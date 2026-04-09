ETV Bharat / politics

প্রধানমন্ত্রীর ‘হিসেব নেব’ হুঁশিয়ারি! বকেয়া বঞ্চনা-অনুপ্রবেশ ও গ্যারান্টি তত্ত্বে কড়া জবাব তৃণমূলের

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল ভবনে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং শশী পাঁজা তথ্য ও যুক্তি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি মন্তব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করেন।

তৃণমূল ভবনে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং শশী পাঁজা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 9, 2026 at 11:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে রাজ্যে এসে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্নীতি, তোষণ ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই সব অভিযোগের কড়া ভাষায় পাল্টা জবাব দিল রাজ্যের শাসক দল। রাজ্যের দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং শশী পাঁজা তথ্য ও যুক্তি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি মন্তব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করেন।

এদিন সকালেই তৃণমূলের তরফে একটি স্টিং অপারেশনের ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছিল। শাসক দলের দাবি, ভিডিওটিতে ভরতপুরের বিদায়ী বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে বলতে শোনা গিয়েছে যে, বাংলা দখল এবং সংখ্যালঘু ভোট বিভাজনের জন্য 1000 কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, এই চুক্তির সঙ্গে অসম ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং খোদ প্রধানমন্ত্রীর দফতরের (পিএমও) যোগ রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রাত্য বসু বলেন, "আমরা আশা করেছিলাম প্রধানমন্ত্রী তাঁর সভা থেকে এর উত্তর দেবেন। কিন্তু তিনি নিরুত্তর থেকেছেন।" শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যে এলে তৃণমূল তাঁর কাছ থেকেও এই বিষয়ে সদুত্তর দাবি করবে বলে জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সভায় "চুন চুন কে হিসেব নেব" মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী। ব্রাত্য বসু পাল্টা রাজ্যের বকেয়া অর্থের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "আপনি যে অর্থে হিসেব নিতে চান, আমরাও আপনার থেকে হিসেব চাই। যে ২ লক্ষ কোটি টাকা আপনি বাংলার আটকে রেখেছেন, 100 দিনের কাজ বা আবাস যোজনার টাকা, সেই হিসেব বঙ্গবাসীকে কবে বুঝিয়ে দেবেন?"

বাংলাকে 'বোমার কারখানা' বলে কটাক্ষ করার জবাবে ব্রাত্য বসু দিল্লির লালকেল্লা এবং নাগপুরে আরএসএস সদর দফতরের নিকটবর্তী কারখানায় বিস্ফোরণের উদাহরণ তুলে ধরেন। তাঁর প্রশ্ন, অন্যান্য রাজ্যে হওয়া বিস্ফোরণের বোমাগুলি কোন কারখানায় তৈরি হয়?

অন্যদিকে, অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রকে একহাত নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ব্রাত্য বসু বলেন, "বাঙালি ঘুরে বেড়ালেই তাঁরা অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা? ওদিকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ডজন খানেক মন্ত্রী ও নেতা ভারতে লুকিয়ে আছেন। কেন্দ্র তাঁদের রেসিডেন্সিয়াল কার্ডের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। আপনারাই বাংলাদেশ থেকে আসা লোকেদের আশ্রয় দেবেন, আর বাংলার মানুষের উপর রাগ দেখাবেন কেন?"

অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূল দাবি করে, বিজেপি সেখানে ক্ষমতায় থেকেও অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে, এখন কেবল ভোটের রাজনীতি করছে। মন্ত্রী শশী পাঁজা প্রধানমন্ত্রীর 'গ্যারান্টি'কে 'জুমলা' আখ্যা দিয়ে অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে রাজ্যের প্রায় 91 লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, "91 লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে! হঠাৎ তাঁরা সবাই অনুপ্রবেশকারী হয়ে গেলেন? এটাই তাঁদের গ্যারান্টি?" তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারির জবাবে শশী পাঁজা ব্রিজভূষণ সিং এবং প্রোজ্জ্বল রেভান্নার প্রসঙ্গ টেনে বিজেপিকে নিজেদের দলের অভিযুক্ত নেতাদের ফাইল খোলার পরামর্শ দেন।

পাশাপাশি, খাদ্যাভ্যাস নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যেরও কড়া সমালোচনা করা হয় এদিন। ব্রাত্য বসু খাদ্যাভ্যাসে নিষেধাজ্ঞার মানসিকতাকে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব এবং জার্মানির একনায়ক অ্যাডলফ হিটলারের মতো স্বৈরাচারী শাসকদের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি জানান, বাংলা মৎস্য ও ডিম উৎপাদনে দেশের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানে রয়েছে। জোর করে খাদ্যাভ্যাস, নির্দিষ্ট পোশাক বা ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে বাংলা তা মেনে নেবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় তৃণমূলের তরফে।

  1. প্রিসাইডিং অফিসারেরই নাম বাদ ভোটার তালিকা থেকে, ভোট করাবেন কীভাবে ?
  2. সিঙ্গুরের জমি মমতাজির বিফলতার স্মারক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যের পাল্টা জবাব বেচারামের
  3. মেগাসিটি হবে আসানসোল-দুর্গাপুর, ফিরবে শিল্পের গরিমা ! প্রতিশ্রুতি মোদির

TAGGED:

BENGAL ASSEMBLY ELECTION
TMC SLAMS NARENDRA MODI
NARENDRA MODI
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.