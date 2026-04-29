ETV Bharat / politics

বঙ্গ-ভোটে সৌজন্যের চুমুক ! ভবানীপুরে তৃণমূল ক্যাম্প অফিসে ঠান্ডা পানীয় খেলেন শুভেন্দু

তৃণমূল ক্যাম্প অফিসে শুভেন্দু অধিকারী পৌঁছাতেই একটি ঠান্ডা পানীয়ের বোতল এগিয়ে দেন সেখানে উপস্থিত তৃণমূল কর্মীরা। চেয়ারে বসে তৃপ্তির সঙ্গে তা পান করেন শুভেন্দু ৷

Suvendu Adhikari visits TMC Camp Office
ভবানীপুরে তৃণমূল ক্যাম্প অফিসে ঠান্ডা পানীয় খেলেন শুভেন্দু (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 7:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 এপ্রিল: তীব্র দহনজ্বালা আর ভোটের তপ্ত আবহের মাঝেই বাংলার রাজনীতিতে দেখা গেল এক বিরল সৌজন্যের ছবি। ভোট যুদ্ধে শাসক-বিরোধী তরজা, রাজনৈতিক হানাহানির চেনা খবরের মাঝেই একেবারে অন্য মেজাজে ধরা দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা শীর্ষ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। খাস মুখ্যমন্ত্রীর পাড়া হিসেবে পরিচিত ভবানীপুরের একটি ওয়ার্ডে বুথ পরিদর্শনে গিয়ে আচমকাই তিনি ঢুকে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের একটি ক্যাম্প অফিসে। শুধু দেখাই নয়, সেখানে বসে শাসক দলের কর্মীদের হাত থেকে হাসিমুখে গ্রহণ করলেন ঠান্ডা পানীয়।

এদিন ভবানীপুরে নিজে বিরোধী প্রার্থী শাসক ক্যাম্পে ঢুকে এক বিরল ছবি দেখা গেল এদিন। চারিদিকে উড়ছে দলীয় পতাকা, রয়েছে কর্মী-সমর্থকদের ভিড়। কিন্তু রাজনৈতিক শত্রুতাকে দূরে সরিয়ে রেখে প্রচারের মাঝেই তিনি এগিয়ে যান স্থানীয় একটি তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ক্যাম্প অফিসের দিকে। সেখানে উপস্থিত শাসক দলের কর্মীদের সঙ্গে অত্যন্ত সাবলীল, খোলামেলা ও হাসিমুখে কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। তীব্র গরমে ঘর্মাক্ত বিরোধী দলনেতাকে নিজেদের ক্যাম্পে দেখে সৌজন্যের খাতিরে একটি ঠান্ডা পানীয়ের বোতল এগিয়ে দেন উপস্থিত তৃণমূল কর্মীরা। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সেই পানীয় গ্রহণ করেন শুভেন্দু। ক্যাম্প অফিসের চেয়ারে বসে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে তা পান করতে দেখা যায় তাঁকে। এই অভাবনীয় দৃশ্য প্রমাণ করে দেয়, আদর্শগত লড়াই ও রাজনৈতিক ময়দানে চরম বিরোধিতা থাকলেও, ব্যক্তিগত স্তরে রাজনৈতিক শালীনতা ও বাংলার চিরপরিচিত সৌজন্যবোধ আজও অমলিন।

Suvendu Adhikari visits TMC Camp Office
তৃণমূল ক্যাম্প অফিসে সৌজন্যের চুমুক শুভেন্দু অধিকারীর (ইটিভি ভারত)

এদিনের এই ঘটনায় শুভেন্দুকে একেবারেই এক ভিন্ন রূপে দেখা গিয়েছে। ভিডিয়ো ফুটেজ অনুযায়ী, তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে মিশে যাচ্ছিলেন। কড়া নিরাপত্তার বলয়কে কিছুটা সরিয়ে রেখেই তিনি সাধারণ মানুষের আবদার মেটান। একরত্তি এক শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে দেখা যায় তাঁকে। হাসিমুখে শিশুটির গালে হাত বুলিয়ে স্নেহের চুম্বনও আঁকেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে হাতের নাগালে পেয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। অনেকেই নিজের মোবাইল ফোনে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে সেলফি তোলার আবদার করেন। কাউকেই নিরাশ করেননি তিনি। হাসিমুখে সকলের সঙ্গে সেলফি তোলেন এবং কুশল বিনিময় করেন।

ভবানীপুরের মতো একটি হাই-ভোল্টেজ রাজনৈতিক কেন্দ্র, যা তৃণমূল নেত্রীর শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত, সেখানে একজন বিরোধী নেতার এমন সাবলীল বিচরণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত নির্বাচনের সময় শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে যে চরম তিক্ততা ও উত্তেজনার পারদ চড়তে দেখা যায়, ভবানীপুরের এই ছবি যেন সেই চিরাচরিত ধারণাকেই ভেঙে চুরমার করে দিল। রাস্তার দু'ধারে উড়ছে বিজেপি এবং তৃণমূলের পতাকা, আর তার ঠিক মাঝখানেই দুই দলের নেতা-কর্মীদের এই সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ও আড্ডা বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক মুক্ত বাতাসের মতো।

গোটা এই পর্ব শেষে গুরুদ্বার গেটের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে নিজের কনভয়ের কালো গাড়িতে ওঠেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে তাঁর এই সফর এবং বিশেষ করে তৃণমূল ক্যাম্পে বসে পানীয় পানের দৃশ্যটি ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটযুদ্ধের চরম উত্তেজনার মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভবানীপুরের এই ঘটনা রাজনৈতিক সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন, দিনশেষে সৌজন্যের রাজনীতিই যে গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ, ভবানীপুরের রাস্তা আজ সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

  1. শুভেন্দুকে 'চোর' স্লোগান ! অগ্নিগর্ভ ভবানীপুরে লাঠিচার্জ বাহিনীর, রিপোর্ট তলব কমিশনের
  2. ওরা আমাদের ছেলেদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে, ভোটের সকালে বিস্ফোরক মমতা; ভবানীপুরের পথে শুভেন্দু

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
SUVENDU ADHIKARI VISITS TMC CAMP
BENGAL ASSEMBLY ELECTION
শুভেন্দু অধিকারী
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.