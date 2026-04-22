'দিদি আপনাকে টাটা টাটা বাই বাই করার সময় এসেছে', মমতাকে খোঁচা শাহের

'দিদি আপনাকে টাটা টাটা বাই বাই করার সময় এসেছে', মমতাকে খোঁচা শাহের
বুধবার দাদপুরের জনসভা থেকে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার আর্জি জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বঙ্গে অনুপ্রবেশ নিয়েও সমালোচনায় সরব হন তিনি ৷
Published : April 22, 2026 at 9:46 PM IST
দাদপুর, 22 এপ্রিল: রাজ্যে বিজেপির প্রচারে এসে অনুপ্রবেশ কারীদের লক্ষ্য করে আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উত্তর 24 পরগনার হাবড়ার পর সপ্তগ্রামে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে এসে অনুপ্রবেশকারী ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে আক্রমণ করতে ছাড়েননি শাহ। মমতা বন্দোপাধ্যায়কে খোঁচা দিয়ে এদিন তিনি বলেন যে, বাংলা থেকে দিদিকে টাটা বাই বাই করার সময় হয়ে গিয়েছে। শাহের প্রতিশ্রুতি, বিজেপি ক্ষমতা এলে রাজ্যে সীমানা দেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবে কেন্দ্রীয় সরকার। এর পাশাপাশি, মহিলাদের সরকারি প্রকল্প থেকে সরকারি চাকরির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে।
সপ্তগ্রাম বিধানসভা ও ধনিয়াখালি বিধানসভার জন্য জনসভা করেন অমিত শাহ। বুধবার দাদপুর তালচিনান মাঠে এই জনসভা করা হয়। তিনি সেই সভামঞ্চ থেকে বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম চরণে 30টি সভা করেছি। বাংলা থেকে দিদিকে টাটা বাই বাই করার সময় এসে গিয়েছে। দিদি যাবে পদ্ম (বিজেপি ) আসবে। 29 এপ্রিল নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে আমাদের দুজন প্রার্থীর জন্য ভোট দিতে হবে না। বিজেপি সরকারকে আনার জন্য ভোট দিতে হবে না। পদ্মফুলে ভোট দিতে হবে, কারণ বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে হবে।"
তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার আর্জি জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, "শুধু বাংলার নয়, সারা দেশের যত অনুপ্রবেশকারী আছে তাদের দেশ থেকে বার করতে হবে ৷"
একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে শাহ বলেন, "বর্ডারে জমি দিতে চাইছে না দিদি। বিএসএফের 600 একর জমি দরকার। আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি বিজেপি ক্ষমতায় এলে 45 দিনের মধ্যে ফেসিং বানিয়ে দেব। অনুপ্রবেশকারীরা চাকরি কেড়ে নিয়েছে। ওদের অনুপ্রবেশকারীদের জন্য দেশের সুরক্ষা এখন প্রশ্নের মুখে। এই অনুপ্রবেশকারীরা মমতা দিদিকে বাঁচালে বাঁচাক। কিন্তু এদের একটা একটা করে ধরবো।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, "দিদি আপনার যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে।" সেই সঙ্গে মহিলাদের উদ্দেশ্যে তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, "বিজেপি সরকার এলে সরকারি চাকরিতে 30 শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হবে।"