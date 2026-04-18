পশ্চিমবঙ্গে মাফিয়া রাজ শেষ করতে চাই ডাবল ইঞ্জিন সরকার আর বুলডোজার: নিদান আদিত্যনাথের
ধুপগুড়িতে প্রচারসভা থেকে কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারকে আক্রমণ যোগী আদিত্যনাথের। তাঁর কথায়, যে বাংলা ভারতকে তার জাতীয় গান দিয়েছে, সেই বাংলার পরিস্থিতি এখন খুব খারাপ।
Published : April 18, 2026 at 7:23 PM IST
ধুপগুড়ি, 18 এপ্রিল: ধুপগুড়িতে প্রচারসভা থেকে কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। "আমার সোনার বাংলা, তৃণমূল মুক্ত বাংলা" এই স্লোগানেই ধুপগুড়ির বিজেপির প্রার্থী নরেশ রায়ের সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ সানালেন যোগী আদিত্যনাথ।
ধুপগুড়িতে দাঁড়িয়ে আলু নিয়ে আওয়াজ তুললেন যোগী। তার কথায় উত্তরপ্রদেশে প্রতি কৃষক আলুর কেজি পিছু 15 থেকে 20 টাকা দর পান। অথচ এখানে কৃষকরা 1 টাকা থেকে দেড় টাকার বেশি পান না। উত্তরপ্রদেশের কৃষকরা ধানে বাড়তি লাভ ঝুলিতে ভরছেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষীরা নিরাশায় ডুবে রয়েছে। মাছ উৎপাদন কমে যাচ্ছে, উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে 30 লক্ষ যুবক কাজ হারিয়েছেন আর উত্তরপ্রদেশে আমরা 3 কোটি তরুণদের কাজ দিয়েছি। ধুপগুড়ির বালি মাফিয়াদের কথাও উঠে আসে যোগী আদিত্যনাথের ভাষণে।
বক্তব্যের মাঝে নিজের উত্তরপ্রদেশের সরকারেরও ভুয়োসি প্রশংসা করেন আদিত্যনাথ। তার কথায় "উত্তরপ্রদেশের সব ঠিক আছে ৷ উত্তরপ্রদেশে রাস্তায় নামাজ হয় না, উত্তরপ্রদেশে মসজিদের আওয়াজ মসজিদের বাইরে যায় না। পশ্চিমবঙ্গের মাফিয়া রাজ শেষ করার জন্য ডবল ইঞ্জিনের সরকার আর বুলডোজার প্রয়োজন। জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন" উত্তরপ্রদেশে বুলডোজার শুধু রাস্তা বানায় না, মাফিয়াদের হাড়গোড় ভেঙে দিত বুলডোজার ব্যবহার হয়।" উত্তরপ্রদেশে লাভ জিহাদ, জমি জিহাদ নেই। তার নিজের কথায়, "ইউপি মে না কারফিউ হে, না দাঙ্গা হে... ইউপি মে সব চাঙ্গা হে"।
অনুপ্রবেশ এবং কাট মানি ইস্যুতেও তার নিশানয় ছিল রাজ্যের শাসক দল। পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য তৃণমূল কংগ্রেস নষ্ট করেছে, এই অভিযোগও তোলেন তিনি । তার কথায়, যে বাংলা ভারতকে তার জাতীয় গান দিয়েছে, সেই বাংলার পরিস্থিতি এখন খুব খারাপ।
আজ দুপুর 1টা 42 মিনিট নাগাদ হেলিকপ্টারে মাথাভাঙ্গার সভা শেষ করে ঠাকুরপাঠের ফণীর মাঠে পৌঁছন যোগী । সেখানে 20 মিনিট ভাষণ দিয়ে ফের হেলিকপ্টারে বাঁকুড়ার উদ্দেশে রওনা দিন তিনি। সভামঞ্চে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক বাপি গোস্বামী, জেলা সম্পাদক মদন ভুজেল, ধুপগুড়ি বিধানসভার প্রার্থী নরেশ রায়-সহ জেলা এবং স্থানীয় নেতৃত্বরা। যদিও যোগীর সভা নিয়ে কটাক্ষের সুর তৃণমূলের নেতৃত্বের। জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোঁপের কথায়, "যোগী, রোগী কাউকেই এনে লাভ হবে না। ধুপগুড়িতে তৃণমূল ছিল, তৃণমূলই থাকবে।"