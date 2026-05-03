গণনার আগেই 'হুঁশিয়ারি' ! কোচবিহারে তৃণমূল সাংসদের পোস্টে তীব্র বিতর্ক
শনিবার গভীর রাতে নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে সাংসদ লেখেন, 2021 এ বিজেপির কাউন্টিং এজেন্ট গেঞ্জি খুলে পালিয়েছিল, এবার তাদের প্যান্ট খুলে পালাতে হবে !
Published : May 3, 2026 at 4:27 PM IST
কোচবিহার, 3 মে: ফল ঘোষণা এখনও বাকি, কিন্তু তার আগেই সোশাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্ট ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য কোচবিহারে । তৃণমূল সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শাসক-বিরোধী সংঘাত নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে ।
শনিবার গভীর রাতে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে সাংসদ লেখেন, "2021 এ বিজেপির কাউন্টিং এজেন্ট গেঞ্জি খুলে পালিয়েছিল, এবার তাদের প্যান্ট খুলে পালাতে হবে !" এই মন্তব্য সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া । বিরোধীদের অভিযোগ, এটি সরাসরি হুমকি এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক ইঙ্গিত ।
যদিও বিতর্ক বাড়লেও এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি জগদীশ বর্মা বসুনিয়া । তবে বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী রথীন্দ্র বোস পালটা আক্রমণে শানিয়ে বলেন, "এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি । গত 15 বছরে আমাদের কর্মীদের উপর বহু অত্যাচার হয়েছে । আমরা কখনও বলিনি, ক্ষমতায় এলে প্রতিশোধ নেব । ওরা হারের ভয়েই এমন মন্তব্য করছে ।"
কোচবিহারের রাজনীতিতে জগদীশ বর্মা বসুনিয়া এক পরিচিত ও প্রভাবশালী নাম । স্থানীয় মহলে তাঁর প্রভাব নিয়ে নানা কথা প্রচলিত । কেউ কেউ বলেন, তাঁর কথাতেই সিতাই ব্লকে 'বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়' । তবে রাজনৈতিক জীবনে বিতর্কও কম নয় ।
2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের খারাপ ফলের পর তাঁর বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছিল । সে সময় তিনি সিতাইয়ের বিধায়ক ছিলেন । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে কিছুদিন বাড়ি ছাড়াও থাকতে হয় তাঁকে । পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফের এলাকায় ফেরেন । এরপর 2024 সালে সাংসদ নির্বাচিত হন এবং তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা রায়ও বিধায়ক হন । এবারের নির্বাচনেও তাঁকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল ।
এই কেন্দ্র বরাবরই রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর । এবারের ভোটেও হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই । ভোটপর্ব মিটতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক মন্তব্য করে বিতর্ক বাড়াচ্ছেন সাংসদ । কয়েকদিন আগেই তিনি লিখেছিলেন, "4 মে ডিজে আর ঢাকের তালে সবুজ আবির খেলবে তৃণমূল ।" তার পরেই এল এই নতুন মন্তব্য, যা ঘিরে উত্তাপ আরও বেড়েছে ।
ফল ঘোষণার আগেই এমন মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের ভাষা উত্তেজনা বাড়াতে পারে এবং গণনার দিন আইনশৃঙ্খলার উপর বাড়তি চাপ তৈরি করতে পারে ।
এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করে কি না । তবে ভোটের ফল প্রকাশের আগেই কোচবিহারের রাজনৈতিক আবহ যে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, তা বলাই বাহুল্য ।
আরও পড়ুন: