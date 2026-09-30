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জ্ঞানেশের গ্রেফতারি চাইলেন শোভনদেব-কুণাল, রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা; তোপ শঙ্করের

CEC Gyanesh Kumar: দিল্লির পাশাপাশি কলকাতাতেও জ্ঞানেশের পদত্যাগ চেয়ে সরব হল মমতা শিবির । পাল্টা বিরোধীদের নিশানা করল বঙ্গ বিজেপি ।

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মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 7:42 PM IST

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কলকাতা ও শিলিগুড়ি 30 সেপ্টেম্বর: এসআইআরকে সামনে রেখে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চাইছে বিরোধী শিবির । বুধবার দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিল ইন্ডিয়া শিবির । কলকাতাতেও এ নিয়ে তোপ দেগেছেন মমতা শিবিরের নেতারা । সব আক্রমণকে প্রতিহত করে পাল্টা বিরোধীদের 'রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা' নিয়ে সরব বিজেপি ।

রাজ্য বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কালীঘাট তৃণমূলের মুখপাত্র বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, ভোট চুরি করতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ক্ষমতার মারাত্মক অপব্যবহার করেছেন। তাই অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগ ও গ্রেফতারির পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।

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সাংবাদিকদের মুখোমুখি কুণাল (ইটিভি ভারত)

মমতা শিবিরের বিধানসভার নেতা শোভনদেব চট্টোপানধ্যায়, উপনেতা নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, তৌসিফ আহমেদ ও কাশেম সিদ্দিকীর উপস্থিতিতে কুণাল এদিন বিস্ফোরক অভিযোগ করেন । তাঁর অভিযোগ, জ্ঞানেশ কুমার ও তাঁর সহযোগীরা চক্রান্ত করে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। এসআইআর পদ্ধতিকে হাতিয়ার করে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । গণনা কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে ভোটের ফলাফল বিজেপির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই নতুন ভোটার তালিকা বাতিল করে পুরনো তালিকা অনুযায়ী অবিলম্বে ভোটগ্রহণের দাবি জানান তিনি।

শোভনদেবের অভিযোগ, রাজ্যের পুলিশ শাসক দল বিজেপির অনুগত দাসে পরিণত হয়েছে । প্রশাসনিক স্তরে বিজেপির শাসন চলছে। বিধানসভা নির্বাচনের সময় ভবানীপুর কেন্দ্রের ভোট গণনার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "সেদিন তৃণমূলের সব এজেন্টকে মারধর করে গণনা কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল । প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয় ।"

এমতাবস্থায় জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ ও গ্রেফতারির চেয়ে কম কিছুতে আন্দোলন থামবে না বলে তিনি কড়া হুঁশিয়ারি দেন। পাশাপাশি নন্দীগ্রামে কংগ্রেসের প্রচার কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে নেতৃত্বকে গ্রেফতার করা এবং তৃণমূল-সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের জামিনের বিরোধিতা করতে রাজ্য সরকারের তৎপরতার তীব্র সমালোচনা করে কুণালের কটাক্ষ, পায়ের নিচে মাটি না পেয়েই পুলিশকে দিয়ে জোর করে নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে শাসকদল বিজেপি।

sir merge
সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

তৃণমূলের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। বুধবার শিলিগুড়িতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, এসআইআর নিয়ে তৃণমূল, সিপিএম এবং কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে । এই কাজ তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনাকেই স্পষ্ট করে তোলে।

পর্যটন মন্ত্রী উল্লেখ করেন, এসআইআর প্রক্রিয়া শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, বরং বিহার, কেরলম এবং তামিলনাড়ুতেও হয়েছে। কেরলম বা তামিলনাড়ুতে বিরোধীরা নীরব থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার নিয়ে অহেতুক নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করা তাদের চরম দ্বিচারিতা। ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "ভোটে ছলনার প্রকৃত ইতিহাস তৈরি করেছিল কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমল । আদালত তাঁর নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করেছিল।"

নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা করে শুভেন্দু সরকারের এই মন্ত্রী জানান, 2021 সালে ভোট-পরবর্তী হিংসায় তাঁদের বহু কর্মীকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল । লাখ লাখ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশনের সুনির্দিষ্ট নজরদারির কারণেই হিংসামুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

কমিশনের নতুন নির্দেশিকা স্পষ্ট করে মন্ত্রী জানান, এসআইআর প্রক্রিয়ার পর 6 নম্বর ফর্মের সঙ্গে অতিরিক্ত নথি জমা দেওয়ার আর প্রয়োজন নেই। যারা বাদ পড়েছেন বা নতুন ভোটার, তাঁদের জন্য কমিশন বিশেষ অভিযান চালাবে । পর্যাপ্ত হেল্পডেস্ক ও বিশেষ শিবিরের ব্যবস্থাও করবে। বিএলও-রা প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে ইসিআই নেটে আপডেট করবেন । শুনানির কাজ মূলত অনলাইনেই হবে।

পরিশেষে বিরোধী জোটকে নিশানা করে তিনি দাবি করেন, মানুষ বিরোধী দলগুলির উপর থেকে সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন । আসন্ন পুরসভা ও পুরনিগম নির্বাচনের পরেই বিরোধীদের বিভ্রান্তিকর রাজনীতির চিরতরে ইতি ঘটবে।

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SIR IN BENGAL TMC BJP
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জ্ঞানেশের গ্রেফতারি চাইল তৃণমূল
তৃণমূলকে তোপ বিজেপির
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