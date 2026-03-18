যানজট ও বেকারত্বে কাবু বোলপুর, বিধায়ক-মন্ত্রী চন্দ্রনাথের মার্কশিট

যানজট ও বেকারত্বে কাবু বোলপুর, বিধায়ক-মন্ত্রী চন্দ্রনাথের মার্কশিট
বোলপুর বিধানসভায় বিধায়ক তহবিলে বরাদ্দ 3 কোটি 30 লক্ষ টাকা ৷ বিভিন্ন প্রকল্পে খরচ হয়েছে 1 কোটি 35 লক্ষ 98 হাজার 754 কোটি টাকা ৷
Published : March 18, 2026 at 8:46 PM IST
অভিষেক দত্ত রায়
বোলপুর, 18 মার্চ: বেজে গিয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা। বোলপুরের বিধায়কের 5 বছরের কাজে কতটা খুশি আমজনতা ? দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধে বিধায়ককে কতটা পাশে পেলেন সাধারণ নাগরিক ? কী বলল বোলপুরবাসী ? কী ব্যাখ্যা দিলেন 3 বারের বিধায়ক তথা কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ ? সবার সব কথা তুলে ধরল ইটিভি ভারত।
2011 সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে ৷ সে বছরই প্রথমবার বামদূর্গ বোলপুরে জোড়াফুল ফুটেছিল তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহর হাত ধরে ৷ আরএসপি'র বর্ষীয়ান প্রার্থী তপন হোড়কে 16 হাজার 627 ভোটে পরাজিত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রী সভায় জায়গা করে নেন চন্দ্রনাথ ৷
2016 সালেও একইভাবে আরএসপি প্রার্থী তপন হোড়কে আরও বেশি ব্যবধানে (50 হাজার 27 ভোটে) পরাজিত করেন তৃণমূল প্রার্থী ৷ এখানেই শেষ নয়, 2021 সালে বিজেপি'র হেভিওয়েট প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়কে 22 হাজার 280 ভোটে পরাজিত করেন তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ ৷
রাজ্যের দু'টি পূর্ণ দফতরের মন্ত্রী তিনি ৷ ক্ষুদ্র-মাঝারি কুটির শিল্প দফতর ও কারা দফতরের পাশাপাশি মৎস্য দফতরের মন্ত্রীত্ব সামলেচ্ছেন চন্দ্রনাথ ৷ দীর্ঘ 15 বছর বিধায়ক থাকলেও বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে 'উন্নয়ন' নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাশ বাসিন্দারা ৷ তাঁদের বক্তব্য চন্দ্রনাথ সিংহ শুধুই বিধায়কই নন, 15 বছর ধরে রাজ্যের মন্ত্রীও ৷ তাই তাঁর কাছ থেকে অনেক বেশি উন্নয়ন আশা করেছিল বোলপুরবাসী ৷
2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে বোলপুর পুরসভা এলাকায় বিজেপি প্রায় 7 হাজার ভোটে লিড পেয়েছে ৷ তবুও বোলপুরে বর্ষীয়ান এই নেতাতেই আস্থা রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
বীরভূম জেলা প্রশাসনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী 2021 সাল থেকে বোলপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহর বিধায়ক তহবিলে বরাদ্দ হয়েছে 3 কোটি 30 লক্ষ টাকা। এই টাকা থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে খরচ হয়েছে 1 কোটি 35 লক্ষ 98 হাজার 754 কোটি টাকা ৷ অর্থাৎ 55.33 শতাংশ টাকা বোলপুর বিধানসভার উন্নয়ন তহবিলে খরচ হয়েছে 5 বছরে ৷
বোলপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা
1) মডেল শহর বোলপুরে যানজট শহরবাসীর কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা ৷ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন রোডে প্রতিদিনই যানজটে নাকাল হতে হয় সাধারণ মানুষকে ৷ সারা বছর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে হাজারো পর্যটকের আনাগোনা ৷ সেই অনুযায়ী নেই পর্যাপ্ত যাতায়ত ব্যবস্থা ৷
2) বোলপুর শহর-সহ আশেপাশে ইলামবাজার, পাঁড়ুই প্রভৃতি এলাকায় রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। তা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে ৷
3) পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই অনেক গ্রামে ৷ মিলেছে শুধুই প্রতিশ্রুতি ৷
4) সেচ খাল থেকে শুরু করে কাঁদর বা কোপাই নদীর উপর অনেক জায়গায় পারাপারের সেতু নেই ৷ ইলামবাজারের গোলটে সেতু ভগ্নপ্রায় ৷
5) বোলপুর-শান্তিনিকেতন এলাকায় বেড়েছে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য ৷ আদিবাসীদের জমি থেকে শুরু করে সরকারি খাস জমি, চাষ জমি দখল হয়ে যাচ্ছে ৷ বাস্তুতন্ত্র নষ্ট করে ভরাট হয়ে যাচ্ছে পুকুর ৷ তা নিয়েও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ৷
6) বোলপুর বিধানসভায় বেকারত্ব বহুগুণ বেড়েছে ৷ হয়নি কর্মসংস্থান।
