কর্মীদের জয় শ্রী রাম স্লোগানের মাঝে দাঁড়িয়ে সেলফি তোলার প্রসঙ্গে রচনা বন্দোপাধ্যায় বলেন, "রাম তো আমাদের ভগবান। আমরা তো রামকে পুজো করি। সারা ভারতবর্ষের জন্যই 'জয় শ্রী রাম'। উনি তো আমাদের ভগবান। তাহলে তার নাম বলতে তো আমাদের অসুবিধা নেই। পাশাপাশি আমরা জয়বাংলাও বলি। আমি সাংসদ সবার সঙ্গে কথা বলতেই পারি। সবাই মানুষ তাই ছবি তোলায় আপত্তি নেই ।"

ভবানীপুরে কড়া টক্কর চলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে৷ রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই জোড়াফুল ছাপিয়ে পদ্মফুলের দাপট৷ উল্লেখ্য, প্রথম দফায় যে ভোটগ্রহণ হয়েছিল, তার বেশিরভাগ জেলা বিজেপির 'ঘাঁটি' বলে পরিচিত। আবার দ্বিতীয় দফায় যেখানে যেখানে ভোটগ্রহণ হয়েছে তা আবার তৃণমূলের ঘাঁটি বলে পরিচিত ৷ এবার কে কার দুর্গে ফাটল ধরাবে তা আজ বোঝা যাবে। তবে ফলাফল নিয়ে দুই শিবির তথা বিজেপি ও তৃণমূল আত্মবিশ্বাসী। মোট 77টি কেন্দ্রে চলছে রাজ্যের ভোট গণনা ৷ ইতিমধ্যেই 198 আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি ৷ বিধানসভা নির্বাচনে জিতে সরকার গড়ার অপেক্ষায় গেরুয়া শিবির৷

