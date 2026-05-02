একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে কমিশনে আফরিন বেগম, পুনর্নিবাচন চান বালিগঞ্জের সিপিএম প্রার্থী

একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে কমিশনে আফরিন বেগম, পুনর্নিবাচন চান বালিগঞ্জের সিপিএম প্রার্থী
নির্বাচন কমিশনের কাছে দুটি বুথে পুনরায় ভোট গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন বালিগঞ্জের সিপিএম প্রার্থী আফরিন বেগম। ইভিএম, স্ট্রংরুম সংক্রান্ত একগুচ্ছ অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি ৷
Published : May 2, 2026 at 6:23 PM IST
কলকাতা, 2 মে:
শনিবার নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন বালিগঞ্জের সিপিএম প্রার্থী। আফরিনের অভিযোগ, 161-বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের 65 নম্বর ওয়ার্ডের 126 ও 165 নম্বর বুথে ওয়েবকাস্টিং অচল ছিল। পোলিং এজেন্ট অনুপস্থিতি ছিল। 161-বালিগঞ্জ অঞ্চলের 65 নম্বর ওয়ার্ডের 126 ও 165 নম্বর বুথে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী পুনঃভোটের আদেশ দেওয়া হোক।
আফরিন বেগম বলেন, "ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোনও বুথে ওয়েবকাস্টিং 20 মিনিটের বেশি সময় ধরে ব্যাহত বা বন্ধ থাকলে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য পুনঃভোটের আদেশ দিতে হবে। যদি পুনঃভোটের বিষয়টি বিবেচনা করা না হয়, তবে উভয় বুথের ভোটগ্রহণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ও অপরিবর্তিত ওয়েবকাস্টিং ভিডিয়ো ফুটেজ আমাদের দলকে সরবরাহ করতে হবে, যাতে তা যাচাই করা যায় এবং কোনও ধরনের অসদাচরণ ঘটেনি তা নিশ্চিত করা যায়।"
কেন বালিগঞ্জের সিপিএম প্রার্থী পুনরায় ভোটের দাবি করেছেন? কমিশনকে পাঠানো ইমেলে আফরিন লিখেছেন,
1) ওয়েবকাস্টিং চালু ছিল না: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত বুথে ওয়েবকাস্টিং বাধ্যতামূলক। 126 এবং 165 নম্বর বুথ উভয়টিতেই ওয়েবকাস্টিং কাজ করছিল না। ভোটের দিন সেক্টর অফিসার, রিটার্নিং অফিসার এবং কন্ট্রোল রুমে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
2) পোলিং এজেন্টের অনুপস্থিতি: আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা পরিস্থিতির কারণে, আমাদের পোলিং এজেন্ট দুটি বুথের কোনওটিতেই উপস্থিত থাকতে পারেননি। এর সঙ্গে ওয়েবকাস্টিং অকার্যকর থাকায়, এই বুথগুলোতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা যাচাই করার ক্ষমতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।ভোটারদের আস্থা এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের নীতি রক্ষার্থে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।