আমার জয় নিশ্চিত, বিরোধীরা লড়বে দ্বিতীয়-তৃতীয় স্থানের জন্য: মদন মিত্র

আমার জয় নিশ্চিত, বিরোধীরা লড়বে দ্বিতীয়-তৃতীয় স্থানের জন্য: মদন মিত্র
প্রচারের ফাঁকে মদন মিত্র ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাসকে বলেন, "আমার জয় নিশ্চিত। ওরা লড়বে কে দ্বিতীয়, তৃতীয় হবে সেই জন্য।"
Published : April 20, 2026 at 7:55 PM IST
কামারহাটি, 20 এপ্রিল: বঙ্গের রাজনীতিতে এক রঙিন চরিত্র কামারহাটির তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত ও তৃণমূল কংগ্রেসের পুরনো সৈনিক। একাধিক বিতর্ক আছে আছে সমালোচনা, আবার অনেক সাধারণের কাছে তিনি 'মসিহা'। কামারহাটি তাঁকে গতবার জিতিয়েছিল। এইবার ফের তিনি এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী। তাঁর গলাতেই শোনা গেল রাজ্যের বেকারদের আর্তনাদ। তিনি জানালেন, আবার জিতে এসেই প্রথম কাজ হবে কমরহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের ছেলে মেয়েদের চাকরির ব্যবস্থা করা। প্রচারে বেরিয়ে সেই কথাই জানালেন ইভিটি ভারতকে।
মদন মিত্রের গলায় গাওয়া গান বাজছে সাউন্ড বক্সে। ও লাভলি বলে উঠছেন উৎসাহী কর্মী সমর্থকরা। এমএম মানে মদন মিত্রকে স্বাগত জানাতে হোর্ডিং থেকে শুরু করে রজনীগন্ধার মালা হাতে কর্মী সমর্থকরা। তিনি প্রচার কর্মসূচিতে হাজির হতেই হইহই রব। সেই প্রচারের ফাঁকেই কমরহাটির বিদায়ী বিধায়ক মদন মিত্রকে প্রশ্ন ছিল, প্রচারে বেরিয়ে কী বুঝছেন? আবার কামরহাটির মানুষ আপনার পাশে থাকবেন ? মদন মিত্রের উত্তর ছিল, "দারুণ সাড়া মিলছে!"
কমারহাটির অলিগলি গাড়ি এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে শ'খানেকের বেশি কর্মীর হাতে ঝান্ডা, অনর্গল স্লোগান। তার মধ্যে দুদিকে তাকিয়ে গণদেবতাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন, প্রণাম করছেন। ফের মানুষের সমর্থন পেয়ে জিতে এলে তাঁর কী পরিকল্পনা সেই নিয়ে এদিন মিত্র বলেন, "আমি জিতে এসেই আগে এখানকার ছেলে-মেয়েগুলির যাতে চাকরি হয় সেই ব্যবস্থা করব। নব প্রজন্ম কাজের দরকার। ইচ্ছে আছে একটি কলেজ করার।" তাঁর কথায়, "এই বিধানসভা এলাকায় বেশ কয়টি মাঠের পরিকাঠামো উন্নত করা হবে, ফুটবল-ক্রিকেট যাতে বিভিন্ন স্তরে খেলায় সুবিধা হয়। ফ্লাড লাইট লাগানো হবে। সুইমিং পুল তৈরি করা হবে।"
চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে একাধিক সময় একাধিক অভিযোগ আছে। তবে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে তিনি দাবি করেন, "আমাদের যথেষ্ট ভালো চিকিৎসা পরিষেবা আছে। আমার বিধানসভা এলাকার মধ্যে আছে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।" তবে সেখানেও আধুনিককরণের কথা জানিয়েছেন তিনি। মদন মিত্রের কথায়, "দ্বিতীয়বার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এলে বেশ কিছু বিভাগ যেখানে আধুনিকীকরণ করা হবে।"
দীর্ঘদিনের কামারহাটি বিধায়ক ছিলেন সিপিএমের মানস মুখোপাধ্যায়, যাকে হারিয়ে এলাকার বিধায়ক হন মদন মিত্র। 2016-এ আবার সেই মানস মুখোপাধ্যায়ের কাছেই হাঁরতে হয় মদন মিত্রকে। তবে 2021 সালে মানস মুখোপাধ্যায় পরিবর্তে সিপিআইএম দাঁড় করিয়েছিলেন সায়নদ্বীপ মিত্রকে। এবারে ফের মদন মিত্রর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন সিপিএমের এমএম অর্থাৎ মানস মুখোপাধ্যায়। কতটা কঠিন লড়াই হবে? বিজেপি তো বড় ফ্যাক্টর? এই প্রশ্নের উত্তরে আত্মবিশ্বাসী মদন মিত্র বলেন, "আমার জয় নিশ্চিত। ওরা লড়বে কে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হবে সেই জন্য। আমার সঙ্গে ওদের কোনও লড়াই নেই। যতই বিজেপি প্রচার করুক না কেন, চার তারিখের ফলাফলে শেষ হাসি হাসবে তৃণমূল কংগ্রেস, হাসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবারও রাজ্যে হবে ঘাসফুলের সরকার।"