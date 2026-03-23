বিজেপির শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছে নির্বাচন কমিশন, তোপ কুণালের
নির্বাচন কমিশন বাংলায় অলিখিত জরুরি অবস্থা জারি করেছে বলেও অভিযোগ কুণাল ঘোষের৷
Published : March 23, 2026 at 8:45 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: বিধানসভা ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর রাজ্যে আসা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস। শাসক দলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন কার্যত বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে।
সোমবার তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা বেলেঘাটার প্রার্থী কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন বিজেপির একটি শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাবি, রাজ্যে অলিখিত জরুরি অবস্থা জারি করেও আসন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে হার স্বীকার করতে হবে এবং বাংলার মানুষ ইভিএমের মাধ্যমেই এর যোগ্য জবাব দেবে।
ভোটার তালিকা থেকে বেছে বেছে নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়ের মানুষের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলে এদিন অভিযোগ করেন কুণাল ঘোষ। তাঁর আশঙ্কা, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে নির্বাচন কমিশন যে তৎপরতা দেখাচ্ছে, তাঁর আসল উদ্দেশ্য হল তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে ধস নামানো।
গরিব মানুষ, পরিযায়ী শ্রমিক এবং সংখ্যালঘুদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশনের খাতায় কোনও বৈধ ভোটার যেন বাদ না যায়। কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে নোটিশ দিয়ে মানুষকে হয়রানি করছে।" তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব, বিশেষ করে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে প্রতিটি কর্মীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ না-যায়, তার জন্য বুথে বুথে কড়া নজরদারি চালাতে হবে।
রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনে রদবদল নিয়েও এদিন কমিশনের কড়া সমালোচনা করে তৃণমূল। কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘একটি স্থিতিশীল প্রশাসনিক কাঠামোকে অকারণে ব্যাহত করে কমিশন নিজেদের পছন্দের অফিসারদের বসাচ্ছে। আপনারা এতগুলো অফিসার বদল করেছেন। এরপর রাজ্যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার সম্পূর্ণ দায় নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে। কারণ, আপনারা আপনাদের পছন্দের লোক বসিয়ে একটি সুস্থ কাঠামোকে ডিস্টার্ব করেছেন।"
পাশাপাশি রাজ্যে আগেভাগেই বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী আসা নিয়েও এদিন কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসক দল। কুণাল ঘোষ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে 'হাল্লা রাজার সেনা'-র সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন, "হাল্লার রাজা নিজে যুদ্ধে যায় না, সেনা পাঠায়। সীমান্তে যখন জওয়ানদের প্রয়োজন, তখন তাঁদের এখানে ফেলে রাখা হচ্ছে পর্যটকদের মতো।" তাঁর দাবি, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, বিহার বা হরিয়ানার মতো 'ব্যাকডোর পলিটিক্স' বা পিছনের দরজা দিয়ে রাজনীতি করে বাংলায় জেতা যাবে না। ভোটের পর এই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বাক্সবন্দি করেই ফেরত পাঠাবে বাংলার মানুষ।
বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকেও তীব্র আক্রমণ করেন কুণাল। তিনি বলেন, ‘‘দিলীপ ঘোষ আবার একটু ভেসে থাকতে চাইছেন। ওঁকেও এলাকা থেকে বিজেপি সরিয়ে দিয়েছিল। সিটিং এমপি তাঁকে দুর্গাপুরে নিয়ে গিয়ে হারিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত দীঘা জগন্নাথ দেবের মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করার পর দিলীপ ঘোষের ভাগ্য খুলেছে। তারপরে সেখানে এসে উনি একটু পুরনো ফর্মে ব্যাট করতে চাইছেন৷’’
কুণাল আরও বলেন, ‘‘কিন্তু ওঁর আসলে ‘কহি পে নিগাহে, কহি পে নিশানা’। উনি কিন্তু নিশানা করছেন বিজেপির রাজ্য নেতাদের। কারণ, রিঙ্কু বউদিকে টিকিট দেয়নি, বলতে পারছেন না তো, তাই অন্যদিকে তাকিয়ে বলছেন মারব মারব। আপনাকে বুঝে নিতে হবে৷ ওটা বলছে বিজেপির রাজ্য নেতাদের।’’ এছাড়া, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘নিজের এলাকায় হেরে যাওয়ার ভয়েই তিনি এখন সেফ সিট খুঁজছেন।’’
অন্যদিকে, আইএসএফ ও সিপিএমের জোটকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে তোপ দাগেন তিনি। দেশে জ্বালানি সংকট এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও কেন্দ্র সরকারের ব্যর্থতাকে তুলে ধরেন তৃণমূল মুখপাত্র। তাঁর মতে, বারবার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে মোদি সরকার। সব মিলিয়ে, লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই তৃণমূল বনাম নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি তরজা যে চরমে পৌঁছেছে, ঘাসফুল শিবিরের এদিনের কড়া বার্তাতেই তা স্পষ্ট।