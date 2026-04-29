ETV Bharat / politics

এলাকায় মদ-মাংস বিতরণ ! তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট প্রভাবিত করার অভিযোগ বিজেপির

গলসি বিধানসভায় উত্তেজনা ! ভোট প্রভাবিত করতে এলাকায় মদ-মাংস বিতরণ করছে তৃণমূল, গুরুতর অভিযোগে সরব বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্র ৷

গলসি বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্র (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গলসি (পশ্চিম বর্ধমান), 29 এপ্রিল: গলসি বিধানসভার ত্রিলোচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত 12 বিঘা এলাকায় ভোটগ্রহণ চলাকালীন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলেন বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্র। রাজু পাত্র অভিযোগ করেন, তৃণমূলের কিছু কর্মী এলাকায় মদ ও মাংস বিতরণ করে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি এই ঘটনাকে নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন বলে দাবি করেন এবং এতে ভোটের স্বচ্ছতা ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি করেন।

রাজু পাত্র আরও অভিযোগ করেন, এই কাজগুলি তৃণমূলের 'সক্রিয় কর্মী' এবং স্থানীয় নেতা উত্তম রুইদাসের নেতৃত্বে চালানো হচ্ছিল। তাঁর দাবি, এই ধরনের কৌশলের মাধ্যমে এলাকায় বিজেপির সমর্থন দুর্বল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিজেপি প্রার্থী আরও জানান, তাঁর সমর্থকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে কিছু ব্যক্তি সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং মোবাইল ফোন ও মদের বোতল ফেলে রেখে যায়। তিনি দাবি করেন, ঘটনার ভিডিয়ো প্রমাণও তাঁদের কাছে রয়েছে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রাজু পাত্র অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী ও নেতা উত্তম রুইদাসের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হলে তিনি আন্দোলনে নামবেন। ঘটনার জেরে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও, বর্তমানে পুলিশি উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

আউসগ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাণ্ডবের অভিযোগ

এদিকে, পূর্ব বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম বিধানসভার গেঁড়াই গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাণ্ডবের অভিযোগ। গ্রামজুড়ে কয়েক দফায় রীতিমতো লাঠিচার্জ করেন। লাঠির আঘাতে যখন হন বেশ কয়েকজন। নাবালকদেরও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। কমিশনে অভিযোগ করেছেন তৃণমূল প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার৷

ভোট দেওয়ার পরেও গ্রামেজুড়ে টহল দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা৷ কি কারণে মারধর করা হয়েছে, বলতে পারছেন না গ্রামবাসীরা৷ তবে এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক তৈরি হয়েছে৷ যদিও, এই এলাকায় 90 শতাংশের বেশি ভোট পরেছে৷ প্রসঙ্গত, ভোট দেওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতি সক্রিয়তা ও তাণ্ডবের অভিযোগ করেছেন৷ সেই দৃশ্যই দেখা গেল আউসগ্রাম বিধানসভার গেঁড়াই গ্রামে৷

মঙ্গলকোটে মানবিক বিজেপি প্রার্থী

বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনায়, পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শিশির ঘোষের গাড়ির পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে এক বাইক আরোহী। এই ঘটনায় জখম হন বাইক আরোহী যুবক৷ এরপর ভোট কেন্দ্রে না গিয়ে নিজের গাড়ি করে আহত যুবককে বনকাপাসি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন প্রার্থী৷

TAGGED:

GALSI ASSEMBLY CONSTITUENCY
BJP CANDIDATE RAJU PATRA
TMC DISTRIBUTED LIQUOR
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.