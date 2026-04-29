ছকভাঙা পথে মমতা, কৌশলী শুভেন্দু ! ভবানীপুরের 'ব্যাটল ফিল্ডে' ফিরল নন্দীগ্রাম
দিনভরের ক্লাইম্যাক্সে দর্শকরাও কিন্তু পিছিয়ে নেই ! সকাল কিংবা দুপুর ছাতা মাথায় লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন জনতা । সুরজিৎ দত্ত ও সুমন বটব্যালের প্রতিবেদন ৷
Published : April 29, 2026 at 9:08 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: সকালটা যেন শুরুই হয়েছিল ক্লাইম্যাক্সের প্রথম দৃশ্য দিয়ে । আকাশে হালকা মেঘ, রাস্তায় টিপটিপ বৃষ্টি, আর তার মধ্যেই ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ । কিন্তু সাধারণ দিনের মতো ছিল না কিছুই । কারণ, ভোট নামক এই রাজনৈতিক মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটাই নাম ভবানীপুর ! যেখানে মুখোমুখি দুই প্রধান চরিত্র: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারী ।
প্রথম দৃশ্য: ছকভাঙা প্রবেশ
ভোরের আলো ফোটার কিছুক্ষণ পরেই চিত্রনাট্যে বদল ! ভোটের দিন সাধারণ নিয়ম ভেঙে কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলেন মমতা। গন্তব্য, চেতলা । এ যেন রাজনৈতিক 'এন্ট্রি সিন' ! বুথ ঘুরে নেত্রীর বিস্ফোরক অভিযোগ, "ভিন রাজ্যের পুলিশ পর্যবেক্ষকরা বিজেপির নির্দেশে কাজ করছেন… মানুষ কীভাবে নির্ভয়ে ভোট দেবেন ?" অনেকের মতে, সকালের এই দৃশ্যেই যেন দিনের সুর বেঁধে দিয়েছিল, সন্দেহ, অভিযোগ আর উত্তেজনা ।
দ্বিতীয় দৃশ্য: ছায়ায় কৌশলী প্রতিপক্ষ
ঠিক উলটো মেজাজে অন্য প্রান্তে শুভেন্দু । চেনা পরিচিত সেই আগ্রাসী মেজাজের পরিবর্তে ফুরফুরে মেজাজে হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে দিনের শুরু করলেন, তারপর একের পর এক বুথে ঘোরা, যেন ধীরে, মেপে খেলা !
কয়েকটি বুথ ঘুরে পৌঁছেছিলেন নিজাম প্যালেসে ৷ সেখানে বসেই চক্রবেড়িয়ায় মমতার উপস্থিতির খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছে যান তিনি । বুথের 100 মিটার দূরে মমতা, বুথের ভিতরে ঢুকলেন শুভেন্দু ৷ 100 মিটারের মধ্যে থাকলেও পরস্পরের মুখোমুখি হলেন না, হল না সৌজন্য সাক্ষাৎও !
বুথের ভিতরে আধঘণ্টা কাটিয়ে বাইরে বেরিয়েই শুভেন্দুর অভিযোগ, প্রার্থী (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ) বুথ চত্বরে থাকতেই পারেন ৷ কিন্তু তাঁকে ঘিরে 100 মিটার দূরে যেভাবে জটলা তৈরি করা হয়েছে তা পরিকল্পিত ৷ শুভেন্দুর কথায়, "ভিড় তৈরি করে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে ।" সব মিলিয়ে এ যেন একই মঞ্চে দুই ভিন্ন ছবি, একদিকে তীব্র আবেগ, অন্যদিকে হিসেবি ঠান্ডা মাথা ।
তৃতীয় দৃশ্য: উত্তেজনার বিস্ফোরণ
দুপুর গড়াতেই ক্লাইম্যাক্সের চূড়ান্ত টান । কালীঘাটে মুখোমুখি দুই শিবির । একদিকে 'জয় বাংলা', অন্যদিকে 'জয় শ্রীরাম', স্লোগানে কেঁপে উঠল এলাকা । ভিড়, ধাক্কাধাক্কি, উত্তেজনা, পরিস্থিতি সামলাতে নামল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । অভিযোগ উঠল লাঠিচার্জেরও । শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতেই স্লোগানধারীদের ধরতে দৌড়তেও দেখা যায় শুভেন্দুকে ! ফোর্স দেখে স্লোগানধারীরাও ততক্ষণে পগারপার !
