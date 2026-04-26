বরদান মার্কেটের জনসভায় ইভিএম কারচুপির আশঙ্কা মমতার, কাঠগড়ায় নির্বাচন কমিশন

Mamata Banerjee Fears EVM Tampering
Published : April 26, 2026 at 7:35 PM IST

কলকাতা, 26 এপ্রিল: প্রচারের শেষ লগ্নে ক্যামাক স্ট্রিটের বরদান মার্কেটের জনসভা থেকে ইভিএম (EVM) কারচুপির বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট আশঙ্কা, নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর ইভিএম মেশিনের দখল নিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং দুষ্কৃতীদের কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি। এই সব কিছু জেনেও নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিয়ে কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে তোপ দাগেন তিনি। রবিবার ক্যামাক স্ট্রিট সংলগ্ন ব্যবসায়ী অধ্যুষিত এলাকায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন দীর্ঘ প্রচারসূচির অঙ্গ হিসেবে বরদান মার্কেটের সামনে জনসভায় যোগ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তাঁর নিশানায় ছিল মূলত বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন। ইভিএম লুঠের আশঙ্কা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি কাল দুটো ঘটনা শুনেছি। ভোট হয়ে যাওয়া ইভিএম মেশিন ক্যাপচার করার জন্য কম্বল গায়ে দিয়ে ক্রিমিনাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।" এই চক্রান্তের জন্য তিনি সরাসরি কাঠগড়ায় তোলেন কমিশনকে। মমতার অভিযোগ, স্ট্রংরুম বা যেখানে ইভিএম রাখা হয়েছে সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে লোডশেডিং করা হচ্ছে।

কমিশনের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বলেন, "সেখানে লোডশেডিং কেন হচ্ছে? আমাদের এখানে তো লোডশেডিং হয় না। কারেন্ট অফ করে, কম্বল মুড়ি দিয়ে, মুখোশ পরে গিয়ে লুট করার চেষ্টা চলছে।" এই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষকে কড়া পাহারায় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

একই সঙ্গে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মমতা। তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশন বেছে বেছে রাজ্যের ওসি (OC) এবং ডিএম (DM)-দের পরিবর্তন করেছে, যারা এখন বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে একতরফা পদক্ষেপ নিচ্ছে। পুলিশকে কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে তিনি বলেন, "এরা জানে না চার তারিখের পর এরা ফিরে যাবে, তখন আপনারা তো এখানেই থাকবেন। আপনাদের চা-মিষ্টি আমরাই তো দেব। আপনাদের পরিবারকে আমরাই দেখব। কেন আপনারা বিজেপির হয়ে কাজ করছেন?" পুলিশকে কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে নয়, বরং নিরপেক্ষভাবে রাজ্যের মানুষের স্বার্থে কাজ করার আবেদন জানান তিনি।

বরদান মার্কেট এবং সংলগ্ন ক্যামাক স্ট্রিট মূলত অবাঙালি ব্যবসায়ী অধ্যুষিত এলাকা। সেই সমীকরণের কথা মাথায় রেখে এদিন গুজরাটি, মাড়োয়ারি, জৈন, শিখ থেকে শুরু করে সব সম্প্রদায়ের উদ্দেশে সম্প্রীতির বার্তা দেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি মনে করিয়ে দেন, কলকাতা কর্পোরেশন ব্যবসায়ীদের উপর ট্রেড লাইসেন্স বা পানীয় জলের জন্য এক পয়সাও নতুন কর চাপায়নি। উল্টে কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি (GST) নীতিকে নিশানা করে তিনি বলেন, কেন্দ্র জিএসটি-র নামে ব্যবসায়ীদের মুনাফা ছিনিয়ে নিচ্ছে।

বাংলায় বিভেদের রাজনীতির তীব্র বিরোধিতা করে তিনি বলেন, "আমি বিজেপির মতো বাংলাকে ভাগ করি না। সবাই একসঙ্গে থাকাটাই আমাদের বাংলার ঐতিহ্য।" ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে এবং গিগ ওয়ার্কারদের (gig worker) সুরক্ষায় রাজ্য সরকারের 'সামাজিক সুরক্ষা' প্রকল্পের কথাও এদিন তুলে ধরেন তিনি।

নাগরিকত্ব এবং ভোটাধিকার ইস্যুতেও এদিন সরব হন মমতা। ভোটারদের সতর্ক করে তিনি বলেন, "নিজেদের ভোট নিজে দিন এবং ভোটার স্লিপ জেরক্স করে রেখে দিন, যাতে আগামী দিনে ওরা এনআরসি (NRC) না করতে পারে।" নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, এ রাজ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 60 লক্ষ হিন্দু এবং 30 লক্ষ মুসলিমের ভোট কেটে দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে 32 লক্ষ ভোট তৃণমূল সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে ফিরিয়ে এনেছে।

ভাষণের শেষ পর্বে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর আরও চড়িয়ে মমতা বলেন, "বিজেপিকে অ্যালাও করবেন না। ওরা বুলডোজার চালিয়ে দেবে, দাঙ্গা লাগিয়ে দেবে।" নির্বাচনকে গণতন্ত্রের উৎসব আখ্যা দিয়ে তিনি আক্ষেপ করেন যে, বিজেপির স্বৈরতন্ত্র, প্রতিহিংসা ও অনাচারের কারণে তা আজ প্রহসনে পরিণত হয়েছে। প্রথম দফার নির্বাচনেই তৃণমূল 'সেঞ্চুরি' পার করেছে বলে দাবি করে আগামী পর্বেও বিপুল জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী মমতা। সব শেষে, বাংলায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে জোড়াফুল প্রতীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে তিনি তাঁর প্রচার শেষ করেন।

