আরজি কর-কাণ্ডে কেন নীরব ছিলেন শশী, প্রশ্ন বিজেপি প্রার্থীর; পালটা সরব তৃণমূলের প্রার্থীও
আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে শ্যামপুকুরের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী ও তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজার তরজা৷
Published : March 31, 2026 at 8:47 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: চলতি ভোট যে নারী নিরাপত্তা ও আরজি করের মতো ঘটনাগুলি জ্বলন্ত ইস্যু হবে, সেটা বলার অবকাশ থাকে না। সেই সূত্র ধরেই ভোটের ময়দানে নেমে শ্যামপুকুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী আক্রমণ শানালেন প্রতিপক্ষ তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজাকে। তিনি রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী। তিনিও পালটা বিজেপি শাসিত রাজ্যের ও কেন্দ্রের সরকারের উদাহরণ টেনে দিলেন জবাব।
বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, ‘‘একজন মহিলা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়)। আরেকজন রাজ্যে নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী, এই বিধানসভার বিধায়ক ছিলেন এতদিন। বারবার বাংলার মা-বোনেদের সম্মান নিয়ে খেলা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, কালিয়াচক, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর থেকে নিয়ে কসবা ল’কলেজ। মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে আরজি করে। আরজি করের ঘটনা সমগ্র রাজ্যবাসী বুকে ব্যথা, চোখে জল নিয়ে রাস্তায় নেমে রাত দখলে গিয়েছিল। এই নারীকল্যাণ মন্ত্রীকে কি কোথাও অভয়ার মায়ের পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে? না।’’
বিজেপি প্রার্থী আরও বলেন, ‘‘তিনি নিজে একজন আরজি করের ছাত্র ছিলেন ছাত্রী হিসেবেই বা কী দায়িত্ব পালন করেছেন? দুই সন্তানের মা। আপনি কী দায়িত্ব পালন করলেন? আপনি একজন মহিলা, কী দায়িত্ব পালন করলেন? সবদিকে আপনি ব্যর্থ। আপনাকে শ্যামপুকুরের জনগণ কেন ভোট দেবে? কেন ফিরিয়ে আনবে? অভয়ার মতো আর কোনও মেয়েকে মরতে হবে না। ধর্ষিতা হতে হবে না। তার জন্য এই তৃণমূলের বিদায় দরকার। শ্যামপুকুরের জনগণ অভয়ার বিচার করবে, ন্যায় করবে।’’
বিজেপির প্রার্থীকে পালটা জবাব দিতে ছাড়েননি শশী পাঁজা। তিনি শুরুতেই আরজি করের নির্যাতিতার প্রার্থী হওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন৷ বলেন, ‘‘অভয়ার বাবা-মার যেকোনও সিদ্ধান্ত যেকোনও বক্তব্যকে কোনোদিন আমরা সমালোচনা করিনি। তারা তাঁদের মেয়েকে হারিয়েছেন। একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছেন। কোনোদিন তাদের সমালোচনা করব না। আর পাঁচজনের মতো তারও অধিকার আছে রাজনীতিতে আসার।’’
তবে তিনি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়ার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে সামনে রেখে তোপ দাগেন বিজেপির বিরুদ্ধে৷ তিনি বলেন, ‘‘যে দলের প্রার্থী অভয়ার মা হয়েছেন, সেই দলে নারী নিরাপত্তা নিয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যের এনসিআরবি ডেটা দেখেন, তাহলে দেখবেন ওদের হাতে থাকা রাজ্যের মধ্যেই নিজেদের মধ্যে লড়াই আছে কে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে নারীর উপরে আক্রমণের। এমন অবস্থায় তিনি ওই দলের প্রার্থী হয়েছেন।’’
শশী পাঁজা আরও বলেন, ‘‘বিলকিস বানুর ধর্ষণকারীদের মুক্ত করেছিল, মালা পরিয়েছিল৷ পরে সুপ্রিম কোর্ট আবার তাদের জেলে ঢুকিয়েছিল। অলিম্পিকে মহিলা কুস্তিগীররা স্বর্ণপদক নিয়ে এল যাঁরা, তাঁরাই ব্রিজভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ এনে আন্দোলন করল। বিজেপি ওই অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেছে? বহাল তাবিয়াতে তিনি সংসদ ছিলেন। ওই দলেতেই অভয়ার মা।’’
একই সঙ্গে তিনি আরজি কর-কাণ্ডের পর রাজ্যের তরফে বিধানসভায় পাশ করা অপরাজিতা বিল পাশের প্রসঙ্গ তোলেন৷ সেই বিল কেন রাষ্ট্রপতির কাছে আটকে, সেই প্রশ্ন তোলেন৷ একই সঙ্গে তিনি আরজি কর আন্দোলন নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তোলেন৷ পাশাপাশি অভিযোগ করেন, আরজি কর আন্দোলন একসময় রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়৷ ক্রাউড ফান্ডিং-এর কোটি কোটি টাকা ওঠে। আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে গোলমালও হয়৷ পাশাপাশি শশী পাঁজার দাবি, ‘‘আমরা কোনোদিন এই বিষয়টি থেকে আমি এড়িয়ে যায়নি। রাতের শিফটে যে সমস্ত চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীরা থাকেন, তাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।’’