ETV Bharat / politics

অ-ভারতীয়দের রাখব না, SIR ইস্যুতে হুঁশিয়ারি শুভেন্দু-সুকান্তর

গঙ্গারামপুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গদি-ছাড়া করার সংকল্প বিজেপির ৷ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানোর অভিযোগ বিরোধী দলনেতার ৷

SUVENDU ADHIKARI ON SIR
গঙ্গরামপুরে বিজেপির বিজয় সংকল্প সভায় শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদার ৷ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গঙ্গারামপুর, 26 অক্টোবর: বিহারে অমিত শাহের 'ডিটেক্ট, ডিলিট ও ডিপোর্ট' মন্তব্যকে বাংলায় লাগু করার কথা জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ গঙ্গরামপুরে বিজেপির বিজয় সংকল্প সভায় এসআইআর ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে একথা বলেন বিরোধী দলনেতা ৷ তিনি বলেন, অ-ভারতীয়দের রাখা হবে না ৷

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে জোরকদমে এসআইআর অর্থাৎ, ভোটার তালিকা ঝাড়াই-বাছাইয়ের প্রস্তুতি চলছে ৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে রাজ্যে নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে দু’দিনের বৈঠক সেরে ফেলেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে খুব দ্রুত রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে বলে খবর ৷ আর সেই এসআইআর-কে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমেছে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী উভয়পক্ষ ৷

Suvendu Adhikari on SIR
দক্ষিণ দিনাজপুরে রাজ্য বিজেপির বিজয় সংকল্প সভায় তির-ধনুক হাতে শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদার ৷ (ইটিভি ভারত)

গঙ্গারামপুরের সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, "আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিহারে ইংরেজির তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন অনুপ্রবেশ নিয়ে ৷ প্রথমটা 'ডিটেক্ট' অর্থাৎ, চিহ্নিত কর ৷ দ্বিতীয়, 'ডিলিট' মানে, ভোটার তালিকা থেকে বাদ দাও ৷ আর তিন নম্বর হল, 'ডিপোর্ট' অর্থাৎ, পুশব্যাক করো ৷ এসআইআরে সেটাই হবে ৷ ভারতীয় মুসলমানদের কোনও চিন্তা নেই ৷ তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় আছে ও থাকবে ৷ কিন্তু, কোনও অ-ভারতীয় মুসলমানদের আমরা রাখব না ৷"

এসআইআর নিয়ে প্রায় একই সুরে ভারতীয় সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করতে শোনা গেল সুকান্ত মজুমদারকে ৷ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর নিয়ে মিথ্যে প্রচার শুরু করেছে ৷ সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু বিভেদ তৈরি করছে ৷ বিজেপি সেটা করে না ৷ যাঁরা ভারতীয় মুসলমান তাঁদের নাম এসআইআরের পরেও থাকবে ৷"

সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করে সুকান্ত বলেন, "2002 সালে এসআইআরে যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের নাম এমনিতেই থেকে যাবে ৷ আর তাঁদের ছেলেমেয়েদের নামও থাকবে, তাঁদের পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে ৷" তবে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম যে বাদ যাবে, তাও নিশ্চিত বলে দাবি করেছেন সুকান্ত ৷ এই ইস্যুতে সিএএ অর্থাৎ, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের কথাও উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ৷

অন্যদিকে, রাজ্যের নারী সুরক্ষার ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বাংলার লজ্জা' বলে উল্লেখ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ যেখানে 2021 সালের পর থেকে রাজ্যে ঘটে যাওয়া একের পর এক ধর্ষণ ও গণধর্ষণের প্রসঙ্গ টেনে আনেন বিরোধী দলনেতা ৷ অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুরে আদিবাসী আবেগে শান দিতে মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর হওয়া হামলার প্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করলেন সুকান্ত মজুমদার ৷

TAGGED:

INFILTRATION
SUVENDU ADHIKARI
SIR
এসআইআর
SUVENDU ADHIKARI ON SIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.