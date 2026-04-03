বাংলা আক্রান্ত হলে দিল্লিকে টার্গেট করব, বিজেপিকে হুঁশিয়ারি মমতার

বাংলা আক্রান্ত হলে দিল্লিকে টার্গেট করব, বিজেপিকে হুঁশিয়ারি মমতার
শুক্রবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হরিরামপুর, রায়গঞ্জ-সহ একাধিক নির্বাচনী জনসভা করেন৷ শান্তনু মিশ্র ও প্রসূন মৈত্রর প্রতিবেদন৷
Published : April 3, 2026 at 5:25 PM IST
হরিরামপুর ও রায়গঞ্জ, 3 এপ্রিল: ভোট প্রচারে ব্যস্ত তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ রোজই তিনি একাধিক সভা করছেন৷ প্রতিটি সভা থেকেই তোপ দাগছেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র বিরুদ্ধে৷ শুক্রবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি৷ এদিন উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে নির্বাচনী জনসভা করেন তিনি৷ সেখানে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘বাংলাকে কেউ টার্গেট করলে আমরাও দিল্লিকে টার্গেট করব৷’’
পরে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরে একটি নির্বাচনী জনসভা করেন তৃণমূল নেত্রী৷ সেখানে আবার বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলার জনবিন্যাস পালটে দেওয়ার অভিযোগ করেন৷ তাঁর দাবি, ভিনরাজ্য থেকে লোক এনে বিজেপি এই কাজ করছে৷ হরিরামপুরের হাজারিপাড়ার ওই জনসভা থেকে মমতা বলেন, “বাংলার মানুষ যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে, সেই চেষ্টা চলছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ভোটার ঢোকানো হচ্ছে।”
রায়গঞ্জে মমতার জনসভা
এদিন রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়৷ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার প্রার্থী হামিদুল রহমান, গোয়ালপোখরের প্রার্থী গোলাম রব্বানী, ইসলামপুরের প্রার্থী কানাইলাল আগরওয়াল, করণদিঘীর প্রার্থী গৌতম পাল, রায়গঞ্জের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী, হেমতাবাদের প্রার্থী সত্যজিৎ বর্মন, কালিয়াগঞ্জের প্রার্থী নিতাই বৈশ্য ও ইটাহারের প্রার্থী মোসারফ হুসেন-সহ জেলার অন্যান্য নেতারা।
এদিন ভাষণের শুরুতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তার পর রায়গঞ্জের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কতদিনের পুরনো, সেই বিষয়টি উল্লেখ করেন৷ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, পানীয় জল, আবাসের ঘর-সহ একাধিক প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে রাজ্য সরকার কী কী উন্নয়ন করেছে, সেই খতিয়ান তুলে ধরেন৷
বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা দাবি করেন, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, শিলিগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং বিহারের কয়েকটি রাজ্য নিয়ে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার আলাদা রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা করছে৷ মমতা বলেন, ‘‘বিজেপি ভোট কেটে গণতন্ত্রের চামড়া গুটিয়ে দেবে৷ এটা হয় না।’’ তাই তাঁর পরামর্শ, ‘‘অ্যাপেনডিক্সের মতো বিজেপিকে বাদ দিন।’’
তৃণমূল নেত্রী অভিযোগ করেন, বাইরে থেকে লোক এনে বাংলায় অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে বিজেপি৷ মালদার ঘটনাতেও বিজেপি বাইরের লোক এনে হিংসা ছড়িয়েছে৷ বহিরাগতদের নাম ভোটার তালিকায় তোলা হচ্ছে৷ বাংলার ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে৷ তার পরও বিজেপি এবার বিধানসভা ভোটে হারবে বলে তিনি দাবি করেন৷
অন্যদিকে তিনি পুজো কমিটিগুলোকে আবেদন করেন তৃণমূলের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন যে বিজেপি ব্যাঙ্কের অ্য়াকাউন্টে টাকা দিতে চাইছে৷ তাই কেউ যেন কাউকে নিজের অ্যাকাউন্ট নম্বর না দেন৷ এসআইআর প্রসঙ্গে তিনি জানান, যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁরা যেন অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেন৷ মমতার প্রশ্ন, লোকসভা নির্বাচনের সময় কেন এসআইআর হল না? বাংলা দখলের জন্য বিধানসভা ভোটের আগে এসআইআর হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন৷
বিজেপির বিরুদ্ধে মমতার অভিযোগ, বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে তৃণমূল প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিলের পরিকল্পনা করছে৷ বিজেপি ডিম, মাছ, মাংস খেতে দেবে না বলে তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর আরও দাবি, ডিটেনসন ক্যাম্পে পাঠাবে। কেন্দ্রীয় এজেন্সি টাকা নিয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন৷ একই সঙ্গে মহিলাদের সহযোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘ভোটের দিন আপনাদেরই পাহারা দিতে হবে।’’
হরিরামপুরের সভায় মমতা
এদিন হরিরামপুর বিধানসভার হাজারিপাড়া এলাকায় জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই সভা থেকে তিনি বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হন৷ বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলার জনবিন্যাস বদলে দেওয়ার অভিযোগ করেন৷ বাইরে থেকে লোক এনে এরাজ্যের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগও করেন তিনি৷ এই বিষয়টি নিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন বলেও জানান মমতা৷
পাশাপাশি তোপ দাগেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপির সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে৷ সুকান্ত কোনও কাজ করেননি বলেই মমতার অভিযোগ৷ তাঁর সরকারের উন্নয়নের খতিয়ানও তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, “দেশের অর্থনীতি আজ রসাতলে, বাংলার মানুষকে ভাতে মারতে চাইছে বিজেপি। এদের 10-0 গোলে হারিয়ে মাঠের বাইরে পাঠাতে হবে।’’ একই সঙ্গে ভোটের সময় বিজেপি কর্মীরা বাধা দিলে তাঁদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করার পরামর্শ মহিলাদের দেন তৃণমূল নেত্রী৷