বিধানসভা ভোট 2026: ধর্মীয় রাজনীতির নির্বাচনে ঢাকা পড়ল মালদার বহু সমস্যা

বিধানসভা ভোট 2026: ধর্মীয় রাজনীতির নির্বাচনে ঢাকা পড়ল মালদার বহু সমস্যা
পশ্চিমবঙ্গে এবার দু‘দফায় নির্বাচন হয়েছে৷ মালদায় ভোট হয়েছে প্রথম দফায়৷ ভোটের ফল প্রকাশিত হবে আগামী সোমবার৷
Published : May 2, 2026 at 8:48 PM IST
মালদা, 2 মে: শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন, মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে৷ ভোট বাংলার চালচিত্র দেখলে হয়তো সেই লেখা বদলে তিনি লিখে ফেলতেন, সব সমস্যা ঢেকে যায় ধর্ম-রাজনীতির মেলবন্ধনে৷
বাস্তবিকই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে মালদার চারদিকেই এনিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে৷ ধর্ম-রাজনীতির ছায়া মাথায় নিয়েই গত 23 এপ্রিল মালদাবাসী নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন৷ একেবারে হইহই করে৷ কিন্তু ভোট দেওয়ার পরেই তাঁরা ভাবছেন, রাজনৈতিক দলগুলি এবার ভোটের প্রচারে এসে তাঁদের সমস্যা সমাধানের কি কোনও বার্তা দিয়েছে? নাকি শুধুই পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির সওয়াল করে সব দল এবার নির্বাচনী বৈতরণী পেরোনোর চেষ্টা করেছে?
সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদা জেলায় সমস্যা বড় কম নয়৷ গঙ্গা-ফুলহর নদীর ভাঙন, চরবাসীদের সমস্যা, বেকারত্ব, আম ও বিড়ি শিল্পের সংকট, পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা, দুর্বল সেচ ব্যবস্থা, সারের কালোবাজারি-সহ আরও অনেক সমস্যায় জর্জরিত এই জেলা৷ কয়েক দশক ধরে গঙ্গা আর ফুলহরের ভাঙন এই জেলার মানচিত্রটাই পালটে দিয়েছে৷ শুধুমাত্র 2023 থেকে 2025, এই দু’বছরে মানিকচক ও রতুয়া 1 নম্বর ব্লকে চারটি করে মোট আটটি, কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকে তিনটি মৌজা পুরোপুরি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে৷ কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের একটি মৌজারও অধিকাংশ এখন নদীতে৷
নদীপাড়ের বাসিন্দারা বছরের পর বছর ধরে দাবি করছেন, নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা হোক৷ একই সঙ্গে ভাঙন দুর্গত মানুষের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক৷ ভাঙনে সর্বহারা ভূতনি চরের ভূপতি মণ্ডলের বক্তব্য, “অন্যান্য ভোটের মতো এবারও সব রাজনৈতিক দল চরে প্রচারে এসেছে৷ আমরা প্রার্থীদের কাছে জানতে চেয়েছি, ভাঙন রোধের ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর ভাবনা কী৷ কেউ কোনও উত্তর দিতে পারেননি৷ শুধু ধর্মকে ঢাল করে বক্তব্য রেখে গিয়েছেন৷ তবে শুধুমাত্র বাম প্রার্থী কিছুটা হলেও আমাদের কথা ভেবেছেন৷ অন্তত প্রচারপর্বে৷”
ইংরেজবাজারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মসলিমপুরের তসলিমা বিবি বিয়ে হওয়া ইস্তক বাড়িতে বিড়ি বাঁধেন৷ এক হাজার বিড়ি বাঁধলে 190 টাকা মজুরি জোটে৷ তার সঙ্গে ফুসফুসের সমস্যা ফ্রি৷ তিনি বলছেন, “শুধু আমি না৷ গ্রামের প্রায় সব মেয়েই বিড়ি বাঁধে৷ আমরা গরিব মানুষ৷ ঘরের লোক দিনমজুরি খাটে৷ বাইরে কাজ করতে যায়৷ বিড়ি বাঁধলে তবু সংসারের কিছু সুবিধে হয়৷ অনেকদিন ধরে শুনছি, সরকার নাকি মজুরি বাড়িয়ে 250 টাকা করেছে৷ কিন্তু আমরা ওই মজুরি পাওয়ার কথা ভাবতেই পারি না৷”
মালদা জেলায় বিড়ি শিল্পের উপর কত পরিবার নির্ভরশীল, তা একটি তথ্য দেখলেই বোঝা যাবে৷ শুধুমাত্র মালদা সদর মহকুমায় প্রায় চার লাখ পরিবার এই শিল্পে জড়িত৷ শ্রমিকদের 85 শতাংশই মহিলা৷ একটি সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, 2018 সালের তুলনায় 2026 সালে শিল্পে মন্দা এসেছে প্রায় 45 শতাংশ৷ কিন্তু বিকল্প কর্মসংস্থানের কোনও সুযোগ আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি৷ তাই অল্প পারিশ্রমিকেই মহিলা বিড়ি শ্রমিকরা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন৷
এই জেলায় জলসেচেরও বড় সমস্যা রয়েছে৷ মূলত বরিন্দ হিসাবে পরিচিত পুরাতন মালদা, হবিবপুর, বামনগোলা ও গাজোল ব্লকে সেচ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল৷ বৃষ্টির উপর ভরসা করেই কৃষকদের চাষ করতে হয়৷ এছাড়াও চাঁচল মহকুমার ব্লকগুলিতে সেচ ব্যবস্থার সমস্যা রয়েছে৷
চাষিদের অভিযোগ, এই মুহূর্তে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার 90 শতাংশই এখন বিকল৷ গত তিন বছর জেলার কোথাও সরকারি ডিপ টিউবওয়েল বসেনি৷ এই অবস্থায় চাষিরা বিপুল টাকা খরচ করে নিজেদের জমিতে শ্যালো মেশিন বসাতে বাধ্য হচ্ছেন৷ এর সঙ্গে রয়েছে রাসায়নিক সারের কালোবাজারি৷ প্রতিটি সারের বস্তা অন্তত 500 টাকা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে৷ অথচ সরকারের কোনও নজরদারি নেই৷ কিন্তু এনিয়ে এবার নির্বাচনী প্রচারে কোনও দলের প্রার্থীই সরব হননি৷
আর পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই৷ এই জেলা থেকে প্রতিদিন কয়েক হাজার শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজে যান৷ অনেক রাজ্যে বিভিন্নভাবে হেনস্তার শিকার হন তাঁরা৷ কখনও কখনও বিভুঁইয়ে মারাও যান অনেকে৷ তেমন ঘটনা ঘটলে হয়তো প্রাথমিকভাবে মৃতদের পরিবার কিছুটা সরকারি সাহায্য পেয়ে থাকে৷ কিন্তু সেই পরিবারগুলি অথৈ জলে পড়ে যায়৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে এই শ্রমিকদের অধিকাংশই নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন৷ কোনও দলের তরফে কোনও আশ্বাস ছাড়াই৷
এত সমস্যা পিছনে ফেলে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ধর্ম-রাজনীতি এগিয়ে গেল কীভাবে? শিক্ষাবিদ শক্তিপদ পাত্রের মতে, “এই রাজনীতির শিকড় একদিনে মাটির নীচে যায়নি৷ দীর্ঘদিন ধরে অল্প অল্প করে বিস্তার করেছে৷ রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মের আফিম খাইয়ে মানুষকে নেশায় বুঁদ করে রাখতে চাইছে৷ নেশার প্রভাবে মানুষ নিজেদের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোও যেন ভুলে যাচ্ছে৷ ভারতবর্ষের মতো দেশে ধর্ম এখনও অন্যতম বিপণন সামগ্রী৷ রাজনৈতিক দলগুলি তারই সুযোগ নিচ্ছে৷”