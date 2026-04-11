'ভুয়ো তথ্যের ফাঁদে পড়বেন না', AI ভিডিয়ো নেতা-কর্মীদের সতর্ক করলেন মোদি

'ভুয়ো তথ্যের ফাঁদে পড়বেন না', AI ভিডিয়ো নেতা-কর্মীদের সতর্ক করলেন মোদি
শনিবার জঙ্গিপুরের মঙ্গলজোন মাঠে নির্বাচনী জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী জনসভায় এআই ভিডিয়ো প্রসঙ্গ উঠে আসে ৷
Published : April 11, 2026 at 8:12 PM IST
জঙ্গিপুর, 11 এপ্রিল: এআই ফেক ভিডিয়ো নিয়ে জঙ্গিপুরের জনসভা থেকে নেতা কর্মীদের সতর্ক করলেন মোদি৷ জঙ্গিপুর-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিডিয়োর প্রসঙ্গ নিয়ে দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার জঙ্গিপুরের জনসবগা থেকে তৃণমূলের নাম না নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ওরা ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করবে। এআইয়ের মাধ্যমে তৈরি করা ফেক ভিডিয়ো ছড়াবে। কেউ যেন মিথ্যার শিকার না হয়। সাবধানে চলতে হবে।
এই বিষয়ে অনেকেই হুমায়ুন কবীরের প্রসঙ্গ টেনে আনছেন। দিন কয়েক আগে এজেইউপির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের একটি ভিডিয়ো সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব সাংবাদিক বৈঠক করে সেই ভিডিয়ো সংবাদ মাধ্যমে নিয়ে আসে। সেই ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে কার্যত শোরগোল পড়ে যায়। হুমায়ুন কবীর অবশ্য দাবি করেন ভিডিয়োটি সম্পূর্ণ ফেক। আআই জেনারেটেড ভিডিয়ো। এক্ষেত্রে হুমায়ুন কবীরকে আইনি পথে যাওয়ার পরামর্শ দেন শুভেন্দু অধিকারী। ভিডিয়োতে ভিন রাজ্যের এক মুখ্যমন্ত্রীরও নাম উঠে আসে। শুভেন্দু অধিকারী তাঁকেও ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাইয়ের অনুরোধ করেন। আর শনিবার মুর্শিদাবাদে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী জনসভায় এআই ভিডিয়ো প্রসঙ্গ উঠে আসায় তৃণমূল কংগ্রেসের চক্রান্ত্রের ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিস্লেষকদের একাংশ।
শনিবার জঙ্গিপুরের মঙ্গলজোন মাঠে নির্বাচনী জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জেলার 22 জন বিজেপি প্রার্থী-সহ জনসভায় হাজির ছিলেন কেন্দ্রের জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। দুপুর 1টা 40 মিনিট নাগাদ মঞ্চে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় জনসভা কানায় কানায় ভরে ওঠাই উচ্চছসিত দেখায় প্রধানমন্ত্রীকে।
বক্তব্যের শুরুতেই মোদি বলেন, "এই গরমে আপনাদের উৎসাহ আর জনসমূদ্র দেখে মনে হচ্ছে, বিকাশের তাজা হাওয়া এবার বাংলা এসে পড়েছে। বাংলা বিজেপির সঙ্গে চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। চারদিকে একটাই আওয়াজ উঠছে, এবার পালটানো দরকার।" প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে স্লোগানে সুর মিলিয়ে সভাস্থল থেকে কোরাস ওঠে, চাই বিজেপি সরকার।"
মোদি বলেন, "বাংলা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমূল পরিবর্তনের। নাম বা করে তৃণমূল সুপ্রিমোকে নিশানা করে বলেন, খুব খেলা খেলেছো। যারা জনতার হকে ভাগ বসিয়েছে এবার তারা জেলের দরজায় যাবে।" তৃণমূল সরকারিকে 'ভ্রষ্টচারের সরকার' বলে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "মা-মাটি-মানুষের কথা শুনে বাংলার মানুষ ওদের সুযোগ দিয়েছিল। পরে দেখল তৃণমূল কংগ্রেস বাম সরকারের কার্বন কপি। বামেদের সিন্ডিকেট তৃণমূলের হাতে। বামেরা যেমন ভোটেরদের হুমকি দিত, তৃণমূলও তাই করছে। মানুষকে ভয় দেখিয়ে আবার সরকারে আসার স্বপ্ন দেখছে।"
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ওরা জানে না, এই বাংলা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বাংলা। আজাদির লড়াইয়ের সাক্ষী৷ বাংলা যে সিদ্ধান্ত নেয়, তাই করে দেখায়। বাংলার মানুষ এখন তৃণমূলকে ভয় পাচ্ছে। বিজেপির উপর ভরসা করছে। সন্দেশখালি, আরজিকরের ঘটনায় নির্মম সরকার ধর্ষণকারীদের বাঁচাতে চায়। অনুপ্রবেশকারীদের এই সরকার বানাতে চায়। সেই ভয়ের অন্ত হয়েছে। বিশ্বাসের উদয় হয়েছে। বাংলায় মহা বিজয় আসছে।"