আলিপুরদুয়ার জেলায় এবারও কি উঠবে গেরুয়া ঝড়, নাকি ফুটবে ঘাসফুল!

আলিপুরদুয়ার জেলায় এবারও কি উঠবে গেরুয়া ঝড়, নাকি ফুটবে ঘাসফুল!
আলিপুরদুয়ার জেলায় পাঁচটি বিধানসভা আসন৷ 2021-এ পাঁচটি আসনেই বিজেপি জিতেছিল৷ এবার কী হবে? অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন৷
Published : May 1, 2026 at 6:31 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 1 মে: দশ বছর আগে প্রথম পদ্ম ফুটেছিল আলিপুরদুয়ারে৷ মাদারিহাট বিধানসভায় জয় পেয়েছিল বিজেপি৷ তার পর সময় যত এগিয়েছে, ততই বিজেপির শক্তঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে আলিপুরদুয়ার৷ এখানকার একমাত্র লোকসভা আসনটিও এখন বিজেপির দখলে৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে জেলার পাঁচটি বিধানসভা আসনেই জয় পেয়েছিল বিজেপি৷ এখন প্রশ্ন, এবারও কি আলিপুরদুয়ারে গেরুয়া ঝড় হবে? নাকি আলিপুরদুয়ারে আবার ফুটবে ঘাসফুল?
2019 সালের লোকসভা নির্বাচন ও 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্ট হয় যে উত্তরবঙ্গ এখন বিজেপির শক্তঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে৷ আর উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার মধ্যে আলিপুরদুয়ার এমন একটি জেলা, যেখানকার সবক’টি বিধানসভা আসনেই বিজেপি জয় পেয়েছিল 2021 সালে৷ এছাড়া 2019 ও 2024 সালে আলিপুরদুয়ার লোকসভা আসনেও বিজেপি জয়ী হয়৷
আলিপুরদুয়ারে প্রথম পদ্ম ফোটানোর কাজটি করেছিলেন মনোজ টিগ্গা৷ 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি এই জেলার মাদারিহাট বিধানসভা থেকে জয়ী হন৷ পাঁচ বছর পর 2021-এও তাঁকে জয়যুক্ত করে বিধানসভায় পাঠান মাদারিহাটের ভোটাররা৷ তার সঙ্গে জেলার আর চারটি আসন - কালচিনি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার ও কুমারগ্রামেও বিজেপি জয়ী হয়৷
যদিও 5-0’র এই ফলাফলকে 2024 সালে 5-1 করে দেয় তৃণমূল৷ কারণ, মাদারিহাটের বিধায়ক মনোজ টিগ্গা চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার থেকে জিতে সাংসদ হন৷ তাঁর পদত্যাগের পর মাদারিহাট আসনে উপ-নির্বাচন হয়৷ সেই ভোটে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস৷ এছাড়া একুশের বিজেপির হয়ে জেতার পরও তৃণমূলে যোগ দেন আলিপুরদুয়ারের সুমন কাঞ্জিলাল৷ তবে দু’বছর আগের লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ারের পাঁচটি বিধানসভা আসন থেকেই এগিয়েছিল বিজেপি৷
তাই এবারের বিধানসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ারের রাজনৈতিক অঙ্ক যে বেশ জটিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না৷ কিন্তু সেই জটিল অঙ্কের সমাধান করে জয়ের হাসি হাসতে পারবে বলে দু’পক্ষই আত্মবিশ্বাসী৷ আলিপুরদুয়ার জেলায় বিজেপির সভাপতি মিঠু দাস বলেন, ‘‘আমরা পাঁচটি আসনেই জয়ী হব। আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির শক্তঘাঁটি। এটা তৃণমূল কংগ্রেস কখনোই পাবে না।’’ আর এই জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক বলেন, ‘‘আমরা বিজেপির দখলে থাকা পাঁচটি বিধানসভা আসনেই জয়ী হব।’’
আলিপুরদুয়ার জেলায় এবার ভোট পড়েছে 93.32 শতাংশ। এই জেলায় মোট ভোটার 11 লক্ষ 64 হাজার 506 জন। ভোট দেননি 79 হাজার 168 জন ভোটার৷ জেলার কালচিনি ও মাদারিহাট, দু’টি বিধানসভা চা-বাগান অধ্যুষিত৷ এই দু’টি বিধানসভাতেই মহিলাদের ভোটদানের হার সব চেয়ে বেশি৷
বিধানসভা অনুযায়ী ভোটদানের হার হল - কালচিনি: 90.87 শতাংশ, মাদারিহাট: 90.60 শতাংশ, কুমারগ্রাম: 94.23 শতাংশ, আলিপুরদুয়ার: 94.02 শতাংশ ও ফালাকাটা: 95.44 শতাংশ।
বিধানসভা অনুযায়ী ভোটদাতার সংখ্যা হল -
কুমারগ্রাম: 2 লক্ষ 44 হাজার 530 (পুরুষ - 1 লক্ষ 25 হাজার 650, মহিলা - 1 লক্ষ 18 হাজার 878 ও তৃতীয় লিঙ্গ - 2)
কালচিনি: 2 লক্ষ 1 হাজার 247 (পুরুষ - 99 হাজার 206, মহিলা - 1 লক্ষ 2 হাজার 39 ও তৃতীয় লিঙ্গ - 1)
আলিপুরদুয়ার: 2 লক্ষ 1 হাজার 246 (পুরুষ - 1 লক্ষ 15 হাজার 952 ও মহিলা - 1 লক্ষ 13 হাজার 779)
ফালাকাটা: 2 লক্ষ 34 হাজার 92 (পুরুষ - 1 লক্ষ 19 হাজার 987, মহিলা - 1 লক্ষ 14 হাজার 103 ও তৃতীয় লিঙ্গ - 2)
মাদারিহাট: 2 লক্ষ 46 হাজার 584 (পুরুষ - 1 লক্ষ 27 হাজার 97 ও মহিলা - 1 লক্ষ 19 হাজার 487)
আগামী সোমবার, 4 মে প্রকাশিত হবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন 2026-এর ফলাফল৷ সকাল 8টা থেকে শুরু হবে গণনা৷ এর পর সময় যত এগোবে ততই স্পষ্ট হবে যে এবারও আলিপুরদুয়ারে গেরুয়া ঝড় উঠবে, নাকি ফুটবে ঘাসফুল!