চতুর্থ দৃশ্য: অপ্রত্যাশিত টুইস্ট
ঘণ্টা খানেকের ব্য়বধানে অন্য ছবি । কালীঘাটের যদুবাবুর বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তৃণমূলের একটি ক্যাম্প অফিসে ঢুকে পড়লেন শুভেন্দু । যা দেখে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা, কর্মীরাও হকচকিয়ে যান ! প্রথমে বিস্ময়, তারপর হাসি । এক মহিলা কর্মীকে শুভেন্দু বললেন, "একসঙ্গে থাকা দরকার ।" ঠান্ডা পানীয় এগিয়ে এল, তিনি খেলেনও ! যা দেখে প্রত্যক্ষদর্শীদের সরস মন্তব্য, রাজনৈতিক যুদ্ধের মাঝে ক্ষণিকের 'হিউম্যান মোমেন্ট' !
পঞ্চম দৃশ্য: অভিযোগের পুনরাবৃত্তি
প্রতিবারের মতো এবারও বিকেলে মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দিতে এলেন মমতা । সকালের সংলাপই আবার ফিরে এল, "ইজ ইট ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন ?" অভিযোগ একই, বুথ থেকে এজেন্টদের বের করে দেওয়া, গ্রেফতারি, অত্যাচার ! তবু আত্মবিশ্বাস অটুট, 'ভি' চিহ্ন তুলে নেত্রী জানালেন জয়ের আশা । বললেন, "তৃণমূলই জিতবে, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ।"
বিকেলে এ ব্যাপারে শুভেন্দুর সংক্ষিপ্ত খোঁচা, "দিনভর দৌড়ে কোনওকিছুতেই আমার সঙ্গে পারেননি, বয়স হচ্ছে তো !" অর্থাৎ ইঙ্গিত স্পষ্ট ! লড়াই শুধু ভোটে নয়, মানসিক দাপটেও । পরে শুভেন্দু এও জানান, অন্তত 20 হাজার ভোটে ভবানীপুর থেকে তিনি জিতবেনই ৷
শেষ দৃশ্য: বৃষ্টির মধ্যে ভোট
মঞ্চে যখন এত ক্লাইম্যাক্স, দর্শকরাও কিন্তু পিছিয়ে নেই ! সকাল কিংবা দুপুর ছাতা মাথায় লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন মানুষ । বৃষ্টি থামাতে পারেনি গণতন্ত্রের এই অংশগ্রহণ ।
পর্দা নামার আগে…
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের চোখে, এই লড়াই নিছক আসন দখলের নয় । এটি একদিকে মমতার শক্ত ঘাঁটি রক্ষার পরীক্ষা, অন্যদিকে শুভেন্দুর চ্যালেঞ্জের গ্রহণযোগ্যতার লড়াই । সংশ্লিষ্ট অংশের মতে, 2021 এর নন্দীগ্রামের পর আবারও এক রাজনৈতিক টি টোয়েন্টি ফাইনাল ম্যাচ ! এবার শুধু মঞ্চটাই বদলেছে, চরিত্র অভিন্ন !
সব মিলিয়ে, রাজ্যের দ্বিতীয় তথা শেষ দফা ভোটপর্বে আগাগোড়া নজরের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকল ভবানীপুর ৷ যেখানে ভোর থেকে রাজনৈতিক উত্তেজনা, অভিযোগ পালটা অভিযোগ, দাবি পালটা দাবি, টুইস্ট সবই ছিল । এখন শুধু অপেক্ষা ক্লাইম্যাক্সের, শেষ হাসি কার দখলে যাবে ? মমতা না শুভেন্দু ?