আমরা পাণ্ডব, বিজেপি কৌরব — বাংলার ভোটের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তুলনা মমতার
বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে নির্বাচনী জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই সভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি৷
Published : March 26, 2026 at 6:16 PM IST
পাণ্ডবেশ্বর (পশ্চিম বর্ধমান), 26 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ‘পাণ্ডব বনাম কৌরব’-এর লড়াই হিসেবে ব্যাখ্যা করে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরের লাউদোহা ফুটবল মাঠে তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে আয়োজিত জনসভা থেকে তিনি বলেন, “লড়াইটা কিন্তু পাণ্ডবের সঙ্গে কৌরবের — আমরা পাণ্ডব, বিজেপি কৌরব।”
মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই নির্বাচন শুধুমাত্র ক্ষমতার লড়াই নয়, বরং গণতন্ত্র, অধিকার ও সামাজিক সম্প্রীতিরক্ষার সংগ্রাম। তিনি বলেন, “আমি যদি যোদ্ধা হই, আপনারা সহযোদ্ধা। অন্যায় ও বিভাজনের রাজনীতিকে পরাজিত করে পাণ্ডবদের মতোই আবার জিতবে বাংলা।”
এসআইএর নিয়ে মমতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর ইস্যুতে বলেন, ‘‘বিজেপির পার্টি অফিস থেকে প্রথমে বলা হচ্ছিল 1 কোটি 20 লক্ষ লোকের নাম বাদ দেওয়ার কথা। আমরা রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত আন্দোলন করেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সংবাদমাধ্যম, জনগণ, প্রশাসনের কাছে বিচারাধীন ভোটারদের সংখ্যা কত, তার তালিকা প্রকাশ করেনি। আমি প্রশ্ন করছি, পর্দার পিছনে কি আছে তাহলে?’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এই তালিকায় শুধু মুসলিমরাই বাদ আছেন তা নন, এই তালিকাতে আমার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা, মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা, বহু সাধারণ মানুষের নাম বাদ আছে। তবে এই নিয়ে আমাদের লড়াই জারি আছে। মনে রাখবেন এরা আবার সেন্সাস করে অনেকের নাম বাদ দেবে, এনআরসি করে ডিটেনশন ক্যাম্পে আমরা পাঠাতে দেব না, যতদিন এই রাজ্যে টিএমসি-র সরকার আছে।’’
পুলিশ-প্রশাসনে আধিকারিক বদলি
নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, “বিজেপির পার্টি অফিস থেকেই প্রশাসনিক বদলির নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।” নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘সমস্ত ওসি, বিডিও, ডিএম, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার, বিডিও-দের এরা পরিবর্তন করে দিয়েছে। সে করেছে, তাতে আমার অসুবিধা কিছু নেই। কারণ, ভোট দেবেন মানুষ। আর বাংলার মানুষের ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা চাই শান্তিতে সব কিছু হোক। কিন্তু ওয়ান পার্টি চলবে না। বিজেপির কথায় সব ঠিক করবে ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন, এটা চলবে না। মনে রাখবেন টাকা দিয়ে অনেককে কিনতে চাইবে। আমরা কিন্তু সব দিকে নজর রেখেছি । মনে রাখবেন চরিত্র যদি একবার হারিয়ে যায়, তাহলে সব হারিয়ে যায়।’’
মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কটাক্ষ
‘ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন’ বলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কটাক্ষ করার পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘গায়ের জোর দেখাচ্ছে বিজেপি। কোনও আইন মানছে না। শুনে রেখে দিন অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বিজেপি দিল্লি থেকে চলে যাবে। যারা আজকে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছেন, মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন, আমার তাদের বিরুদ্ধে কিছু করবার নেই। ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে তাহলে মনে রাখবেন ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।’’
মহিলাদের বার্তা
ছাপ্পা ভোট রুখে দেওয়ার জন্য মহিলাদের সক্রিয় হওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি৷ মহিলাদের উদ্দেশে বলেন, “অধিকার রক্ষায় পিছিয়ে পড়া যাবে না।” মমতা বলেন, ‘‘আমি মা-বোনেদের একটা দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। বাইরে থেকে পোশাক পরে যদি কেউ ছাপ্পা ভোট দিতে আসে। তাহলে আপনারা জোট বাঁধবেন। কারণ যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে। ঘরে আপনাদের যা যা আছে, তা বের করে রুখে দেবেন।’’
