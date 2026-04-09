'ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি, তারপর সব ভুলে যাওয়া', শিবপুরের জলযন্ত্রণায় সরব রুদ্রনীল

'ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি, তারপর সব ভুলে যাওয়া', শিবপুরের জলযন্ত্রণায় সরব রুদ্রনীল
জলাবদ্ধতা আর নিকাশি বিপর্যয়ে জর্জরিত শিবপুরে মানুষের দুর্ভোগকে হাতিয়ার করে শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা ও অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ।
Published : April 9, 2026 at 7:30 PM IST
শিবপুর, 9 এপ্রিল: হাওড়ার শিবপুরে জমে থাকা নোংরা জলের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন রুদ্রনীল ঘোষ। একটি ভিডিয়ো বার্তায় শিবপুরের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকা কার্যত জলবন্দি— এই অভিযোগ তুলে সরাসরি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তিনি।
ঘটনাস্থল থেকে তাঁর মন্তব্য, “দেখুন, আমি জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। এই জল ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ছে। অর্ধেক দিন ধরে পাম্প চালিয়ে জল তুলতে হচ্ছে, তবুও রেহাই নেই।” তাঁর অভিযোগ, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।
শুধু পরিস্থিতির বর্ণনাই নয়, রাজনৈতিক আক্রমণও শানিয়েছেন তিনি। রুদ্রনীলের কথায়, “এখানে কেউ আসে না— না কাউন্সিলর, না বিধায়ক, না সাংসদ। মানুষ ভুগছে, অথচ প্রশাসন নির্বিকার।” তাঁর আরও দাবি, নাগরিক পরিষেবার নামে যে অর্থ বরাদ্দ হয়, তার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না।
এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলতে শোনা যায় তাঁকে। এক মহিলা জানিয়েছেন, “সারা বছর এই অবস্থা। বৃষ্টি হোক বা না হোক, ঘরে জল ঢোকে। খাওয়ার জলও ঠিকমতো পাই না।” আর এক বাসিন্দার অভিযোগ, “কর দিই, কিন্তু কোনও পরিষেবা পাই না। ড্রেন ভর্তি, রাস্তা ভাঙা।”
এই প্রেক্ষিতে রুদ্রনীলের কটাক্ষ, “পাঁচশো বছরের পুরনো শহর, অথচ নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় নর্দমার জল বইছে। এতে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা বাড়ছে।” শেষে তাঁর সোজাসাপ্টা প্রশ্ন, “এই অবস্থায় মানুষ কতদিন থাকবে? শুধু ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি, আর তারপর সব ভুলে যাওয়া— এটাই কি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে?” শিবপুরের জলযন্ত্রণা ঘিরে তাঁর এই প্রতিবাদ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের ইঙ্গিত মিলছে।
জলাবদ্ধতা আর নিকাশি বিপর্যয়ে জর্জরিত শিবপুরে মানুষের দুর্ভোগকে হাতিয়ার করে শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা ও অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। নির্বাচনী প্রচারে বিভিন্ন এলাকাজুড়ে ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তাঁর দাবি, "এটা আর সাময়িক সমস্যা নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ওপর সরাসরি আঘাত।" এলাকার বিভিন্ন জায়গায় যেমন, ভারতমাতা কলোনি, রামরাজাতলা, ঘোষ বাগান— সব জায়গাতেই একই সমস্যা চোখে পড়েছে বলে দাবি এই বিজেপি নেতার। এই প্রসঙ্গে রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, “রাস্তার উপর জল দাঁড়িয়ে আছে, নিকাশি ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে।”