'এটা মানি, মার্ডার আর মাফিয়া রাজের সরকার', মমতাকে তীব্র আক্রমণ হিমন্ত বিশ্বশর্মার

বাতাসী থেকে গোমাংস-অনুপ্রবেশের ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ পাশাপাশি, বাবরি মসজিদের প্রসঙ্গ তুলে হুমায়ুন কবিরকেও একহাত নেন তিনি৷

বক্তব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 16, 2026 at 8:50 PM IST

খড়িবাড়ি, 16 এপ্রিল: গোমাংস ও অনুপ্রবেশকারীদের প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একপ্রকার তুলোধুনো করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার থেকে সড়কপথে ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা অন্তর্গত খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসী এলাকায় পৌঁছান অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বাতাসী ময়দানে ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দূর্গা মুর্মুর সমর্থনে জনসভা করেন তিনি। আর সেই জনসভা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। পাশাপাশি, বাবরি মসজিদ ইস্যুতে হুমায়ুন কবিরকেও একহাত নিতে ছাড়েননি হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

এদিন নিজের বক্তব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বলেন, "অসমে অনুপ্রবেশের সমস্যা রয়েছে। আমাদের অসমে বাংলাদেশী মুসলমানদের সংখ্যা 40 শতাংশ। আর পশ্চিমবঙ্গে 33 শতাংশ। আমরা গত নির্বাচনের পর তাদের পা ভেঙে দিয়েছি। আর এবার জেতার পর তাদের কোমরও ভেঙে দেবো। এই বাংলাদেশী মুসলমানদের কারণে রাজ্যে অনেক সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। আমি বলেছি যে আমার তাদের ভোট লাগবে না। আমার চাই না তাদের ভোট। কিন্তু আমি জয়ের পর তাদের লাথ মেরে রাজ্য থেকে বের করব। অসম, ত্রিপুরা আর বাংলায় এই সমস্যা রয়েছে। অসম আর ত্রিপুরা বের করলেও পশ্চিমবঙ্গে তারা লুকিয়ে থাকছে। এতে লুকোচুরি খেলা চলছে। বাংলায় বিজেপি সরকার এলে তাদেরও লাথি মেরে বের করে দেবো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকালে সনাতনি সাজেন আর রাতে বাংলাদেশী মুসলমানদের কোলে নিয়ে খেলা করেন।"

অনুপ্রবেশের ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা (ইটিভি ভারত)

এরপর হুমায়ুন কবিরকেও তুলোধুনা করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী৷ হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, "এখন হুমায়ুন কবির নাকি বাবরি মসজিদ বানাবে। এরপর ঔরঙ্গজেবের মসজিদ, তারপর শাহাজাহানের মসজিদ বানাবে। এটা তার বাবার জায়গা নাকি। মসজিদে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু, আগে হাসপাতাল, কলেজ তৈরি হবে। আগে একটা বাবরি মসজিদ ছিল। সেটা ভেঙে মন্দির তৈরি করেছে বিজেপি।"

এরপর ফের বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "এটা মা মাটি মানুষের সরকার নয়। এটা মানি, মার্ডার আর মাফিয়া রাজের সরকার। এখানে চাকরি পেতে টাকা ঘুষ দিতে হয়। মন্ত্রীর বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হয়। বিজেপি এলে এসব বন্ধ হবে। আমাদের অসমে চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি রেশন দিয়ে 280 টাকা। আর এখানে 250 টাকা। আমরা ঘোষণা করেছি এবার জয়ের পর আমরা আমরা মজুরি বাড়িয়ে সাড়ে চারশো টাকা করে দেবো। অসমে এক লক্ষ 80 হাজার চাকরি হয়েছে। একটা অভিযোগ হয়নি। আমরা সপ্তম পে কমিশন দিয়েছি। আমাদের রাজ্যে সরকারি কর্মচারীরা 50 শতাংশ ডিএ পায়। কিন্তু এরাজ্যে মাত্র 22 শতাংশ ডিএ পায়। এখানে বিজেপি সরকার গঠন করলে আমরাও সমহারে ডিএ দেব।"

বাংলার কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রাজ্যে 5 লক্ষ শূন্যপদ পড়ে রয়েছে ৷ কিন্তু, টাকা ছাড়া চাকরি মেলে না। আমি অসমে 2 লক্ষ চাকরি দিয়েছি ৷ একটাও কোর্ট-কেস হয়নি ৷

হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পাচ্ছেন বিজেপি এলে মাংস খাওয়া বন্ধ হবে। তিনি খাসি, পাঁঠা কিংবা মুরগির মাংসের কথা বলছেন না। তিনি গোমাংসের কথা বলছেন। আমাদের রাজ্যে সবাই মাছ-মাংস খায়। কিন্তু, গোমাংস বন্ধ করা হয়েছে। এই রাজ্যেও বিজেপি এলে তা বন্ধ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী ভয় পাচ্ছেন গোমাংস বন্ধ হলে গরূপাচার ও গোমাংসের ব্যবসা তাদের বন্ধ হয়ে যাবে।"

