বিরোধী দলের মাইকের দাপটে পণ্ড প্রচারসভা ! সাড়ে 4 মিনিটেই মঞ্চ ছাড়লেন ক্ষুব্ধ মমতা

খাস মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা চক্রবেড়িয়ায় অনুমতি থাকা সত্ত্বেও বিরোধীদের মাইকের দাপটে প্রচার সভা অসম্পূর্ণ রেখে মুখ্যমন্ত্রীর ফিরে যাওয়ার ঘটনা রীতিমতো বেনজির।

সাড়ে 4 মিনিটেই চক্রবেড়িয়া ছাড়লেন ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
Published : April 25, 2026 at 8:30 PM IST

কলকাতা, 25 এপ্রিল: ভবানীপুরে শেষ বেলার প্রচারে নজিরবিহীন তাল কাটল। পুলিশের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নেওয়া সত্ত্বেও, বিরোধী দলের মাইকের কানফাটানো আওয়াজে নিজের বক্তব্য অসম্পূর্ণ রেখেই প্রচার মঞ্চ ছাড়তে বাধ্য হলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাটি ঘটেছে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত 70 নম্বর ওয়ার্ডের চক্রবেড়িয়া রোডে (উত্তর), স্বামী নারায়ণ মন্দিরের কাছে। মাত্র 4 মিনিট 25 সেকেন্ড মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তিনি। বিরোধীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সৌজন্য লঙ্ঘনের কড়া অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই অপমানজনক পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে সভা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এদিন সবরকম সরকারি অনুমতি নিয়েই চক্রবেড়িয়া রোডে এই প্রচার সভার আয়োজন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যখন বক্তব্য রাখতে ওঠেন, দেখা যায় ঠিক তাঁর সভার দিকে মুখ করেই বিরোধী শিবিরের একটি মাইক তীব্র শব্দে বাজছে। বারবার বলা সত্ত্বেও মাইকের মুখ ঘোরানো হয়নি বা আওয়াজ কমানো হয়নি। মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ভবানীপুর থানার আধিকারিকদের বিষয়টি দেখার অনুরোধ করেন। ক্ষুব্ধ মমতা বলেন, "আমরা তো অফিসিয়াল অনুমতি নিয়ে করছি। ভবানীপুর থানার আধিকারিকরা একটু দয়া করে দেখুন, মাইক্রোফোনটা বারংবার বলা সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের দিকে করেছে।"

এরপরেই রাজনৈতিক সৌজন্যের প্রসঙ্গ তুলে বিরোধীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা কিন্তু এই অসভ্যতামো করি না। 70 নম্বর ওয়ার্ড, ভবানীপুর এই অসভ্যতা মানবে না। বাংলায় এই অসভ্যতা চলবে না।" পরিস্থিতি না বদলানোয় দৃশ্যতই বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনের নিয়মের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার চেষ্টা চলছে। সর্বভারতীয় স্তরের এই নেত্রী ইংরেজিতেও নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "I have taken all official permission. After that you see, the attitude. Whatever they are doing forcefully, to capture Bengal, this is wrong."

মাইকের দাপটে নিজের বক্তব্য কিছুতেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে না পেরে শেষমেশ সভা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। সাধারণ মানুষের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মা, ভাই-বোনেরা, আমায় ক্ষমা করবেন। আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র‍্যালি করে দেব। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারব না। এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েটিং।"

সভা ছাড়ার আগে ক্ষোভে ফেটে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না! আমি অনুমতি নিয়েছি অফিশিয়ালি, তাও!" উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে এই অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে তাঁর দু'নম্বর প্রতীকে ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়ে মঞ্চ ছাড়েন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, খাস মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় অনুমতি থাকা সত্ত্বেও বিরোধীদের মাইকের দাপটে প্রচার সভা অসম্পূর্ণ রেখে মুখ্যমন্ত্রীর ফিরে যাওয়ার ঘটনা রীতিমতো বেনজির।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চক্রবেড়িয়ার সভা শেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেহালা পূর্ব ও বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শুভাশিস চক্রবর্তী এবং রত্না চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভায় বেহালা চৌরাস্তায় যোগ দেন। জনসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাজির হওয়ার আগেই জনবহুল চৌরাস্তার পথ দিয়ে যাচ্ছিল বেহালা পশ্চিমের সিপিএম প্রার্থী নীহার ভক্ত এবং নিলয় মজুমদারের মহামিছিল। যে মিছিলে শামিল ছিলেন বৃন্দা কারাত। সিপিএমের মহামিছিল চৌরাস্তার পথ অতিক্রম করার সময় 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা।

