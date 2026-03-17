আসন নিয়ে সিপিএমের দাদাগিরি ! জলপাইগুড়িতে 'একা লড়া'র হুঁশিয়ারি ফরওয়ার্ড ব্লকের

আসন নিয়ে সিপিএমের দাদাগিরি ! জলপাইগুড়িতে 'একা লড়া'র হুঁশিয়ারি ফরওয়ার্ড ব্লকের
Published : March 17, 2026 at 6:35 PM IST
জলপাইগুড়ি, 17 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বাম শিবিরে অস্বস্তির ইঙ্গিত । প্রার্থী তালিকা ঘোষণাকে কেন্দ্র করে এবার সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিল ফরওয়ার্ড ব্লক । অভিযোগ, তাদের দীর্ঘদিনের আসনেই একতরফাভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে সিপিএম । এর প্রতিবাদে তিনদিনের আলটিমেটাম দিয়ে একক লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি দিল জলপাইগুড়ি জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্ব ।
মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে এই অবস্থান স্পষ্ট করেন জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের সহ-সভাপতি অমল গোস্বামী । তাঁর অভিযোগ, বামফ্রন্টের শরিক হয়েও প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড ব্লককে কার্যত উপেক্ষা করা হয়েছে । তিনি বলেন, " আমরা বামফ্রন্টের শরিক দল । অথচ আমাদের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করেই আমাদের ঐতিহ্যবাহী আসনে অন্য দলের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে । এটা মেনে নেওয়া যায় না ।"
জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরেই ফরওয়ার্ড ব্লকের দখলে ছিল । 2006 সালে এই কেন্দ্র থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী গোবিন্দ রায় জয়ী হয়েছিলেন । সেই ঐতিহ্য ভেঙেই এবার সেখানে সিপিএম দেবরাজ বর্মনকে প্রার্থী করেছে । এই সিদ্ধান্তকেই 'একতরফা' বলে কটাক্ষ করেছে ফরওয়ার্ড ব্লক ।
অমল গোস্বামী এদিন স্পষ্ট ভাষায় জানান, "আমরা বামফ্রন্টকে তিন দিনের সময় দিচ্ছি । যদি এর মধ্যে আমাদের আসনে আমাদের দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা না করা হয়, তাহলে আমরা এককভাবেই নির্বাচনে লড়াই করব ।" তাঁর কথায়, "নেতাজি অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি, আমরাও করব না।”
শুধু সদর আসন নয়, প্রার্থী তালিকা নিয়ে সামগ্রিকভাবেই ক্ষুব্ধ ফরওয়ার্ড ব্লক । তাদের দাবি, আগেই বামফ্রন্টের কাছে নিজেদের প্রার্থী তালিকা পাঠানো হয়েছিল । কিন্তু সেই তালিকাকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । গোস্বামীর কথায়, "আমাদের প্রার্থীরা আগে জিতেছেন, লড়েছেন, সংগঠন গড়েছেন । তা সত্ত্বেও আমাদের আসনে অন্য শরিক দল প্রার্থী দিচ্ছে—এটা হতাশাজনক ।"
তিনি আরও ইঙ্গিত দেন, শুধু সদর আসনেই নয়, প্রয়োজন হলে জেলার অন্যান্য আসনেও এককভাবে লড়াইয়ের পথে হাঁটতে পারে ফরওয়ার্ড ব্লক । এতে যে বামফ্রন্টের অন্দরে অস্বস্তি বাড়তে পারে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ।
প্রসঙ্গত, সোমবারই জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি বিধানসভা আসনে বাম প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে । জলপাইগুড়ি সদর আসনে দেবরাজ বর্মন ছাড়াও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে দিলীপ সিং, ধুপগুড়িতে নিরঞ্জন রায় (সিপিআইএম), ময়নাগুড়িতে সুদেব রায় (আরএসপি), রাজগঞ্জে খরেন্দ্রনাথ রায়, মালবাজারে মনু ওড়াও এবং নাগরাকাটায় দিলকুমার ওড়াওকে প্রার্থী করা হয়েছে ।
যদিও এই বিতর্কে পালটা সুর শোনা গিয়েছে সিপিএমের তরফে । দলের জেলা সম্পাদক পীযুষ মিশ্র দাবি করেছেন, "প্রার্থী ঘোষণার সময় ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন । তাঁদের সম্মতিতেই তালিকা ঘোষণা হয়েছে । এই বিষয়ে আমাদের আর কিছু বলার নেই ।"
তবে জেলা স্তরে শরিকদের এই প্রকাশ্য অসন্তোষ যে ভোটের আগে বাম ঐক্যের প্রশ্নে নতুন করে চাপ বাড়াল, তা বলাই বাহুল্য । এখন দেখার, তিন দিনের আলটিমেটামের মধ্যে সমঝোতার রাস্তা খুঁজে পায় কি না বামফ্রন্ট, নাকি জলপাইগুড়িতে সত্যিই আলাদা পথে হাঁটে ফরওয়ার্ড ব্লক ।