রামনবমী নিয়ে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
ঐক্যের বার্তা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “একটা আঙুলে মুষ্টি হয় না — পাঁচটা আঙুল একসঙ্গে হলেই শক্তি।” ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রসঙ্গ টেনে রামনবমী উপলক্ষে কোনও উস্কানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি অন্নপূর্ণা পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে সহাবস্থানের বার্তা দেন।
তিনি বলেন, ‘‘আগামিকাল রামনবমী। শান্তিপূর্ণভাবে সবাই মিছিল করবেন। পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্র করে হিংসা করতে চাইবে, তাদের ফাঁদে পা দেবেন না। আমার হাতে এখন প্রশাসন নেই। সবাইকে বদল করে দিয়েছে। আর প্রশাসনে যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ শান্তিপূর্ণভাবে যেন রামনবমীর মিছিল আয়োজিত হয়। এর আগেই রাজ্যে এক জায়গায় ষড়যন্ত্র করে হিংসা করানো হয়েছিল। হিংসা আমরা কেউ চাই না। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। তাই কাউকে আঘাত দেওয়া কোনও ধর্মের উদ্দেশ্য হতে পারে না।’’
উন্নয়নের খতিয়ান
রাজনৈতিক আক্রমণের পাশাপাশি উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট, আসানসোল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও কাজি নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর — সবই তৃণমূল সরকারের আমলে বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি জানান, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে 5 লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যসুবিধা, লক্ষ্মীর ভান্ডার-এর আর্থিক সহায়তা এবং পড়ুয়াদের জন্য ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প সাধারণ মানুষের পাশে থাকার প্রমাণ। তিনি বলেন, “লক্ষ্মীর ভান্ডার আজীবন চলবে, ভবিষ্যতে ‘দুয়ারে স্বাস্থ্য’ পরিষেবাও চালু করা হবে৷”
কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গে দেউচা-পাচামি প্রকল্পে প্রায় এক লক্ষ চাকরির সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদি বছরের 2 কোটি বেকারের চাকরি দেব বলেছিল। পরিসংখ্যান বলছে, দেশে দু’কোটি বেকারের সংখ্যা যখন বেড়েছে, তখন আমাদের রাজ্যে 2 কোটি বেকারের সংখ্যা কমেছে। দেউচা-পাচামিতে বৃহত্তম কয়লা খনি হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি হয়েছে, অন্ডাল বিমাননগরী তৈরি হয়েছে, ছ’টি ইকোনমিক করিডোর তৈরি করা হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া-পুরুলিয়া এইসব জেলাতেও শিল্প প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।’’
গ্যাস-পেট্রল সংকট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে ও সাধারণ মানুষের ওপর আর্থিক চাপ বাড়ছে। গ্যাস ও পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, “গ্যাস এখন রান্নাঘরে নয়, প্রচারের গ্যাস বেলুনে যাচ্ছে।”
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ‘‘গ্যাস বুকিং-এর জন্য 25 দিন সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। যাঁদের গ্যাস বেশি লাগে, তাঁরা তাহলে এই 25 দিন খাবে কী? মানুষকে আবার সেই ঘরে ঘরে চুলা জ্বালাতে হবে। গরুর গাড়িতে যাতায়াত করতে হবে৷ এমনকি পায়ে হেঁটেও গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে। এই সরকার শুধু মুখে মুখে সবাইকে গ্যাস (প্রতিশ্রুতি) দেয়৷ কিন্তু রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছাতে পারে না। এরা নোটবন্দি, লকডাউন, ভোটবন্দি করে। মানুষের নাম কেটে দেয়।’’
জনসভা আর কারা ছিলেন
এই জনসভায় পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামুড়িয়ার তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং, আসানসোল উত্তরের প্রার্থী মলয় ঘটক, রানিগঞ্জের প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডল, কুলটির প্রার্থী অভিজিৎ ঘটক-সহ ভি শিবদাসন দাসু, উত্তম মুখোপাধ্যায়রা। এদিন লাউদোহা ফুটবল ময়দান থেকে হেলিকপ্টারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রওনা দেন বীরভূম জেলার খয়রাশোলে জনসভায় যোগ দিতে।