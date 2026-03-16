বেড়াতে আসেননি, দায়িত্ব পালন করুন ! কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কড়া বার্তা রাজ্যের সিইও-র

বেড়াতে আসেননি, দায়িত্ব পালন করুন ! কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কড়া বার্তা রাজ্যের সিইও-র
দু’দফার ভোটে নজিরবিহীন নজরদারি, 294 আসনে 294 পর্যবেক্ষক, প্রয়োজনে ড্রোন নজরদারিও
Published : March 16, 2026 at 9:28 PM IST
কলকাতা, 16 মার্চ: রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের ঘোষণা হয়েছে ৷ আর তার 24 ঘণ্টার মধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কড়া বার্তা দিল কমিশন । কেন্দ্রীয় বাহিনীর উদ্দেশে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, "এখানে আপনারা বেড়াতে আসেননি, দায়িত্ব পালন করতে এসেছেন । কাজ ঠিকমতো না হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
একই সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন রাজ্যের জন্য নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত ৷ তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, "বাংলায় ভোটের যে কালচার ছিল, সেই কালচারের এবার পরিবর্তন হবে !"
বাংলা ভোট মানেই অবধারিত হিংসার ঘটনা ৷ পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, এবারে ওই কালচারের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে বদ্ধ পরিকর কমিশন৷ সেকারণেই এহেন প্রতিক্রিয়া ৷
সোমবার সর্বদলীয় বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের সিইও জানান, দীর্ঘদিন পর পশ্চিমবঙ্গে আবার দু’দফায় নির্বাচন হতে চলেছে । রাজনৈতিক দলগুলির অনেকেই এক দফায় ভোটের দাবি জানালেও রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই দু’দফায় ভোট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে রাজ্যে 55টি ক্রিটিক্যাল বুথ চিহ্নিত করা হয়েছে । তবে স্পর্শকাতর ও অতিস্পর্শকাতর বুথের মূল্যায়ন এখনও চলছে, ফলে এই সংখ্যা বাড়তে পারে । অন্যদিকে, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিচারাধীন 60 লক্ষ নামের মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় 20 লক্ষ নিষ্পত্তি হয়েছে । এই কাজে রাজ্যজুড়ে 705 জন বিচারপতি কাজ করছেন। সিইও বলেন, প্রতিদিন গড়ে দেড় থেকে দুই লক্ষ আবেদন নিষ্পত্তি করা হচ্ছে । ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাকি আবেদনগুলিও নিষ্পত্তি হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
এবার ভোট প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আনতে প্রতিটি ইভিএমে প্রার্থীদের রঙিন ছবি থাকবে । পাশাপাশি, এতদিন ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ মূলত রাজনৈতিক দলগুলিই দিত । এবার সেই দায়িত্ব নেবে নির্বাচন কমিশন । প্রতিটি বুথে বিএলও (BLO) গিয়ে ভোটারদের হাতে এই স্লিপ তুলে দেবেন । এতে থাকবে ভোটারের নাম, বুথের নাম, বুথের বিবরণ ও পার্ট নম্বর ।
শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করাতে কমিশন যে বদ্ধপরিকর, তা স্পষ্ট করে দিয়ে মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, "কোথাও ইচ্ছাকৃত গাফিলতি ধরা পড়লে 311 ধারা প্রয়োগ করা হবে ।"
নিরাপত্তা ব্যবস্থায়ও থাকছে কড়া নজরদারি । প্রয়োজনে ড্রোন ব্যবহার করা হতে পারে । রাজ্যের 294টি বিধানসভা আসনে 294 জন পর্যবেক্ষক থাকবেন । এছাড়াও বিশেষ পর্যবেক্ষকদের একটি দল থাকবে, যারা প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ এলাকা পরিদর্শন করবেন ৷
পুলিশ প্রশাসনের ক্ষেত্রেও কড়া নির্দেশ দিয়েছে কমিশন । রাজ্যের 28টি পুলিশ জেলা ও 6টি পুলিশ কমিশনারেটে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক থাকবেন । কলকাতার ক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়াতে পর্যবেক্ষকের সংখ্যা আরও বাড়ানো হতে পারে বলেও খবর । বয়স্ক ভোটারদের কথা মাথায় রেখে কমিশন জানিয়েছে, 85 বছরের বেশি বয়সিদের ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে দিতে প্রয়োজনে ওলা ও উবারের সঙ্গে কথা বলে গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে । বর্তমানে রাজ্যে 100 বছরের বেশি বয়সী ভোটার রয়েছেন 6 হাজার 653 জন ।
থানার ওসিদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এলাকায় কোথাও বোমা বা অবৈধ অস্ত্র মজুত থাকলে 19 মার্চের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে । এখানেই না থেমে সিইও-র হুঁশিয়ারি, ভোটের সময় বা ভোট-পরবর্তী হিংসা হলে কেন তা ঘটল, তার জবাবদিহি করতে হবে পুলিশ প্রশাসনকেই । কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি দফায় প্রায় 2200 থেকে 2500 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হতে পারে ।
রবিবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হবে দু’দফায়—23 এপ্রিল ও 29 এপ্রিল । ভোটগণনা হবে 4 মে এবং 6 মের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে । প্রথম দফায় 152টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে । এই দফার জন্য গেজেট নোটিফিকেশন জারি হবে 30 মার্চ । মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন 6 এপ্রিল, যাচাই 7 এপ্রিল এবং প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন 9 এপ্রিল ।
দ্বিতীয় দফায় বাকি 142টি আসনে ভোট হবে 29 এপ্রিল । এই দফার জন্য গেজেট নোটিফিকেশন জারি হবে 2 এপ্রিল । মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন 9 এপ্রিল, যাচাই 10 এপ্রিল এবং প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন 13 এপ্রিল । উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে মোট 294টি বিধানসভা আসন রয়েছে । এর মধ্যে 68টি তফসিলি জাতি (SC) এবং 16টি তফসিলি জনজাতি (ST)-র জন্য সংরক্ষিত ।
