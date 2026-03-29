‘সব ট্রাইবুনাল কলকাতায়, জেলার মানুষ কি তাহলে খাবি খাবে?’ মানবাজার থেকে প্রশ্ন মমতার

নাম বাতিল হওয়া ভোটারদের পুনরায় আবেদনের জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে সব টাইবুনাল করা হয়েছে কলকাতায়। এদিন নির্বাচনী জনসভা থেকে সরব হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

Mamata Banerjee
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 29, 2026 at 3:04 PM IST

পুরুলিয়া, 29 মার্চ: নির্বাচনী প্রচারে এসে পুরুলিয়া থেকে এসআইআর নিয়ে আরো একবার নির্বাচন কমিশনকে এক হাত নিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম বাতিল হওয়া ভোটারদের পুনরায় আবেদনের জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে সব টাইবুনাল করা হয়েছে কলকাতায়। এই নিয়ে এদিন নির্বাচনী জনসভা থেকে সরব হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শুধু সরব হওয়া নয়, এই নির্বাচনী সভা থেকে আরো একবার কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুললেন তিনি।

তিনি অভিযোগ করলেন, “জঙ্গলমহলের হাসিমুখ কেড়ে নিতে চাইছে বিজেপি। তারা মিথ্যে কথা বলে আপনাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে। আমি স্পষ্ট করে বলছি, এবারের লড়াইটা সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই। আপনারা ভুলে যান আপনাদের প্রার্থী কে। সব জায়গায় মনে করুন আমিই প্রার্থী। আমাকে দেখেই জোড়া ফুলে ভোট দিন। আপনাদের আশীর্বাদ আর দোয়াই আমার শক্তি।”

মুখ্যমন্ত্রী এদিন এসআইআর নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, “বিজেপি বলছে আমরা নাকি জনবিন্যাস বদলে দিয়েছি! ওরা ইতিহাস জানে না, ভূগোলও জানে না। ওরা সংবিধান মানে না, গণতন্ত্র মানে না। ভোট এলেই ওদের লম্বা লম্বা কথা শোনা যায়। কাল দিল্লিতে বসে এক বড় নেতা তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছেন। আমি বলি, চার্জশিট তো আপনাদের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত। আপনারা সাধারণ মানুষকে দাঙ্গা করে মারছেন। আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা বাইরে কাজ করতে গেলে তাদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। আর এখন নির্বাচনের মুখে এসে আপনারা ভোটার লিস্ট থেকে এক কোটি 20 লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়েছেন।”

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ”আমি কথা দিচ্ছি, আপনাদের লড়াই আমি লড়ব। রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব। আমরা ঠিক করেছি, যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের হয়ে দল লড়বে। সব ট্রাইবুনাল ওরা কলকাতায় করেছে। আমার প্রশ্ন, জেলা থেকে গরিব মানুষ কলকাতায় গিয়ে কী করে লড়বে? তারা কি খাবি খাবে? আমরা জেলাস্তরে ক্যাম্প করব এবং আপনাদের জন্য বিনা পয়সায় আইনজীবী দেব।”

নাম না করে এদিন বিজেপি কেউ আক্রমণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “ওরা দাঙ্গাবাজ, ওরা পকেটমার। ওরা বলে এটা খাবেন না, ওটা পরবেন না। কে কী খাবে, সেটা কি বিজেপি ঠিক করে দেবে? ওরা মানুষের ধর্ম বোঝে না। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ বা বিরসা মুণ্ডার আদর্শ ওরা জানে না। আমি জঙ্গলমহলের মা-বোনেদের বলছি, আপনাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজীবন থাকবে। বিজেপি এলে কিন্তু ওসব বন্ধ করে দেবে। ওরা নির্বাচনের আগে কিছু টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চায়, তারপর সব লুট করে নেবে।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়,"মনে রাখবেন, জঙ্গলমহলকে আমি নিজের হাতের তালুর মতো চিনি। ছাত্র রাজনীতি করার সময় যখন বেলপাহাড়ি আসতাম, দেখেছি মানুষ ভাতের বদলে পিপড়ো আর গাছের মূল খেয়ে দিন কাটাত। তখনই শপথ নিয়েছিলাম এই ছবিটা বদলাব। আজ আপনাদের বিনা পয়সায় চাল দিচ্ছি, স্বাস্থ্যসাথী দিচ্ছি, কন্যাশ্রী দিচ্ছি। আর বিজেপি আমাদের উন্নয়নের কাজ আটকে দিচ্ছে। টাকা দিচ্ছে না।”

এদিন এই মঞ্চ থেকেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি বলেন“ওরা আমাকে চোট দিয়ে দমাতে চেয়েছিল। আমি প্লাস্টার করা পায়ে হুইলচেয়ারে ঘুরে আপনাদের কাছে গিয়েছি। ওরা চরিত্রহনন করছে, ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু মনে রাখবেন, জ্যান্ত বাঘের চেয়ে আহত বাঘ অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। আমার হাত থেকে ওরা সব ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইছে, কিন্তু মানুষের আশীর্বাদ কাড়ার ক্ষমতা ওদের নেই। পুরুলিয়া সুন্দরী, এর রূপসী বাংলা সারা বিশ্বে পরিচিত হবে। অযোধ্যা পাহাড় থেকে জয়চণ্ডী পাহাড়— পর্যটনে নতুন জোয়ার আসবে। আমরা মানুষের কাজ করি, আর বিজেপি করে লুঠ। তাই আগামী নির্বাচনে দাঙ্গাবাজদের উপযুক্ত জবাব দিন। বাংলাই আগামী দিনে সারা দেশকে পথ দেখাবে।”

