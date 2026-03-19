সোনারপুর দক্ষিণে রূপা, এগরায় শুভেন্দুর ভাই! বিজেপির দ্বিতীয় তালিকায় 112 প্রার্থী, বাকি 38

গত 16 মার্চ প্রথম দফায় 144 জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছিল বিজেপি । সেই তালিকাতেই সবচেয়ে বেশি নজর কাড়েন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি (প্রতীকী ছবি, পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 19, 2026 at 5:39 PM IST

Updated : March 19, 2026 at 6:21 PM IST

কলকাতা, 19 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রার্থী ঘোষণায় গতি বাড়াল বিজেপি । প্রথম দফার পর এবার দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করল গেরুয়া শিবির । নতুন তালিকায় রয়েছে 112 জন প্রার্থীর নাম । এর মধ্যে একজন বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীও রয়েছেন ৷ বাকি রইল আরও 38টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা । সূত্রের খবর, খুব শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ তালিকা সামনে আনতে চলেছে পদ্ম শিবির ।

গত 16 মার্চ প্রথম দফায় 144 জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছিল বিজেপি । সেই তালিকাতেই সবচেয়ে বেশি নজর কাড়েন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একসঙ্গে নন্দীগ্রাম এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুর—দুই আসন থেকেই বিজেপির হয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ।

দ্বিতীয় তালিকায়ও একাধিক চমক রেখেছে বিজেপি । হিঙ্গলগঞ্জে প্রার্থী করা হয়েছে সন্দেশখালির রেখা পাত্রকে, হাওড়ার শ্যামপুরে প্রার্থী করা হয়েছে অভিনেতা তথা খড়গপুর সদরের বিদায়ী সাংসদ হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়কে, মাথাভাঙায় প্রার্থী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক, জোড়াসাঁকোয় প্রার্থী করা হয়েছে দীর্ঘ দিনের কাউন্সিলর বিজয় ওঝাকে । জগদ্দলে প্রাক্তন আইপিএস রাজেশ কুমারকে, মানিকতলায় তাপস রায়কে প্রার্থী করা হয়েছে। পাশাপাশি নোয়াপাড়ায় অর্জুন সিং, ব্যারাকপুরে আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী, রাজারহাট-গোপালপুরে তরুণজ্যোতি তিওয়ারি, সোনারপুর দক্ষিণে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, টালিগঞ্জে অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী এবং কাশীপুর-বেলগাছিয়ায় রীতেশ তিওয়ারিকে প্রার্থী করেছে দল।

এগরায় প্রার্থী করা হয়েছে শুভেন্দুর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারীকে । তবে উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি কেন্দ্রে বিজেপি এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি । তবে এলাকায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, ওই কেন্দ্র থেকে আরজি কর হাসপাতালের ধর্ষণ-খুন কাণ্ডে নিহত চিকিৎসকের মাকে প্রার্থী করতে পারে পদ্ম শিবির ৷

ফলে একাধিক কেন্দ্রে পরিচিত মুখের পাশাপাশি নতুন মুখের মিশেলে প্রার্থী তালিকা সাজিয়েছে বিজেপি—এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে শুধু নতুন নামই নয়, প্রথম তালিকার একটি আসনে বদলও করেছে বিজেপি । বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে প্রার্থী পরিবর্তন করেছে দল । এর আগে এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছিল অগ্নিশ্বর নস্করকে । তা বদলে এবারে সেখানে বিশ্বজিৎ খাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে। কেন এই বদল, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক অন্দরে । অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । বামফ্রন্টও এদিন তাদের দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করেছে ।

ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে—প্রার্থী নির্বাচনই এবারের নির্বাচনের অন্যতম বড় কৌশল হয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে । বিজেপির এই ধাপে ধাপে প্রার্থী ঘোষণা সেই কৌশলেরই অংশ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এখন দেখার, বাকি 38টি আসনে কাদের ওপর ভরসা রাখে পদ্ম শিবির এবং সেই তালিকায় আরও কতটা চমক থাকে ।

