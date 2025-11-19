ETV Bharat / politics

রামমোহন বনাম সাভারকর! তৃণমূল-বিজেপির তীব্র বিতণ্ডায় ধুন্ধুমার কর্পোরেশনে

বুধবার কলকাতা পুরনিগমে মাসিক অধিবেশন বসেছিল৷ সেখানেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে সাভারকর, একাধিক বিষয় নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির তীব্র বাক-বিতণ্ডা হয়৷

War of Words between TMC and BJP
তৃণমূল-বিজেপির তীব্র বিতণ্ডায় ধুন্ধুমার কর্পোরেশনে (ইটিভি ভারত)
Published : November 19, 2025 at 9:52 PM IST

কলকাতা, 19 নভেম্বর: অন্যান্যবার কলকাতা পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন যেভাবে চলে, বুধবারও ঠিক সেইভাবেই চলছিল৷ কিন্তু একেবারে শেষে এসে তা অন্যদিকে মোড় নিল৷ নজিরবিহীনভাবে বাক-বিতণ্ডা হল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির কাউন্সিলরদের মধ্যে৷ তৃণমূল বিদ্যাসাগর-রামমোহনকে অবমাননা করার অভিযোগ তুলে সরব হল৷ সাভারকর নিয়েও খোঁচা দিল বিজেপিকে৷ পালটা প্রশ্ন তুলল বিজেপিও৷ বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কতজন গ্রেফতার হয়েছে, তা জানতে চেয়েই তৃণমূলকে বিব্রত করার চেষ্টা করল গেরুয়া শিবির৷

এদিন তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী একটি প্রস্তাব আনেন৷ সেই প্রস্তাবে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে দেশজুড়ে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎকে অসম্মান ও অবমাননা করা হচ্ছে৷ রাজা রামমোহন রায়কে ব্রিটিশদের সহচর বলা হচ্ছে৷ অসমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার বাংলা গাইলে গ্রেফতারির হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে। কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়েছে। যে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে বেশি অবদান, তাদের আজ সব থেকে বেশি লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে। তাই কলকাতা কর্পোরেশনের পুরশ্রী পত্রিকায় বাংলার নবজাগরণের কান্ডারীদের নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ করা হোক। ঊনিশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাসকে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে দেশের কাছে তুলে ধরতে এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হোক।

রামমোহন বনাম সাভারকর! তৃণমূল-বিজেপির তীব্র বিতণ্ডায় ধুন্ধুমার কর্পোরেশনে (ইটিভি ভারত)

এই প্রস্তাব উত্থাপন করে বলতে গিয়েই কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী ফের এদিন বাংলার অস্মিতা নিয়ে সরব হন। তিনি অভিযোগ করেন, বাংলায় কথা বলার কারণে ভিনরাজ্যে বাঙালিদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে৷ বাঙালিদের অপমান করা হচ্ছে৷ মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী কিংবা কর্ণাটকের সাংসদের মন্তব্যের নিন্দা করেন তিনি৷

এই প্রসঙ্গেই আলোচনায় অংশ নেন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। তিনি জানান, এই প্রস্তাবে তিনি আংশিক সহমত। বাংলার মণিষীদের অপমান করাটা ঠিক হয়নি। তারপরেই তৃণমূল আমলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য থেকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বক্তব্য তুলে আক্রমণ শানান তৃণমূলকে৷

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরনিগমের অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন সজল ঘোষ৷ (নিজস্ব ছবি)

আর তাতেই ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে তুলুল চিৎকার শুরু হয়। এর পর আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন সজল। জানান, এগুলোর নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। পাশাপশি এদিন ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিনে তাঁর নামাঙ্কিত রাস্তার নাম বদলে কার্নিভাল সরণি করার যে প্রস্তাব এক তৃণমূল কাউন্সিলর দিয়েছেন, তারও নিন্দা করেন সজল৷ বীর সাভারকারের বিরুদ্ধে যাঁরা বলছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও সরব হন তিনি। প্রশ্ন তোলেন, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় কতজনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ? কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরনিগমের অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম৷ (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূলের পক্ষে কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, ‘‘সাভারকার সাতবার মুচলেখা দিয়েছিলেন। একটা পুরশ্রীর সংখ্যা তৈরি হোক, যাঁরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বেইমানি করেছিলেন, তাঁদের নিয়ে।’’

Kolkata Municipal Corporation
কলকাতা পুরনিগমের অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন তৃণমূলের কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী৷ (নিজস্ব ছবি)

শেষে বলতে ওঠেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম৷ তিনি ইংরেজদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির সঙ্গে এখন দেশে জাতি-ভাষা-ধর্ম বিদ্বেষকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে তুলনা করেন। সজল ঘোষ হইচই করলে মেজাজ হারান ফিরহাদ। সেই সময় মীনাদেবী পুরোহিতকে কটাক্ষের সুরে চেয়ারম্যান মালা রায় বলেন, ‘‘মিনাদেবী আপনি এত কথা বলছেন৷ 15 মিনিট বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে বলতে পারবেন?’’

চেয়ারম্যানের এমন কটাক্ষ বিজেপির তিন কাউন্সিলর তীব্র প্রতিবাদ করেন। পরে মেয়র ফিরহাদ বলেন, ‘‘পুরশ্রী পত্রিকায় বাংলার মণিষীদের নিয়ে বিশেষ সংখ্যা হবে।’’

