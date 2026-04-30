ইভিএম কারচুপির আশঙ্কা, দুর্যোগ মাথায় করে স্ট্রংরুম পাহারায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইভিএম কারচুপির আশঙ্কা, দুর্যোগ মাথায় করে স্ট্রংরুম পাহারায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বৃহস্পতিবার বিকেলে দলীয় কর্মীদের কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এবার নিজেই স্ট্রংরুম পাহারায় নামলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
Published : April 30, 2026 at 10:23 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের আগেই ইভিএম (EVM) কারচুপির আশঙ্কায় সরব তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে দলীয় কর্মীদের কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এবার নিজেই স্ট্রংরুম পাহারায় নামলেন তিনি। এদিন সন্ধেয় প্রবল দুর্যোগ ও ভারী বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের স্ট্রংরুমের উদ্দেশে রওনা দেন তৃণমূলনেত্রী। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর এইভাবে সরাসরি স্ট্রংরুম পরিদর্শনে যাওয়ার ঘটনা ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
ভিএম কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন আগেই। আর সেই আশঙ্কায় ভর করেই এবার এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল বঙ্গ রাজনীতি। প্রবল বৃষ্টি ও দুর্যোগ মাথায় নিয়ে সশরীরে স্ট্রং রুম পাহারায় হাজির হলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা ভবানীপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাতে লর্ড সিনহা রোডের শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে উপস্থিত হয়ে নিজেই ভোট পাহারার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। অতীতে বাংলার রাজনীতিতে কোনও প্রার্থীর এমন সরাসরি ভোট পাহারার ছবি কার্যত দেখা যায়নি।
Smt. @MamataOfficial has issued a high-alert to all Trinamool Congress counting agents to be vigilant and be fearless.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 30, 2026
We have already witnessed @BJP4India and @ECISVEEP's disregard for protocol, opening ballot boxes at the Netaji Indoor Stadium strongroom without the presence… pic.twitter.com/5uluyXeUZi
জানা গিয়েছে, এদিন রাত ন'টার কিছু আগেই সোজা লর্ড সিনহা রোডের ওই স্কুলে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। এখন বাজে দশটা কুড়ি। প্রতিবেদনটি যখন লেখা হচ্ছে তখনও অবস্থান করছেন মুখ্যমন্ত্রী। 159-ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ডিসি এবং আরসি (DC & RC) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এই শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভমেন্ট গার্লস হাই স্কুল। সেখানেই সুরক্ষিত রাখা রয়েছে ভোটযন্ত্র বা ইভিএম। এদিন বিকেলেই একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে স্ট্রং রুমে কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইভিএম যাতে সুরক্ষিত থাকে, তার জন্য দলীয় কর্মীদের পালা করে পাহারার নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রাতেই দেখা গেল, শুধু কর্মী-সমর্থকরাই নন, খোদ প্রার্থী নিজেই স্ট্রং রুমে উপস্থিত হয়েছেন।
ভোটগ্রহণ পর্ব মেটার পর থেকেই ইভিএমের সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন বিকেলেই দলের সমস্ত স্তরের নেতা ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে ইভিএম পাহারা দেওয়ার কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইভিএমে বড়সড় কারচুপি হতে পারে, এমন গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি দলীয় কর্মীদের স্ট্রংরুমের বাইরে দিনরাত এক করে কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবহাওয়া আচমকা খারাপ হতে শুরু করে। কিন্তু, সেই প্রবল ঝড়বৃষ্টি ও দুর্যোগ মাথায় নিয়েই খোদ তৃণমূলনেত্রী নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পৌঁছনোর সিদ্ধান্ত নেন।
নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পাশাপাশি শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রংরুমগুলিতেও ইতিমধ্যেই কড়া নজরদারি শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। ইভিএম নিয়ে শাসকদলের সন্দেহ যে কতটা জোরাল, তা প্রমাণ করে দিচ্ছে আরও একটি ঘটনা। ইতিমধ্যেই স্ট্রংরুমে কারচুপির অভিযোগ তুলে কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়েছেন তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেতা কুণাল ঘোষ এবং শশী পাঁজা। বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে চক্রান্তের গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, বাংলার মানুষের রায়কে জোর করে পালটে দেওয়ার জন্য ইভিএমের সঙ্গে কারচুপি করার চেষ্টা চলছে। তাই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় এবং জনমতকে সুরক্ষিত রাখতে দিনরাত এক করে পাহারা দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।
এদিকে, এইবারের 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। রাজ্যের মোট 294টি বিধানসভা আসনের জন্য এবার মাত্র 77টি গণনাকেন্দ্র বরাদ্দ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই আনুপাতিক হার নিয়েও তৃণমূলের অন্দরে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। শাসকদলের অভিযোগ, এত কম সংখ্যক গণনাকেন্দ্র হওয়ার ফলে প্রার্থীদের এজেন্টদের পক্ষে ঠিকমতো নজরদারি চালানো কঠিন হয়ে পড়বে এবং কারচুপির সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পাবে।
যদিও এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, ইভিএম সুরক্ষায় এবার অত্যাধুনিক কিউআর কোড (QR Code) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি, যে কোনও ধরনের কারচুপি রুখতে স্ট্রংরুমের বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের সমন্বয়ে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ও তৈরি করা হয়েছে। কমিশনের দাবি, ইভিএমে কোনওভাবেই কারচুপি সম্ভব নয়।
তৃণমূল কংগ্রেসের এই লাগাতার অভিযোগকে অবশ্য একেবারেই আমল দিতে নারাজ বিরোধী শিবির। বিরোধী দলনেতা থেকে শুরু করে গেরুয়া শিবিরের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্বের পালটা দাবি, এবারের নির্বাচনে শাসকদলের পরাজয় একেবারে নিশ্চিত। সেই কারণেই নিজেদের হার বুঝতে পেরে আগেভাগে ইভিএম এবং নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। বিরোধীদের কটাক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী হতাশা থেকেই দুর্যোগের মধ্যে স্ট্রংরুম পরিদর্শনে গিয়েছেন। অন্যদিকে, কাউন্টিং অফিসার তৃণমূল প্রার্থীর অনুগামী— এই মর্মে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন বিজেপির লক্ষ্মণ ঘড়ুই। সব মিলিয়ে গণনা ঘিরে রাজনৈতিক পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী।
শেষ পর্যন্ত মানুষের রায় ব্যালট বক্সে কী বন্দি রয়েছে, তা গণনার দিনই স্পষ্ট হবে। কিন্তু তার আগে ইভিএমের নিরাপত্তা নিয়ে তৃণমূলের এই লাগাতার আন্দোলন এবং কমিশনের ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার পালটা আশ্বাস— এই দুইয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলের দিকেই এখন অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে গোটা বাংলা। স্ট্রংরুমের বাইরে রাজনৈতিক দলগুলির এই কড়া পাহারাই বুঝিয়ে দিচ্ছে, এবারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিটি মুহূর্ত ঠিক কতটা টানটান উত্তেজনা ও রাজনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধে পরিপূর্ণ।