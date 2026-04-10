3 দশক পর ফের বিধানসভার লড়াইয়ে ‘রবিনহুড’ অধীর, কী বলছেন বহরমপুরের জনতা

3 দশক পর ফের বিধানসভার লড়াইয়ে ‘রবিনহুড’ অধীর, কী বলছেন বহরমপুরের জনতা
বহরমপুর বিধানসভায় কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন অধীররঞ্জন চৌধুরী৷ সাধারণ মানুষের বক্তব্য কী? উত্তর খুঁজলেন ইটিভি ভারত-এর তাপস ঘোষ৷
Published : April 10, 2026 at 7:47 PM IST
বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), 10 এপ্রিল: পাঁচবারের সাংসদ, প্রাক্তন রেল প্রতিমন্ত্রী, সংসদে পিএসি-র (পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি) চেয়ারম্যান, দু'দফায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। সেই অধীররঞ্জন চৌধুরী কি না লড়ছেন বিধানসভা নির্বাচনে! তাও আবার 30 বছর পর৷
স্বাভাবিকভাবেই চমকে উঠেছেন অনেকে। তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগাও অস্বাভাবিক হবে না। ফলে তিন দশক পর অধীরের বিধানসভা ভোটে লড়াই নিয়ে কী মনে করছেন বহরমপুরের বাসিন্দারা? সেই উত্তর জানতে গিয়ে উঠে এল মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ বলছেন অধীর এখনও মুর্শিদাবাদের ভয়েস। আবার অনেকে অধীরের লোকসভা থেকে বিধানসভায় নেমে আসা মেনে নিতে পারছেন না৷
বিধায়ক অধীর
সোমেন মিত্রের হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তৎকালীন ‘ঠিকাদার-গুরু’ অধীর চৌধুরী। 1991 সালে নবগ্রাম বিধানসভা থেকে নির্বাচনে লড়েন। তখন নবগ্রামকে বলা হতো মুর্শিদাবাদের ভিয়েতনাম। সেই কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী শিশির সরকারের কাছে 1402 ভোটে পরাজিত হন।
পাঁচ বছর পর 1996 সালে যখন ভোট হয়, সেই সময় অধীর একটি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে এলাকা ছাড়া৷ তখন ফের নবগ্রাম থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য বিধানসভা নির্বাচনে লড়েন ‘পলাতক’ অধীর। তিনি প্রচারে নামতে পারেননি৷ তাঁর ভয়েস রেকর্ড করে গাছে গাছে মাইক বেঁধে সেই ক্যাসেট বাজিয়ে প্রচার চালান অনুগামীরা৷ এবার তিনি 20 হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হন। ‘ভিয়েতনামে’ ওড়ে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা।
অধীরের সংসদে প্রবেশ
মাত্র তিন বছর পর 1999 সালে বহরমপুর লোকসভা থেকে জয়ী হয়ে দিল্লি পৌঁছান অধীর। পরপর পাঁচবার একই কেন্দ্র থেকে লোকসভায় যান তিনি। রেল প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন তিনি৷ 2014 সালে দেশের মধ্যে সর্বাধিক 3 লক্ষ 56 হাজার 567 ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন অধীর। অধীর চৌধুরী 5 লক্ষ 83 হাজার 449টি ভোট পান। 2019 সালে জয়ী হওয়ার পর লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতার আসনে বসেন অধীর। তখন পিএসি-র চেয়ারম্যানের পদ সামলেছেন।
রবিনহুড অধীর
তিন দশক ধরে রবিনহুড ইমেজে মুর্শিদাবাদ শাসন করেছেন। এআইসিসি অধীরকে একের পর এক মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলেন, চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রণব মুখোপাধ্যায়কে প্রথম জঙ্গিপুর লোকসভা থেকে জেতানোর কারিগর অধীর। এর ফলে এআইসিসিতে অধীরের মর্যাদা আরও বাড়ে। তার পরই সর্বভারতীয় রাজনীতিতে দ্রুত করে উপরে উঠতে শুরু করেন অধীর। এছাড়া সাগরদিঘির উপ-নির্বাচনে অধীরের ক্যারিশমায় জয়ী হন রাজনীতিতে সম্পূর্ণ আনকোরা প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস। যদিও তিনমাসের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাইরন তৃণমূলে যোগ দেন।
বহরমপুরে হার
2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে অধীরের অশ্বমেধের ঘোড়া থামে। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে ক্রিকেট তারকা তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের কাছে 88 হাজার 63 ভোটে পরাজিত হন। তবে রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক ছিলেন তিনি৷ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন৷ তবে কয়েকমাস আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির ব্যাটন অধীরের হাত থেকে চলে যায়।
ফের ভোটের ময়দানে
দু’বছর পর আবার ভোটের ময়দানে নেমেছেন অধীররঞ্জন চৌধুরী৷ এবার লড়ছেন বিধানসভা নির্বাচনে৷ মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের শূন্য ঘোচাতে জেলাজুড়ে ছুটছেন তিনি। জেলা কংগ্রেসের দাবি, এবার কংগ্রেসের পালে হাওয়া লেগেছে। এবার পাঁচটির বেশি আসনে কংগ্রেস জয়ের আশা দেখছে। তার মধ্যে রয়েছে অধীরের খাসতালুক বহরমপুরও।
তবে ইতিমধ্যে জেলার রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তৃণমূল ছেড়ে নিজের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টি (এজেইউপি) গঠন করেছেন এক সময়ের অধীর ঘনিষ্ঠ হুমায়ুন কবীর। 2026 এর নির্বাচনে ভরতপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থনের ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন। ভরতপুর থেকে এজেইউপি-র প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ভরতপুরের বিদায়ী বিধায়ক।
কী বলছেন সাধারণ মানুষ?
