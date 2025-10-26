অ-ভারতীয়দের রাখব না, SIR ইস্যুতে হুঁশিয়ারি শুভেন্দু-সুকান্তর

অ-ভারতীয়দের রাখব না, SIR ইস্যুতে হুঁশিয়ারি শুভেন্দু-সুকান্তর
গঙ্গারামপুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গদি-ছাড়া করার সংকল্প বিজেপির ৷ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানোর অভিযোগ বিরোধী দলনেতার ৷
গঙ্গারামপুর, 26 অক্টোবর: বিহারে অমিত শাহের 'ডিটেক্ট, ডিলিট ও ডিপোর্ট' মন্তব্যকে বাংলায় লাগু করার কথা জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ গঙ্গরামপুরে বিজেপির বিজয় সংকল্প সভায় এসআইআর ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে একথা বলেন বিরোধী দলনেতা ৷ তিনি বলেন, অ-ভারতীয়দের রাখা হবে না ৷
আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে জোরকদমে এসআইআর অর্থাৎ, ভোটার তালিকা ঝাড়াই-বাছাইয়ের প্রস্তুতি চলছে ৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে রাজ্যে নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে দু’দিনের বৈঠক সেরে ফেলেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে খুব দ্রুত রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে বলে খবর ৷ আর সেই এসআইআর-কে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমেছে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী উভয়পক্ষ ৷
গঙ্গারামপুরের সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, "আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিহারে ইংরেজির তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন অনুপ্রবেশ নিয়ে ৷ প্রথমটা 'ডিটেক্ট' অর্থাৎ, চিহ্নিত কর ৷ দ্বিতীয়, 'ডিলিট' মানে, ভোটার তালিকা থেকে বাদ দাও ৷ আর তিন নম্বর হল, 'ডিপোর্ট' অর্থাৎ, পুশব্যাক করো ৷ এসআইআরে সেটাই হবে ৷ ভারতীয় মুসলমানদের কোনও চিন্তা নেই ৷ তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় আছে ও থাকবে ৷ কিন্তু, কোনও অ-ভারতীয় মুসলমানদের আমরা রাখব না ৷"
এসআইআর নিয়ে প্রায় একই সুরে ভারতীয় সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করতে শোনা গেল সুকান্ত মজুমদারকে ৷ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর নিয়ে মিথ্যে প্রচার শুরু করেছে ৷ সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু বিভেদ তৈরি করছে ৷ বিজেপি সেটা করে না ৷ যাঁরা ভারতীয় মুসলমান তাঁদের নাম এসআইআরের পরেও থাকবে ৷"
সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করে সুকান্ত বলেন, "2002 সালে এসআইআরে যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের নাম এমনিতেই থেকে যাবে ৷ আর তাঁদের ছেলেমেয়েদের নামও থাকবে, তাঁদের পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে ৷" তবে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম যে বাদ যাবে, তাও নিশ্চিত বলে দাবি করেছেন সুকান্ত ৷ এই ইস্যুতে সিএএ অর্থাৎ, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের কথাও উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ৷
অন্যদিকে, রাজ্যের নারী সুরক্ষার ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বাংলার লজ্জা' বলে উল্লেখ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ যেখানে 2021 সালের পর থেকে রাজ্যে ঘটে যাওয়া একের পর এক ধর্ষণ ও গণধর্ষণের প্রসঙ্গ টেনে আনেন বিরোধী দলনেতা ৷ অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুরে আদিবাসী আবেগে শান দিতে মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর হওয়া হামলার প্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করলেন সুকান্ত মজুমদার ৷