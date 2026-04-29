ক্যানিং পূর্বে তাণ্ডব! বুথে হামলা-রক্তাক্ত 6 বিজেপি কর্মী; অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

ভোটগ্রহণ চলাকালীনই আচমকা একদল দুষ্কৃতী বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে চড়াও হয়। বিজেপি নেতৃত্ব এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের দিকে আঙুল তুলেছে।

বুথে হামলা-রক্তাক্ত 6 বিজেপি কর্মী
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 5:31 PM IST

ক্যানিং পূর্ব, 29 এপ্রিল: দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের স্থানীয় এক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভোটের আবহে ফের উত্তেজনার পারদ চড়ল। অভিযোগ, 257 নম্বর বুথ সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি কর্মীদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় গুরুতর জখম হন অন্তত ছয়জন বিজেপি কর্মী। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ভোটগ্রহণ চলাকালীনই আচমকা একদল দুষ্কৃতী বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে চড়াও হয়। অভিযোগ, প্রথমে বচসা, পরে তা দ্রুত সংঘর্ষের রূপ নেয়। বিজেপির দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাদের কর্মীদের টার্গেট করে এই হামলা চালানো হয়েছে। হামলাকারীরা লাঠি, রড ও ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, অনেক সাধারণ ভোটারও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেন।

আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। চিকিৎসকরা তাঁদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। ঘটনার পরই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপি নেতৃত্ব এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের দিকে আঙুল তুলেছে। তাদের অভিযোগ, ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতেই এই হামলা সংগঠিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, এটি বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তৃণমূলের নাম জড়ানো হচ্ছে। তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে, এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে তারা সবরকম চেষ্টা করছে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শুরু হয় টহলদারি। উত্তেজনা প্রশমনে এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দোষীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

ভোটের দিনে এই ধরনের হিংসার ঘটনা ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা নিয়ে। সাধারণ ভোটারদের একাংশের বক্তব্য, এ ধরনের ঘটনায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা চান শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হোক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কঠোর পদক্ষেপের দাবিও উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। এখন দেখার, তদন্তে কী উঠে আসে এবং পরিস্থিতি কত দ্রুত স্বাভাবিক হয়।

এদিকে, সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের মনিপুর অঞ্চলে ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল। 242 ও 243 নম্বর বুথের বাইরে তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। বিজেপির অভিযোগ, ভোট দিতে যাওয়ার পথে তাদের কর্মী-সমর্থকদের বাধা দেয় তৃণমূলের লোকজন। খুলনা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি প্রভাকর দাসের অনুগামীদের বিরুদ্ধে ভোটারদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বর্তমানে এলাকা শান্ত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