এবার বহরমপুর থেকে অধীর দাঁড়ানোয় বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা কি না বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছেন! বহু মানুষ চাইছেন আবার বহরমপুরের হাল ধরুন অধীর। তাঁদের দাবি, বহরমপুরের উন্নয়ন হয়েছে অধীরের হাত ধরে। বহরমপুরকে সাজিয়েছেন অধীর। শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছেন তিনি। সেই বহরমপুর আবার অধীরের ভয়েস গর্জে উঠুক। বহরমপুরে উন্নয়নের জোয়ার আসুক।
বহরমপুরের ভাকুড়ির বাসিন্দা বাচ্চু মণ্ডল বলেন, ‘‘অধীর চৌধুরী সারাজীবন ধরে বহরমপুরবাসীর জন্য উন্নয়ন করছেন৷ সকলের পাশে আছেন৷ বহরমপুরের এমন উন্নয়ন আগে কেউ করতে পারেননি৷ তাই ওঁর জয় নিশ্চিত৷’’ বহরমপুরের বাসিন্দা কুতুবুদ্দিন মণ্ডল বলেন, ‘‘মুর্শিদাবাদের মানুষ অধীর চৌধুরীকে চাইছেন৷’’
মৌলানা দাউদ শেখ বলেন, ‘‘অধীর চৌধুরী আমাদের বাঙালিদের জন্য তো আলাদা ব্যাপার৷ ওঁর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে৷ ওঁর কোনও বিকল্প নেই৷’’ একই কথা বলেছেন সাহিত্যিক সমিত মণ্ডল৷ তিনি বলেন, ‘‘ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রয়োজন আছে৷ অধীর চৌধুরী ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতা৷ তার তো একটা গুরুত্ব আছে৷ তিনি কথা বলতে পারেন৷ স্থানীয় ইস্যু তুলে ধরতে পারেন৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘গত লোকসভা নির্বাচনে যিনি জিতেছেন, তিনি তো ধর্মীয় মেরুকরণে জিতেছেন৷ এটা আমরা জেলাবাসী হিসেবে বুঝেছি৷ তিনি স্থানীয় সমস্যা কতটা তুলে ধরেছেন সংসদে? তাই অধীর চৌধুরী বিধানসভায় প্রার্থী হওয়ায় খুশি হয়েছি৷ ওঁর মতো নেতার দরকার আছে৷’’
অনেকে অবশ্য বিধানসভায় অধীরের প্রার্থী হওয়ার বিষয়টিকে ভালোভাবে নিচ্ছেন না৷ তাঁদের মধ্যে একজন গোপাল সান্যাল৷ পেশায় ব্যবসায়ী এই ব্যক্তির বক্তব্য, ‘‘অধীর চৌধুরী সাংসদ ছিলেন৷ মন্ত্রী ছিলেন৷ অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন৷ তাঁর এইভাবে ফিরে আসাটা খারাপ লাগছে৷’’
একই বক্তব্য হরিদাসমাটির বাসিন্দা পিন্টু মণ্ডলের৷ তিনি বলেন, ‘‘ওঁর অস্তিত্ব হারিয়ে যাচ্ছে৷ সমাজের জন্য কাজ করার একটি পথ খুঁজছে৷ সেই জন্য আবার ভোটে লড়ছেন বলে আমার মনে হয়৷ তবে সমাজসেবার তো অনেক পথ আছে৷ রাজনীতিই করতে হবে? সাংসদ থেকে বিধানসভা ভোটে আসে ভালো দেখাচ্ছে না৷’’
অধীর কী বলছেন?
প্রায় 30 বছর পর বিধানসভা ভোটের প্রার্থী হওয়ার প্রসঙ্গে অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, ‘‘আমি কোনও দিন ভোটে লড়িনি, তা তো নয়৷ লোকসভায় লড়েছি৷ দু’বছর আগেও প্রার্থী হয়েছি৷ কখনও বিধানসভা, কখনও লোকসভা৷ বলার তো কিছু নেই৷ আমি কংগ্রেসের একজন সৈনিক৷ দল মনে করেছে যে এই সময় সিনিয়র নেতাদের ভোটে লড়া উচিত৷ আমি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছি৷ পার্টির সৈনিক হিসেবে আমাকে এটা করতে হচ্ছে৷ কর্তব্যপালন করছি আমি৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বহরমপুরের মানুষ, মুর্শিদাবাদের মানুষ তারা সবাই জানে যে তাদের আমি ভালোবাসি৷ আমি মুর্শিদাবাদের কণ্ঠস্বর হতে চাই৷ বহরমপুর শহর ও বহরমপুর বিধানসভার কণ্ঠস্বর হতে চাই৷ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাই৷ বহরমপুরের মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে চাই৷’’
ভোটের কঠিন লড়াই
মুর্শিদাবাদ বরাবর বাম-কংগ্রেসের দুর্গ হিসেবেই পরিচিত৷ বহরমপুরও তাই৷ সেই দুর্গের পতন হয় 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে৷ বহরমপুর থেকে জয়ী হন বিজেপির সুব্রত মৈত্র (কাঞ্চন)৷ এবারও তিনি লড়াই করছেন৷ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে৷ ফলে ত্রিমুখী এই লড়াই যে শক্ত, তা অধীর বিলক্ষণ জানেন৷ তবে সেই লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ৷ কিন্তু শেষ হাসি কি হাসতে পারবেন! উত্তরের জন্য 4 মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে৷