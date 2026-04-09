সিঙ্গুরের জমি মমতাজির বিফলতার স্মারক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যের পাল্টা জবাব বেচারামের

শিবরাজ সিং চৌহানের সিঙ্গুরের জমি নিয়ে অভিযোগ, মমতা ক্ষমতায় আসার পর কৃষকদের ময়দানে ছেড়ে দিয়েছেন। কৃষক চোখের জল ফেলছেন আর উনি শুধু ভোটের ফসল তুলেছেন৷

Shivraj Singh Chouhan
শিবরাজ সিং চৌহান সিঙ্গুরের জমি নিয়ে মমতাকে আক্রমণ করেন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 9, 2026 at 9:10 PM IST

সিঙ্গুর, 9 এপ্রিল: আলু দাম নেই,সিঙ্গুরের শিল্প হয়নি, চাষও হয়নি এভাবেই সিঙ্গুরের কিষান মোর্চার কর্মসূচিতে এসে তৃণমূল ও মমতা বন্দোপাধ্যায় কে আক্রমন করেন কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চোহান। সিঙ্গুরের টাটার মাঠে ও আলুর জমিতে নেমে চাষীদের অভিযোগ শোনেন মন্ত্রী। তার আরও অভিযোগ রাজ্যের বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন কৃষকরা। কেন্দ্রের প্রকল্প (MSP) সুবিধা নিছে না রাজ্য সরকার। রাজ্যের কাছে বার বার অনুরোধ করা সত্বেও কেন্দ্রের কাছে আবেদন করছে না রাজ্য।

এরপর কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ভারতীয় জনতা পার্টির কৃষক ও খেতমজুর সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলেন শেষে সিঙ্গুরের একটি মাঠে গিয়ে আলু চাষিদের সঙ্গে কথা বলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী। কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সিঙ্গুরের জমি নিয়ে অভিযোগ করেন, ক্ষমতায় আসার আগে কৃষকদের জন্য তখন চোখের জল ফেলেছেন এখন ক্ষমতায় এসে কৃষকদের ময়দানে ছেড়ে দিয়েছেন। না চাষ , না কৃষি । কৃষক চোখের জল ফেলছেন আর উনি শুধু ভোটের ফসল তুলেছেন। তাই এই দুর্দশা এখানকার কৃষকদের।

সিঙ্গুরের জমি মমতাজির বিফলতার স্মারক, তোপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, "এখানে না কৃষি হচ্ছে, না শিল্প এল। এই জমি মমতাজির বিফলতার স্মারক। একজন মুখ্যমন্ত্রী যদি চাইতেন তাহলে 15 বছরের কৃষকের জীবন পাল্টে দিতে পারতেন৷ প্রচুর উন্নতি করতে পারতেন৷ কিন্ত, তা উনি করেননি।" আলু চাষীদের সঙ্গেও কথা বলেন মন্ত্রী । কৃষকরা আলুর দাম পাচ্ছে না, সরকার আলুর কেনার বিষয়ে কোনও সদিচ্ছা দেখাচ্ছে না, অনেক আলু এখনও মাঠে পড়ে আছে, সে বিষয়ে কৃষকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

স্থানীয় কৃষকদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "কৃষকদের জন্য ভারত সরকারের তিনটি প্রকল্প আছে। আলু, পেঁয়াজ, টমেটোর মতো ফসলের দাম যদি কমে যায় তাহলে ন্যায্য মূল্যে সরকার তা ক্রয় করতে পারে৷ অন্যথায়, সরকার একটি মূল্য নির্ধারণ করে বাজার মূল্য থেকে সেই মূল্যের যতটা পার্থক্য সেই টাকা কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয় অথবা কৃষকরা যদি ভিন রাজ্যে আলু পাঠাতে চায় পরিবহণ খরচ তাদের দেওয়া হয়। মমতা সরকার এই তিনটের মধ্যে একটা প্রকল্পের মাধ্যমেও ফসল কিনতে কেন্দ্রের কাছে অনুমতি চায়নি (রাজ্য সরকার)। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই কর্ণাটক, অসম, তেলেঙ্গানাতেও টাকা দিয়েছে। আমি রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করব, কৃষকদের কথা ভেবে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব দিন।"

Shivraj Singh Chouhan
আলু চাষিদের সঙ্গে কথা বলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সব অভিযোগের পাল্টা রাজ্যের বিদায়ী কৃষি বিপনন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার দাবী, কেন্দ্র প্রবঞ্চনা করছে রাজ্যের সঙ্গে। যদি কেন্দ্রের সদিচ্ছা থাকে তাহলে সার, পেট্রোল,ডিজেল ও গ্যাসের দাম কমানোর ব্যবস্থা করুক। ব্যবসায়ীদের দাবি মতো আলু জন্য রেলমন্ত্রক তারকেশ্বর থেকে পর্যাপ্ত আলুর রেকের ব্যবস্থা করুন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া কেন্দ্রের পরিযায়ী পাখিরা এসে মরা কান্না কাঁদছেন আর রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। এসব করে কোনও লাভ হবে না ৷ ভোটের দিন মানুষ বিজেপিকে বুঝিয়ে দেবে।

কেন্দ্রের কৃষি মন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বেচারাম মান্না বলেন, "সিঙ্গুরের বিষয়ে উনি জানেন না বলেই এই রকম মন্তব্য করেছেন। সিঙ্গুরের যে জায়গায় শিবরাজ সিং চৌহান মন্তব্য করেছেন, সেটা একটি শিল্পপতির জায়গা। ওটা কৃষকের জমি নয়। ওনারা পরিযায়ী ভোট পাখির মতো। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আসছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী এসে সিঙ্গুরের একটাও শিল্প উন্নয়নের কথাও বলেননি।"

বেচারাম বলেন, "উনি জানেন না একজন কৃষক ব্যক্তিগতভাবে বিদেশে আলু পাঠাতে পারেন না। তিনি অজ্ঞের মতো কথা বলছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই কৃষকদের কাছ থেকে 950 টাকা কুইন্টাল আলু কিনছেন। ওনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার উত্তরপ্রদেশ গুজরাত সরকারিভাবে আলু কিনছে না। কৃষকদের জন্য উনি যতই মরা কান্না কাঁদুন না কেন, কেন্দ্র সরকার যে কৃষক বিরোধী, সেটা গোটা ভারতবর্ষের মানুষ জেনে গিয়েছে।"

