অধীর-হুমায়ুন-ওয়েসিকে ভোট মানেই বিজেপির হাত শক্ত করা, জলঙ্গিতে অভিষেকের তোপ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, ইডি-সিবিআই কখনও অধীর-হুমায়ুন দরজায় যায় না ! সবই সেটিং!

tmc
জলঙ্গির সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 6, 2026 at 9:32 PM IST

জলঙ্গি, 6 এপ্রিল: ভোটের মুখে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থেকে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী, আম জনতা উন্নয়ন পার্টির (এজেইউপি) চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর এবং মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসিকে একবন্ধনীতে রেখে ভোটারদের সতর্ক করলেন তিনি । তাঁর সাফ বার্তা, "ওদের ভোট দেওয়া মানেই বিজেপির হাত শক্ত করা ।"

কেন একথা বলছেন, সোমবার জলঙ্গি ব্লকের সাদিখানদেয়ার বিদ্যানিকেতন মাঠে নির্বাচনী জনসভা থেকে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অভিষেক ৷ এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "যে নিরাপত্তা অমিত শাহ পান, সেই নিরাপত্তাই অধীর-হুমায়ুনরা পাচ্ছেন ! তাই ইডি-সিবিআই কখনও ওদের দরজায় যায় না ! সবই সেটিং!"

এখানেই না থেমে নাম না করে অধীর, হুমায়ুনদের নিশানা করে এও বলেন, "কেউ কেউ বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে অশান্তি পাকাতে চাইছে । এদের একটাও ভোট দেবেন না ।"

জলঙ্গির তৃণমূল প্রার্থী বাবর আলি ও ডোমকলের তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীরের সমর্থনে এদিন জনসভা করেন অভিষেক । মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রানিনগর ও মুর্শিদাবাদের তৃণমূল প্রার্থী সৌমিক হোসেন ও শাওনি সিংহরায়ও। বক্তব্যের শুরুতেই জলঙ্গি ও ডোমকলে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন অভিষেক ৷ বলেন, ‘‘শুধু ভোটের সময় নয়, তৃণমূল 365 দিনই মানুষের পাশে থাকে ৷ প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করতেও জানে ৷’’

এরপর দলের 'পাঁচ শপথ' এর প্রতিশ্রুতি পড়ে শোনান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক । তাঁর দাবি, "গত দু'বছরে কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই 20 হাজার মানুষের মাথার উপর ছাদ করে দেওয়া হয়েছে । চতুর্থবার সরকার এলে সবার জন্য পাকা বাড়ি নিশ্চিত করা হবে ।" পাশাপাশি বার্ধক্যভাতা, লক্ষ্মীর ভান্ডার এবং পানীয় জল-রাস্তার উন্নয়ন নিয়েও আশ্বাস দেন তিনি ।

বাম-কংগ্রেসকেও এদিন একহাত নেন অভিষেক । সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে কটাক্ষ করে বলেন, "বাজারে যেমন পচা আলু-পেঁয়াজ কেউ কেনে না, তেমনই সিপিএম-কংগ্রেসকেও ভোট দেবেন না ।" তাঁর কথায়, "সিপিএম এখন অতীত, আর কংগ্রেসকে ভোট মানেই বিজেপির লাভ ।"

এদিনের সভায় লক্ষ্মীর ভান্ডারের উপভোক্তাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য । যদিও বিরোধীদের দাবি, জলঙ্গির সভা ভরাতে আশপাশের কেন্দ্র থেকেও লোক আনা হয়েছে । সভা শেষে মালদার হরিশচন্দ্রপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন অভিষেক ।

আরও পড়ুন:

'লড়াই ধর্মের ভিত্তিতে নয়, লড়াই হবে কর্মের ভিত্তিতে', ভোট-প্রচারে বার্তা অভিষেকের
তৃণমূলের বোমা-গুলির হামলায় দোতলা থেকে ঝাঁপ, আদর্শ আঁকড়েই লড়াই শ্যামলীর

