মুখ্যমন্ত্রী হয়েও প্রথমবার বাড়ি বাড়ি প্রচার মমতার, শুভেন্দুর হুঙ্কারে কি চাপ বাড়ছে ভবানীপুরে ?

Published : April 20, 2026 at 11:02 PM IST

কলকাতা, 20 এপ্রিল: বাংলা রাজনীতিতে ফের এক মহাযুদ্ধের সাক্ষী হতে চলেছে রাজ্যবাসী। খাস কলকাতা শহরের বুকে, মুখ্যমন্ত্রীর নিজের গড় ভবানীপুরে এবার আক্ষরিক অর্থেই ‘হাই-ভোল্টেজ’ লড়াই। কারণ, ময়দানে এবার সম্মুখসমরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই নির্বাচন নিছকই কোনও জয়-পরাজয়ের হিসেব নয়, বরং এ হল এক চূড়ান্ত মর্যাদার লড়াই। আর এই প্রেস্টিজ ফাইটে বাজিমাত করতে এবার এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন থাকার পরেও, প্রথমবারের জন্য একেবারে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার সারলেন তিনি।

এদিন দেখা গেল শেক্সপীয়ার সরণীর আবাসনে গিয়ে ভোট প্রচার করতে। এরপর ছোট্ট একটি ঘরোয়া সভাতেও অংশগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর এই হাই-প্রোফাইল ‘ডোর টু ডোর’ প্রচার ঘিরেই এখন রাজ্য রাজনীতিতে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে— বিরোধী দলনেতার হুঙ্কারে এবং নন্দীগ্রামের স্মৃতি উসকে দেওয়াতেই কি ভবানীপুরে শাসক দলের অন্দরে বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে?

ইতিমধ্যেই ভবানীপুরের ময়দানে পুরোদমে নেমে পড়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামের জয়ের আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে ভবানীপুরের অলিগলিতে চষে বেড়াচ্ছেন তিনি। প্রায় প্রতিদিনই প্রচারের ফাঁকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর গলায় বারবার শোনা যাচ্ছে সেই পরিচিত আত্মবিশ্বাসী হুঙ্কার— নন্দীগ্রামের মাটিতে তিনি যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে পরাজিত করেছিলেন, ঠিক একইভাবে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের গড় ভবানীপুরেও তাঁকে হারাবেন। শুভেন্দুর এই আগ্রাসী প্রচার এবং পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সরাসরি ভোটারদের সঙ্গে জনসংযোগ স্বভাবতই স্থানীয় রাজনৈতিক সমীকরণকে বেশ সরগরম করে তুলেছে।

ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করার বিষয়টি রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সাধারণত বড় বড় জনসভা বা রোড শো-এর মাধ্যমেই শীর্ষ নেতারা প্রচার সারেন। বাড়ি বাড়ি বা বহুতল আবাসনে প্রচারের দায়িত্ব মূলত স্থানীয় স্তরের নেতা ও কর্মীদের ওপরই থাকে। কিন্তু এদিন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে সঙ্গে নিয়ে ভবানীপুরের একটি বহুতল আবাসনে হাজির হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষের দরজায় কড়া নেড়ে, তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনে সরাসরি ভোট চান তিনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই জনসংযোগ কৌশল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিরোধী শিবিরের দাবি, শুভেন্দু অধিকারীর লাগাতার আক্রমণ এবং নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গ বারবার তুলে আনায় শাসক দলের অন্দরে এক প্রকার মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে। ভবানীপুরের মতো মিশ্র ভাষাভাষী ও অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় বিরোধী দলনেতার প্রভাবকে কোনোভাবেই হালকা চালে নিতে চাইছে না তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীদের কটাক্ষ, নিজের জয় নিয়ে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী হলে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে কেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাইতে হবে? এর থেকেই স্পষ্ট যে, বিরোধী দলনেতার চ্যালেঞ্জকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারেই দেখছেন তৃণমূল নেত্রী।

অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব বিরোধীদের এই ‘চাপ’-এর তত্ত্বকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছে। ঘাসফুল শিবিরের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই সাধারণ মানুষের কাছের মানুষ, মাটির নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অনেক আগেও তিনি ঠিক এভাবেই মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছতেন। নিজের পাড়ার মানুষের কাছে তিনি মুখ্যমন্ত্রী নন, বরং ঘরের মেয়ে ‘দিদি’। তাই এই প্রচার কোনো চাপের কারণে নয়, বরং ভবানীপুরের মানুষের আশীর্বাদ নিতেই তাঁর এই সরাসরি জনসংযোগ। তৃণমূলের দাবি, বিরোধী দলনেতা যতই হুঙ্কার দিন না কেন, ভবানীপুরের মাটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল এবং রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করবেন।

তবে পেছনের কারণ যাই হোক না কেন, ভবানীপুরের এই মেগা ফাইট যে নির্বাচনী আবহের পারদ চরমে পৌঁছে দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। শুভেন্দু অধিকারীর আগ্রাসী রণনীতি এবং নন্দীগ্রামের পুনরাবৃত্তির চ্যালেঞ্জের পাল্টা হিসেবে মমতার এই তৃণমূল স্তরীয় জনসংযোগ এক নতুন রাজনৈতিক মাত্রা যোগ করেছে। এটি বিরোধী দলনেতার তৈরি করা চাপের বহিঃপ্রকাশ, নাকি পোড়খাওয়া রাজনীতিক মমতার এক নিপুণ ‘মাস্টারস্ট্রোক’, তা হয়তো নির্বাচনের ফল ঘোষণাতেই স্পষ্ট হবে।

