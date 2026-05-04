আসানসোলে চারিদিকে হিংসা, দিকে দিকে তৃণমূলের দলীয় অফিসে ভাঙচুর

আসানসোলের একাধিক এলাকায় হিংসা ও তৃণমূলের দলীয় অফিসে ভাঙচুরের ঘটনা সামনে এসেছে ৷ সোমবার সন্ধ্যায় একদল যুবক 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে দিতে ভাঙচুর চালায় ৷

আসানসোলে দিকে দিকে তৃণমূলের দলীয় অফিসে ভাঙচুর (ইটিভি ভারত)
Published : May 4, 2026 at 9:00 PM IST

আসানসোল, 4 মে: জয়ের পরেই আসানসোলজুড়ে হিংসা ছড়িয়েছে দিকে দিকে। আসানসোলে তৃণমূলের জেলা দফতরে হামলা চালানো হল। ব্যপক ভাবে ভাঙচুর চালানো হয়েছে তৃণমূলের জেলা সদর দফতরে। শুধু তাই নয় অগ্নি সংযোগ করে নথিপত্র পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, সোমবার সন্ধ্যায় একদল যুবক 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি দিতে দিতে তৃণমূলের দলীয় অফিসে ঢুকে পড়ে, তারপরেই ভাঙচুর শুরু হয়। খবর পেয়েই বিরাট পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আসে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু তারা যাওয়ার আগেই তছনছ করা হয়েছে তৃণমূলের জেলা দলীয় কার্যালয়টি।

অন্যদিকে, সালানপুরে তৃণমূল নেতা ভোলা সিংয়ের দফতরেও ভাঙচুর চালানো হয়। আসবাবপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে।

সোমবার ভোটের ফলাফল সামনে আসতেই দিকে দিকে তৃণমূলের দলীয় দফতরগুলিতে হামলা চালানো হয়। ভোটের গণনা চলতেই আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরে তৃণমূলের ক্যাম্প অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। সেখানে চেয়ার ভাঙচুর করার পাশাপাশি তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মারধর করা হয় এমনকি মহিলাদের গায়েও হাত দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই খবরের পরেই বারাবনীতে তৃণমূল নেতা অসিত সিংয়ের দফতরে ভাঙচুর করা হয়। সেখানে আগুন লাগানো হয়।

সোমবার সন্ধ্যায় একদল যুবক 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে দিতে ভাঙচুর চালায় (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, তৃণমূলের দলীয় অফিস ভাঙচুর করে আগুন লাগানো হয়েছে জামুড়িয়ার চুরুলিয়াতেও। জামুড়িয়াতে একাধিক দলীয় অফিস ভাঙচুর হয়েছে। ভাঙচুর চালানো হয়েছে প্রাক্তন বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের কার্যালয়েও। রাতে বার্নপুরে তৃণমূল নেতা অশোক রুদ্রের দলীয় অফিস ভাঙচুর করা হয়। ভাঙচুর চালানো হয়, শিল্পশহর বার্নপুরে আইএনটিটিইউসি ইউনিয়ন দফতরেও।

শুধু তাই নয়, গণনাকেন্দ্রে হেনস্থা করা হয় রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী মলয় ঘটককে। মারধর করা হয় তৃণমূল এজেন্ট তথা কাউন্সিলর চৈতন্য মাজিকে। আসানসোল পৌরনিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিত ঘটক যখন গণনা কেন্দ্র থেকে বেরোচ্ছেন, তখন তাঁকে লক্ষ করেও ইঁট পাটকেল ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ।

রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী মলয় ঘটক জানান "এরা ক্ষমতায় আসার আগেই এসব করছে। সরকার গঠনের পর আরো কি করবে দেখতে থাকুন।" অগ্নিমিত্রা পালকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন "আমি কর্মী সমর্থকদের সংযমী হতে বলছি। কিন্তু, যারা অত্যাচারিত, তারা বদলা নেবেই। এটা আবেগ। তবু অনুরোধ করব আইন নিজের হাতে নেবেন না।"

