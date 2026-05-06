'আমাদের এখানে হারানো হলেও দিল্লিই আমাদের প্রথম টার্গেট', হুঙ্কার মমতার

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 6, 2026 at 10:25 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 6 মে: সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল কিছুতেই মানতে পারছেন না তিনি। ভোটগণনায় চূড়ান্ত কারচুপি ও জালিয়াতি করা হয়েছে বলে আগেই সরব হয়েছিলেন। এবার নিজের অবস্থানে আরও অনড় হলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি কোনওভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেবেন না। বুধবার কালীঘাটে দলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন মমতা। সেই বৈঠকেই তিনি তাঁর এই অনমনীয় মনোভাবের কথা দলীয় নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি, আগামী দিনের আইনি ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের রূপরেখাও এদিন স্পষ্ট করেছেন তিনি।

​সূত্রের খবর, এদিন কালীঘাটের বৈঠকে তৃণমূলের 69 জন নবনির্বাচিত বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এগারো জন বিজয়ী বিধায়ক এদিনের বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা এই হাই-ভোল্টেজ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা সুব্রত বক্সী। এছাড়াও, নির্বাচনে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং ইন্দ্রনীল সেনের মতো নেতৃত্বরাও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই কঠিন লড়াইয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিশ্রমের বিশেষ প্রশংসাও করেন দলনেত্রী। মমতা বলেন, "অভিষেক অনেক হার্ড ওয়ার্ক করেছে।"

দলীয় সূত্রের খবর, বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানান, তিনি নিজে থেকে কিছুতেই পদত্যাগ করবেন না। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, বৈঠকে দলনেত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁর ইস্তফা না দেওয়ার এই সিদ্ধান্তটি আসলে একটি বৃহত্তর 'প্রতিবাদ'। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নেত্রীর এই বক্তব্যে সহমত পোষণ করে বৈঠকে বলেন, "যে নির্বাচনে বলপূর্বক আমাদের জনাদেশ চুরি করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে এটাই আমাদের প্রতিবাদের নিজস্ব ভাষা।" মমতা আরও স্পষ্ট করেছেন, এই অবস্থায় তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল বা কেন্দ্র যদি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে, তবে করুক। গণতন্ত্র হত্যার এই নজির ইতিহাসের পাতায় রেকর্ড হয়ে থেকে যাক।

​নির্বাচনে বিজেপি আক্ষরিক অর্থে 'লুট' চালিয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আর এই ভোট লুটের অভিযোগ নিয়েই এবার সরাসরি দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আইনি লড়াইয়ের ঝাঁঝ বাড়াতে অভিনব সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই আইনি লড়াইয়ের জন্য ফের একবার কালো কোট গায়ে চাপিয়ে আদালতে প্র্যাকটিস শুরু করতে চলেছেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে আদালতে সওয়াল করবেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ দলের অন্যান্য আইনজীবী নেতৃত্বরাও।

​বৈঠকে জয়ী প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি জানিয়েছেন, সমস্ত জয়ী বিধায়কদের এখন নিজেদের এলাকায় পড়ে থাকতে হবে এবং যে কোনও ধরনের রাজনৈতিক হিংসার কড়া মোকাবিলা করতে হবে। পাশাপাশি, বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণের দিনটিকে অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। দলের নির্দেশ, শপথের দিন রাজ্যের প্রতিটি তৃণমূল পার্টি অফিসে একটানা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানো হবে।

​রাজ্যে ক্ষমতা দখলের এই টানাপোড়েনের মধ্যেও জাতীয় রাজনীতির লক্ষ্য থেকে যে তৃণমূল সরছে না, তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা। বৈঠকে তিনি দলীয় নেতৃত্বকে কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, "আমাদের এখানে হারানো হলেও দিল্লিই আমাদের প্রথম টার্গেট। গোটা ইন্ডিয়া জোট আমরা একসঙ্গে লড়াই করব।"

