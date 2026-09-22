রাজ্যজুড়ে বামেদের পার্টি অফিসে হামলা ! রাজনৈতিক সংঘাত নিয়ে বিজেপি-সিপিএম বিতর্ক

রাজ্যজুড়ে বামেদের পার্টি অফিসে হামলা ! রাজনৈতিক সংঘাত নিয়ে বিজেপি-সিপিএম বিতর্ক
Attack on Left Parties Offices: সিপিএমের অভিযোগ, বিজেপি হামলা করছে তাদের পার্টি অফিসগুলিতে ৷ বিজেপি অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷ সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : September 22, 2026 at 5:52 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সিপিএমের পার্টি অফিসকে লক্ষ্য করে হামলা, ভাঙচুর, পতাকায় আগুন লাগানো এবং তালা ঝোলানোর একাধিক অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । গত চার মাসে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, গড়বেতা, বালি-বেলুড়, কলকাতার হরিদেবপুর, যাদবপুর, হুগলির গোঘাট এবং দক্ষিণ 24 পরগনার রাজপুর-সোনারপুরের পৃথক ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে সিপিএম ।
কিন্তু, রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব এসব ঘটনার দায় অস্বীকার করেছেন । তাঁরা দলীয় নির্দেশ বা রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভূমিকা অস্বীকার করে আইনানুগ তদন্তের কথা বলছেন । বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্যে বাম আমলের রাজনৈতিক হিংসার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে ।
গত 16 সেপ্টেম্বর হাওড়ার বালি-বেলুড় এলাকায় ডিওয়াইএফআই নেত্রী দীপ্সিতা ধরের সভার পর হামলার অভিযোগ ওঠে । সিপিএমের দাবি, রাত প্রায় 11টা নাগাদ 60-70 জনের একটি বাইক বাহিনী এসে পাঁচটি পার্টি অফিসে হামলা চালায় । বালি পঞ্চাননতলা রোড, দেওয়ানগাজি জোনাল পার্টি অফিস, বেলুড় স্টেশন রোড এবং পাঠকপাড়া-সহ বিভিন্ন জায়গায় দলীয় কার্যালয় আক্রান্ত হয়েছে বলে অভিযোগ ।
আরও একটি অফিসে তালা লাগিয়ে দেওয়ার কথাও জানিয়েছে সিপিএম । দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী এই ঘটনাকে পরিকল্পিত হামলা বলে দাবি করেন । তাঁর বক্তব্য, বালিতে চারটি পার্টি অফিসে হামলা এবং অন্য একটি অফিসে তালা লাগানোর ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয় । পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি ।
ওই ঘটনার পাঁচদিন পর, 21 সেপ্টেম্বর কলকাতার হরিদেবপুরের নেতাজি পল্লিতে সিপিএমের পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগ সামনে আসে । সিপিএমের দাবি, অফিসের দেওয়ালে গেরুয়া রং করে দেওয়া হয়েছে এবং দরজায় নতুন তালা লাগানো হয়েছে । ভিতরে আলমারি ভেঙে কাগজপত্র লুট করা হয় বলেও অভিযোগ । পাশাপাশি লেনিনের ছবি পুকুরে ফেলে দেওয়ার দাবি করেছে সিপিএম ।
এই ঘটনার একদিন আগে, 20 সেপ্টেম্বর যাদবপুর এলাকায় ছয়টি ওয়ার্ডে সিপিএমের পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগ ওঠে । 96, 99, 101, 102, 105 এবং 106 নম্বর ওয়ার্ডে অফিস ভাঙচুর, পতাকা ছিঁড়ে ফেলা এবং শহিদ বেদিতে হামলার অভিযোগে সরব সিপিএম । বাঘাযতীন, কুসুম কানন ও বিজয়গড় এলাকায় দলীয় কার্যালয়গুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ ।
সেপ্টেম্বর মাসেই হুগলির গোঘাটে সিপিএমের 1 নম্বর এরিয়া কমিটির পার্টি অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ সামনে এসেছে । শহিদ বেদি ভেঙে দেওয়া এবং ঘটনাস্থলে ইটের টুকরো ছড়িয়ে থাকার ছবিও দেখা গিয়েছে । অন্যদিকে, 19 সেপ্টেম্বর দক্ষিণ 24 পরগনার রাজপুর-সোনারপুরের 20 নম্বর ওয়ার্ডের কোদালিয়া পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগ ওঠে । অভিযোগ অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে লাগানো ছবি ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা হয় । পরে পার্টি অফিসে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে বলে দাবি সিপিএমের । ঘটনাটি নিয়ে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।
সিপিএমের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সংবাদমাধ্যমে দাবি করেন, পার্টি অফিস ভাঙচুর করা বিজেপির রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ নয় । তাঁর বক্তব্য, রাস্তায় কোনও দলের পতাকা পড়ে থাকলে সেটিকে তুলে উঁচু জায়গায় রেখে দেওয়ার শিক্ষা পেয়েছেন বিজেপি কর্মীরা । শহিদ বেদি ভেঙে দেওয়ার সংস্কৃতিও বিজেপির নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি ।
দলের রাজ্য শাখার প্রধান মুখপাত্র তথা আইনজীবী দেবজিৎ সরকারও দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে অন্য দলের পার্টি অফিস বা সদস্যদের উপর অগণতান্ত্রিক হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেন । তাঁর দাবি, রাজনৈতিক হিংসার ধারাবাহিকতার সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধের ঘটনাও জড়িত থাকতে পারে । কোনও বেআইনি ঘটনা ঘটলে পুলিশ ও প্রশাসন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে বলে জানান তিনি । একই সঙ্গে তিনি বাম আমলের বিভিন্ন রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা তুলে ধরে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কথা বলেন ।
পালটা আক্রমণ করে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি করেন । সাম্প্রতিক পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ নিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বিজেপির বক্তব্যের সমালোচনাও করেন । তাঁর দাবি, পার্টি অফিসগুলি শুধুমাত্র দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার জায়গা নয় ৷ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, দিনমজুর, হকার এবং আক্রান্ত মানুষের সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমাধানের কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয় । এসআইআর-এর সময় বহু মানুষ পার্টি অফিসে এসেছিলেন । মানুষের অধিকার রক্ষার পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের কাজে এই দফতরগুলির ভূমিকা রয়েছে । এই কারণেই বিজেপির আপত্তি তৈরি হয়েছে ।
বিজেপির পার্টি অফিস ও অর্থের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্যকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘শমীক ভট্টাচার্য যা বলছেন সেটি তাঁর নিজের বক্তব্য নয়, বরং ‘His Master's Voice’ ।’’ সেলিম আরও বলেন, ‘‘যাদবপুর ছাড়াও সোনারপুর, বারুইপুর ও গড়বেতায় রাজনৈতিক হামলার হয়েছে । রাজ্যে আইনের শাসন কার্যকর করা এবং মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি ।’’
সুজন চক্রবর্তী দাবি করেন, তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষ বিজেপির দিকে গিয়েছিলেন । কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় এসে তৃণমূলের মতো আচরণ করছে বলে অভিযোগ তাঁর । পার্টি অফিস ভাঙচুর, পতাকা পোড়ানো এবং শহিদ বেদি ভাঙার ঘটনাকে তিনি পরিকল্পিত আক্রমণ হিসেবে বর্ণনা করেন । তাঁর বক্তব্য, হামলা ও ভাঙচুরের মাধ্যমে সিপিএমকে ভয় দেখানো যাবে না । দলীয় কার্যালয়ে হামলার পরও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান তিনি ।
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