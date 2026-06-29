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বিধানসভায় ভোটাভুটি, ঋতব্রতদের অস্বস্তি বাড়িয়ে তৃণমূলে কি নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত ?

তৃণমূলের অন্দরে কালীঘাট ও ঋতব্রত শিবিরের বাইরে অন্য কোনও সমীকরণ তৈরি হচ্ছে কি না সেই প্রশ্নই তুলে দিয়ে গেল সোমবারের বিধানসভা ৷

bengal Assembly
কালীঘাট ও ঋতব্রত শিবিরের বাইরে অন্য কোনও সমীকরণ তৈরি হচ্ছে কি না সেই প্রশ্নই তুলে দিয়ে গেল সোমবারের বিধানসভা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 11:06 PM IST

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কলকাতা, 29 জুন: বিধানসভায় অনায়াসেই পাশ হয়ে গেল শুভেন্দু সরকারের চারটি বিল। ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত জোড়া সংশোধনী এবং গুন্ডাদমন ও সরকারি সম্পত্তি সুরক্ষা বিল-এই চারটিতেই ভোটাভুটি হয়েছে ৷ কিন্তু সরকারের জয় নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে ৷ তবে ভোটাভুটি বিরোধী শিবিরকে এক বিচিত্র পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করিয়েছে ৷ তৃণমূলের অন্দরে কালীঘাট ও ঋতব্রত শিবিরের বাইরে অন্য কোনও সমীকরণ তৈরি হচ্ছে কি না সেই প্রশ্নই তুলে দিয়ে গেল সোমবারের বিধানসভা ৷


প্রথমার্ধে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণমন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ ওবিসি সংরক্ষণ বিল পেশ করতেই ভোটাভুটির দাবি তোলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তখন কালীঘাটপন্থী তিন বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলিফা আহমেদকে দলীয় কৌশল নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত দেখা যায়। অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন সাহা, সাবিনা ইয়াসমিনেরাও দ্রুত আলাপ সেরে নেন। ভোটাভুটির ঠিক আগে ওয়াকআউট করেন ঋতব্রত শিবিরের একটা বড় অংশ। তবে কাজল শেখ, তৌফিকুর রহমান, বাইরন বিশ্বাস, মোশারফ হোসেন, পান্নালাল হালদার-সহ কয়েকজন থেকে যান ভেতরে। সময়মতো কক্ষ ত্যাগ না-করায় স্পিকারের ভর্ৎসনার মুখেও পড়তে হয় তাঁদের। শেষে ভিতরে থেকেও ভোট না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।

ফল প্রকাশের পর দেখা যায় পক্ষে পড়েছে 186টি ভোট ৷ আর বিপক্ষে 17টি । কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, তাঁদের 12 জন বিধায়ক অধিবেশন কক্ষে ছিলেন ৷ তাঁরা বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। এর সঙ্গে কংগ্রেসের দুই, সিপিএমের মুস্তাফিজুর রহমান এবং আইএসএফের নওশাদ-এই চারজন যোগ করলে বিরুদ্ধ ভোট হওয়ার কথা মোট 16। তাহলে 17 নম্বর ভোটটি এল কোথা থেকে ? প্রশ্নটা ঝুলেই রইল। ঋতব্রত শিবির থেকে যাঁরা থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে বিপক্ষে ভোট দিলেন কি ? উত্তর খুঁজছে রাজনৈতিক মহল ৷

দ্বিতীয়ার্ধে গুন্ডাদমন ও সম্পত্তি সুরক্ষা বিল নিয়ে ভোটাভুটির দাবি করেন ঋতব্রত শিবিরের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জামান। এই পর্বে কোনও ওয়াকআউট হয়নি ৷ তবে ভোটদান থেকে বিরত থাকে কালীঘাট তৃণমূল। ভোটাভুটির ফল- পক্ষে 176, বিপক্ষে 41 এবং বিরত 20। এখানেই আসল রহস্য। বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ সরাসরি প্রশ্ন তুললেন, " সে সময় আমরা 11 জন ছিলাম। তা হলে বাকি 9 জন কারা ভোটদানে বিরত থাকলেন ? " এই 11 জনের বাইরে কংগ্রেস, সিপিএম ও আইএসএফের চারজন বিরত থাকলেও হিসেব মেলে না। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বাকিরা ঋতব্রত শিবিরেরই বিধায়ক, যাঁরা নিজেদের শিবিরের সিদ্ধান্তের সঙ্গে পুরোপুরি পা মেলাননি।

প্রথম পর্বের ওয়াকআউটেও যে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল, সেকথা ঘুরিয়ে স্বীকার করেছেন ঋতব্রত শিবিরের বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস নিজেই। ওই শিবিরের আরও এক বিধায়ক জানিয়েছেন, ওয়াকআউটের কথা সবাইকে আগে থেকে জানানো হয়নি। ভোটাভুটির পর বাইরনকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে দেখা যাওয়াটাও আলাদা জল্পনা তৈরি করেছে। কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করলেও, এই সমস্ত প্রশ্নে মুখ খোলেননি ঋতব্রত, নীরব তাঁর শিবিরের বাকিরাও।

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POLITICAL EQUATION IN BENGAL
WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY
VOTING OVER FOUR BILLS IN ASSEMBLY
তৃণমূলে নতুন সমীকরণ
FACTIONALISM IN TMC

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