মাথা নত হয়ে গিয়েছে ! বামেদের বুক স্টলে আক্রমণের নিন্দায় অর্থমন্ত্রী

মাথা নত হয়ে গিয়েছে ! বামেদের বুক স্টলে আক্রমণের নিন্দায় অর্থমন্ত্রী
Swapan Dasgupta: বুক স্টলে আক্রমণ করতে হামলাকারীদের কে সাহস দিল সেটাও জানতে চান শুভেন্দু ক্যাবিনেটের এই সদস্য । পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : October 19, 2026 at 7:00 PM IST
কলকাতা 19 অক্টোবর : বামেদের বুক স্টলের উপর হামলার তীব্র বিরোধিতা করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। হামলা চালিয়ে বামেদের বই বিক্রি করতে না দেওয়ার নিন্দা করে শুভেন্দু সরকারের এই প্রবীণ সদস্য়ের মন্তব্য, এই ঘটনায় মাথা নত হয়ে গিয়েছে । একইসঙ্গে এমন আচরণ করার সাহস হামলাকারীদের কে দিল সেটাও জানতে চান স্বপন ।
দুর্গাপুজোর সময় রাজ্যের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে বামেদের বুক স্টল করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এমনকী যাদবপুর-সহ আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় পুজো মণ্ডপ চত্বরে বামেদের স্টল ভেঙেও দেওয়া হয়েছে। স্টল থেকে বই নিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। কোথাও আবার বুলডোজার নিয়ে গিয়ে স্টল ভাঙার পদক্ষেপ ও করা হয়েছে। স্টল ভাঙার কাজে এবং বই অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে পুরনিগমের ময়লার গাড়িও ব্যবহার করা হয়েছে ।
রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর মতে, এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বামেদের সঙ্গে বিজেপির একটা নৈতিক বিবাদ রয়েছে কিন্তু তাই বলে তাদেরকে বই বিক্রি করতে বাধা দিতে হবে সেটা হতে পারে না, মেনেও নেওয়া য়ায় না । পুজোর একটি অনুষ্ঠানে এসে তিনি বলেন, "বুক স্টল নিয়ে যা হচ্ছে তাকে ব্যাখ্যা করতে খারাপ শব্দটা ব্যবহার করলে তা হবে আন্ডারস্টেটমেন্ট । এই ঘটনা মাথা নত করে দিয়েছে। একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলে আমি তাও বুঝতাম। কিন্তু তিন-চার জায়গায় হয়েছে। আমি এটাকে কোনওভাবে মেনে নিতে পারি না। বামেদের সঙ্গে আমার একটা নৈতিক বিবাদ আছে । আর এটা আমি চিরকালই প্রকাশ্যেই বলে এসেছি। তাই বলে তাদের আমি বই বিক্রি করতে দেব না এটা হতে পারে না।"
এর পেছনে কারা রয়েছে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এর পেছনে কারা রয়েছে বা এটা কারা করছে তিনি সেটা জানেন না। তবে তিনি সোশাল মিডিয়ায় এই ধরনের ঘটনার কয়েকটি ভিডিয়ো দেখেছেন। আর তাতে তিনি মর্মাহত । স্বপন বলেন, "এরা কারা ? যারা হামলা চালাচ্ছ তাদের কাছে জানতে চাই, তোমরা কে ? তোমাদেরকে এই দায়িত্ব বা অধিকার কে দিয়েছে ? আমি জানি না যে বিজেপিকে ছোট করার কোনও কন্সপিরাসি থিওরি কি না ? আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু এই ঘটনা নিন্দনীয়। আমি লজ্জিত যে এমন ঘটনা ঘটেছে। এই রকম ঘটনা যেন আর কোনওদিন না হয়। বাক স্বাধীনতা নিয়ে আমি নিজেও বামেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি। আর এখন এগুলো আমাদের নামে করছে। এদের কে এই সাহস দিয়েছে সেটা আমি জানতে চাই ।