'মানুষ সব বুঝছে, এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায় সবাই'; মত নিজের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী রুদ্রনীলের

'মানুষ সব বুঝছে, এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায় সবাই'; মত নিজের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী রুদ্রনীলের
Published : April 7, 2026 at 10:40 PM IST
শিবপুর (হাওড়া), 7 এপ্রিল: জলাবদ্ধতা আর নিকাশি বিপর্যয়ে জর্জরিত শিবপুরে মানুষের দুর্ভোগকে হাতিয়ার করে শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হলেন বিজেপি নেতা ও অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। নির্বাচনী প্রচারে বিভিন্ন এলাকাজুড়ে ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তাঁর দাবি, "এটা আর সাময়িক সমস্যা নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ওপর সরাসরি আঘাত।"
শিবপুরের একাধিক ওয়ার্ডের চিত্র তুলে ধরে রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "পানীয় জল তো দূরের কথা, মানুষ নোংরা ড্রেনের জলে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে।" চাংড়া জলায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ বলে উল্লেখ করে তাঁর মন্তব্য, "বৃষ্টি না হলেও একই অবস্থা— জল নামছে না, মানুষ ঘরে ঢুকতেও ভয় পাচ্ছে।" স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্ভোগের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "দুপুরের পর থেকেই ঘরে দুর্গন্ধে থাকা যায় না, অসুখ-বিসুখ বাড়ছে। অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকার রাস্তা নেই— এটা কল্পনাতীত।"
শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে গিয়ে রুদ্রনীলের অভিযোগ, “তোলাবাজি আর দুর্নীতির রাজত্বে গোটা এলাকা ডুবে আছে।” তাঁর কথায়, “যারা মানুষের প্রতিনিধি, তারাই এখন মানুষের নাগালের বাইরে। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করলেই ভয় দেখানো হচ্ছে।” এলাকার বিভিন্ন জায়গায় যেমন, ভারতমাতা কলোনি, রামরাজাতলা, ঘোষ বাগান— সব জায়গাতেই একই সমস্যা চোখে পড়েছে বলে দাবি এই বিজেপি নেতার। এই প্রসঙ্গে রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, “রাস্তার উপর জল দাঁড়িয়ে আছে, নিকাশি ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে।”
পাশাপাশি শাসক দলের দলীয় কোন্দলের অভিযোগও তুলেছেন বিজেপি নেতা। তাঁর দাবি, “শাসকদলের কর্মীরাই নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়াচ্ছে। মানুষের সমস্যার দিকে নজর দেওয়ার সময়ই নেই তাদের।” ভোটের প্রেক্ষাপটে তিনি আরও বলেন, “মানুষ সব বুঝছে। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায় সবাই।” একই সঙ্গে হুঁশিয়ারির সুরে তাঁর মন্তব্য, “আইন ভেঙে, ভয় দেখিয়ে আর বেশিদিন চলবে না। মানুষই শেষ কথা বলবে।”
শিবপুরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। তবে বাস্তব সমস্যার সমাধান কবে হবে, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মনে।