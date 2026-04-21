ভারতের নাগরিক হয়েও নেই জমির নথি, অধিকার আদায়ে এবারও বুথে যাবে দক্ষিণ বেরুবাড়ি

ভারতের নাগরিক হয়েও নেই জমির নথি, অধিকার আদায়ে এবারও বুথে যাবে দক্ষিণ বেরুবাড়ি
দক্ষিণ বেরুবাড়ির পাঁচটি গ্রাম৷ এখানকার বাসিন্দাদের নেই জমির অধিকার৷ তাই ভোট দিতে পারলেও মেলে না অনেক সুযোগ-সুবিধা৷ অভিজিৎ বোসের বিশেষ প্রতিবেদন৷
Published : April 21, 2026 at 6:11 PM IST
দক্ষিণ বেরুবাড়ি (জলপাইগুড়ি), 21 এপ্রিল: ভারতে থাকেন, ভোটও দেন। ভোট দিয়ে বিধায়ক-সাংসদ নির্বাচিতও করেন। কিন্তু জমির অধিকার নেই জলপাইগুড়ির দক্ষিণ বেরুবাড়ি পাঁচটি গ্রামের বাসিন্দাদের৷ তাঁরা এবারও ভোট দেবেন। ভোট দেবেন ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্য, জমির অধিকারের জন্য।
দক্ষিণ বেরুবাড়ির এই পাঁচটি গ্রাম হল কাজলদিঘি, চিলাহাটি, বড়শশী, নাউতারি দেবত্তর ও পড়ানিগ্রাম৷ এখানে বসবাস করে প্রায় দশ হাজার মানুষ৷ এই বাসিন্দাদের কাছে আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ডও আছে৷ কিন্তু নেই জমি সংক্রান্ত নথি৷ সেই কারণে ভোট দিতে পারলেও এই এলাকার বাসিন্দারা অন্য অনেক সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন৷ এমনকী এই জমিজটই এই এলাকায় সীমান্ত-বেড়া দেওয়ার অন্তরায় হচ্ছে৷
তাই জমির অধিকারের দাবিতে প্রতিবার ভোটের সময় সরব হন বাসিন্দারা৷ এবারও হচ্ছেন৷ কিন্তু সেই দাবি মিটবে কি! উত্তর লুকিয়ে ভবিষ্য়তের গর্ভে৷
দক্ষিণ বেরুবাড়ির সমস্যার শুরু কোথায়
1958 সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনের মধ্যে একটি চুক্তি মোতাবেক দক্ষিণ বেরুবাড়ির অর্ধেক অংশ দিয়ে দিতে পূর্ব পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়৷ কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হন স্থানীয় বাসিন্দারা৷ পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি আটকাতে শুরু হয় আন্দোলন৷
1961 সালে হাজার হাজার মানুষ রক্ত দিয়ে সংকল্প করেন ‘রক্ত দেব, প্রাণ দেব, কিন্তু বেরুবাড়ি দেব না’। হেমন্তকুমার বসু প্রথম রক্ত দিয়ে সংকল্প করেন। 1974 সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন চলে৷ ফলে সরকার আর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারেনি৷ তবে স্থানীয় বাসিন্দারা পূর্ব পাকিস্তানে দক্ষিণ বেরুবাড়ির একটি অংশকে আটকাতে পারলেও মানচিত্রে জায়গা করে নেওয়ার অধিকার আদায় করতে পারেননি৷ ফলে জমিজট থেকেই যায়৷
ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি
1971 সালে মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন হয় বাংলাদেশ৷ প্রধানমন্ত্রী হন শেখ মুজিবুর রহমান৷ 1974 সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্ত চুক্তি হয়৷ সেই চুক্তি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় যে দক্ষিণ বেরুবাড়িকে হস্তান্তর করা হবে না। এই চুক্তির পর এই এলাকার যখন মাপজোক শুরু হয়, সেই সময় লক্ষ্য করা যায় এই পাঁচটি গ্রাম ভারতের মানচিত্রে নেই। তা বাংলাদেশের মানচিত্রে চলে গিয়েছে। সেই সময় থেকে এই পাঁচটি গ্রামের অবস্থানকে ‘অ্যাডাভার্স পজিশন’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
ফলে নতুন করে শুরু হয় আন্দোলন৷ এই অ্যাডভার্স পজিশন থেকে ভারতের মানচিত্রে জমিকে আনার দাবিতে চলে লাগাতার আন্দোলন। সময় এগিয়ে চলে৷ পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকারের পতন হয়৷ আসে বামফ্রন্ট সরকার৷ বাম আমলে এই গ্রামগুলির একটি চিলাহাটির বাসিন্দা গোবিন্দ রায় ভোটে জিতে বিধায়কও হন৷ বাম জমানার পর তৃণমূলের সরকার তৈরি হয় রাজ্যে৷ দেশে একাধিক দলের সরকার তৈরি হয়েছে এই সময়কালে৷ তার পরও দক্ষিণ বেরুবাড়ি যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই চলে থেকে যায়৷
ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্ত চুক্তি
2015 সালে নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করেন দক্ষিণ বেরুবাড়ির এই পাঁচটি গ্রামের বাসিন্দারা৷ তাঁদের জমির জট কাটবে বলেই আশা করতে থাকেন তাঁরা৷ কারণ, ওই বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্ত চুক্তি হয়৷ যার জেরে ছিটমহল বিনিময় হয় দুই দেশের মধ্যে৷ সেই সময় ছিটমহল বিনিময়ের পাশাপাশি দক্ষিণ বেরুবাড়িরও এই জমির সমস্যার সমাধানের জন্য ‘স্থিতাবস্থা’ বজায় রেখেই দক্ষিণ বেরুবাড়ির এই পাঁচটি গ্রামকে ভারতের মানচিত্রে দুই দেশ ‘আইনি স্বীকৃতি’ দেয়।
সেই চুক্তির বাস্তবায়নের পর কেটে গিয়েছে আরও 11 বছর৷ দক্ষিণ বেরুবাড়ির পাঁচটি গ্রামে পরিস্থিতির বদল হয়নি৷ এখনও জমিজটের সমস্যাকে সঙ্গী করেই বেঁচে আছেন এখানকার বাসিন্দারা৷ আশা করছেন, কোনও না কোনও দিন সমস্যার সমাধান হবে৷ জমির নথি তাঁরা হাতে পাবেন৷ জমির নথি না থাকায় এখন যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাঁদের, সেই সমস্যা আর থাকবে না৷
কী কী সমস্যা হয় দক্ষিণ বেরুবাড়ির পাঁচ গ্রামে
জমির অধিকার না থাকায় কৃষক বন্ধু, পিএম কিষান যোজনার মতো সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পান না স্থানীয় বাসিন্দারা৷ ঋণও নিতে পারেন না তাঁরা৷ তবে যে শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই সমস্যায় পড়েন না, সমস্যা হচ্ছে প্রশাসনিক কাজেও৷ এই পাঁচটি গ্রামের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার 2017 সালে বর্ডার পিলার তৈরি করা হয়। কিন্তু জমিজটের কারণে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যাচ্ছে না৷ কারণ, বেড়া দিতে গেলে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে৷ নথি না থাকায় জমি অধিগ্রহণ করা যাচ্ছে না৷ ফলে সীমান্ত অরক্ষিত হয়ে রয়েছে।
কী বলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা
স্থানীয় বাসিন্দা শচীন শীল বলেন, ‘‘জমির কাগজ নেই বলে আমরা কোনও সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি না। আমরা জমির খতিয়ান চাই। সামনে ভোট দেখি এখন কী হয়। সবাই আসবেন ভোট চাইতে। জমির জরিপ হয়নি বলে আমরা জমির কাগজ পাইনি। জমিজটের কারণে আমাদের সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া হয়নি। দেশের উন্নতি হোক এটাই চাই।’’
স্থানীয় মরিঙ্গা পাড়ার বাসিন্দা বাবলু রায় বলেন, ‘‘জমির কাগজ এখনও পাইনি। এখনও জমির অধিকার নেই। কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। বর্ডার রোড চাই। জমির কাগজ না থাকার জন্য সীমান্তে কাঁটাতার নেই। চিলাহাটি ছিটের জমির সমস্যার সমাধান হয়নি৷ ফলে সরকারি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি না। সামনে ভোট৷ আমাদের একটাই আর্জি জমির কাগজ হলে ভালো হয়। কোন সরকার আসবে সেটা আগে দেখি।’’
দক্ষিণ বেরুবাড়ির বাসিন্দা মানিক রায় বলেন, ‘‘আমার বয়স 80 বছর৷ এখনও জমির কাগজ নেই। আমরা ভোট দিই৷ কিন্তু কোনও সুযোগ-সুবিধা আমরা পাচ্ছি নেই। জমির খতিয়ান নেই বলে কৃষি ঋণ পাই না। কৃষক বন্ধু, কেন্দ্রীয় সরকারের পিএম কিষাননিধি পাই না। 2015 সালের পর সীমান্ত নির্ধারণ হয়েছে। পিলার দেওয়া হয়েছে। বহু আন্দোলন হয়েছে। সরকার শোনে না আমাদের কথা। জমি থেকেও আমাদের অধিকার নেই।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা খতিয়ান চাই। কাঁটাতার দেওয়া হোক। সীমান্তে বেড়া করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কার থেকে জমি নেবে। সেই কারণে সেটাও আটকে আছে। সামনে ভোট। বামফ্রন্ট সরকার গেল, তৃণমূল এল কোনও সরকার আমাদের জন্য কিছুই করল না। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা সমস্যার সমাধান চাই।’’