7) বোলপুর ও ইলামবাজারের রমরমিয়ে চলে বেআইনি বালির কারবার। এ নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়েছে প্রশাসনের কাছে ৷ তার কোনও সুরাহা হয়নি ৷
8) বোলপুর, পাঁড়ুই, ইলামবাজার, রূপপুর, রায়পুর-সুপুর প্রভৃতি জায়গায় বাসস্ট্যান্ড ও বাসস্টপ গুলির অবস্থা ভগ্নপ্রায় ৷ অনেক ক্ষেত্রে দাবি মতো হয়নি বাসস্ট্যান্ড।
9) বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-সহ মাত্র দু'টি পদ স্থায়ী ৷ অস্থায়ী পদ দিয়েই চলছে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন। 19টি বিষয়ে পঠনপাঠন এখনও চালু করাই যায়নি ৷ এছাড়া, কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদ বন্ধ থাকলেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বহিরাগতদের তাণ্ডবের অভিযোগ রয়েছে ৷
বাসিন্দাদের মধ্যে অবশ্য মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে ৷ তবে কমবেশি প্রত্যেকেই মুখে শোনা গিয়েছে যানজট ও কর্মসংস্থানের কথা ৷ বাসিন্দাদের বক্তব্য, কাজ হয়েছে ৷ তবে আরও আশা ছিল ৷ কারণ চন্দ্রনাথ সিংহ শুধুই বিধায়ক নয়, তিন বারের মন্ত্রী ৷ আমাদের বোলপুরে যানজট হল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ৷ যার সুরাহা হয়নি ৷
'হেরিটেজ' এলাকায় যানজট এমন হবে তা ভাবা যায় না। আর কর্মসংস্থান একেবারেই হয়নি ৷ কোন কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়নি, ফলে বেকারত্ব বেড়েছে ৷ এখানে পড়াশোনা করে বাইরে কাজ করতে চলে যেতে হচ্ছে ৷ আর বোলপুর বিধানসভা এলাকায় প্রচুর আদিবাসীদের জমি, সরকারি জমি দখল হয়ে গিয়েছে ৷ তা আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ছিল ৷ বাজারের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, যা দেখা উচিত ৷ যে পরিমাণ পুরকর নেওয়া হয়, সেই মত পরিষেবা মেলে না ৷ এই সকল বিষয়গুলো আশা ছিল মন্ত্রীর কাছে।
বোলপুর বিধানসভার বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহর ব্যাখ্যা ও উন্নয়নের খতিয়ান
1) বোলপুর বিধানসভায় শহরের ও ইলামবাজারের প্রচুর স্কুল সংস্কার করা হয়েছে ৷ স্কুলে কমিউনিটি হল করে দিয়েছি, রান্নায় জায়গা করে দিয়েছি ৷ এছাড়া বোলপুর ও ইলামবাজার কলেজকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে।
2) একাধিক শ্মশান ও কবরস্থান প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিয়েছি ৷ পরিকাঠামো গত উন্নয়ন করেছি ৷ তবে কিছু ক্ষেত্রে জমির সমস্যা আছে ৷
3) ইলামবাজারে অজয় নদের উপর জয়দেব সেতু নির্মাণ করা হয়েছে ৷ এটা একটা বড় কাজ।
4) ইলামবাজার ও বোলপুরের কৃষক বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে ৷
5) ইলামবাজার বাসস্ট্যান্ডের অর্ধেক কাজ হয়ে পড়ে আছে ৷ সেটা পূর্ণ করতে হবে ৷ জয়দেবে একটা বাসস্ট্যান্ডে করার দাবি আছে, সেটা করতে হবে ৷
6) বোলপুর স্টেডিয়াম মাঠের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে ৷ অনেকটা বাকি আছে তা নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি ৷
7) একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পেরেছি তা হল বোলপুরকে মডেল পুরসভার তালিকাভুক্ত করতে পেরেছি ৷ তাতে অনেকটা উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে ৷
8) 135 কোটি টাকার জল প্রকল্পে কাজ চলছে ৷ এতে জলকষ্ট ঘুচবে।
চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, "বোলপুরে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত প্রকল্পের কাজের পাশাপাশি অন্য অনেক কাজ হয়েছে ৷ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলাকে বঞ্চিত করে রেখেছে, টাকা আটকে রেখেছে তাও আমরা মানুষের জন্য কাজ করে গিয়েছি ৷ তবে অনেক সময় বোলপুর পুরসভার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সময় দিতে পারিনি ৷ ছোটখাটো অনেক কাজ বাকি থেকে গিয়েছে ৷ সব কাজ তো আর শেষ করা যায় না ৷ তা নিয়ে মানুষের মধ্যে একটু ক্ষোভ আছে ৷ তবে কেউ বিজেপি নয়, সবাই তৃণমূলের, হয়তো কাজ হয়নি বলে কারও কারও মন ভার হয়ে আছে ৷ তবে আমাদের সরকার গঠন হলে সে সব কাজ পূরণ করে দেব ৷"
বীরভূম জেলার বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি মূলত শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশ্বখ্যাত ৷ সংস্কৃতির এই পীঠস্থান শিক্ষা ও পর্যটনের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত বোলপুর, গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ৷