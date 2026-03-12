ETV Bharat / politics

'বোমা মেরে বুথ ফাঁকা করে ভোট’! ভিডিয়ো ঘিরে বিজেপিকে তোপ তৃণমূলের, প্রশ্ন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও

Kunal Ghosh
কুণাল ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 12, 2026 at 9:44 PM IST

কলকাতা, 12 মার্চ: নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই চড়ছে রাজনৈতিক তরজা । বিজেপির বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযোগের তির ছুড়ল তৃণমূল । সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়ো ক্লিপ সামনে এনে বৃহস্পতিবার বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী ।

অরূপ চক্রবর্তীর দাবি, কাঁথিতে একটি সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে বিজেপির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী ও আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের উপস্থিতিতে দলের কয়েকজন কর্মী কথোপকথনের মধ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনে কীভাবে কাঁথি কেন্দ্রে জয় এসেছিল । তৃণমূলের অভিযোগ, ওই কথোপকথনে 'বোমা মেরে বুথ ফাঁকা করে ভোট করার' প্রসঙ্গ উঠে এসেছে ।

অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "গত লোকসভা ভোটে কাঁথি কেন্দ্রে বিজেপি খুব অল্প ব্যবধানে জিতেছিল । সেই জয়ের নেপথ্যে কী কৌশল নেওয়া হয়েছিল, তা ওই ভিডিয়োতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে । বিজেপির সাংসদ কার্যত নিজের মুখেই তা স্বীকার করেছেন ।"

এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, "নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার শান্তিপূর্ণ ভোটের কথা বলছেন । কিন্তু কাঁথির সাংসদের বিরুদ্ধে কি কোনও কৈফিয়ত তলব হবে ? যদি সত্যিই এমন কথা বলা হয়ে থাকে, তবে তাঁর সাংসদ পদ বাতিল করা হবে কি না, সেটাই এখন দেখার ।"

তৃণমূলের দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহায়তা এবং নানা 'অসৎ কৌশল' না থাকলে গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি রাজ্যে এতগুলি আসনে জিতত না । অরূপের কথায়, "বিজেপির নেতারা নিজেদের মুখেই দলের আসল চরিত্র প্রকাশ করে দিয়েছেন ।" তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এ ব্যাপারে বিজেপির কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ৷ প্রতিক্রিয়া এলে প্রতিবেদনে আপডেট করা হবে ৷

অন্যদিকে, আদালত অবমাননার একটি মামলায় এদিন কলকাতা হাইকোর্টে হাজিরা দেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ । শুনানি শেষে আদালত চত্বরের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "যে ঘটনায় আমার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা হয়েছে, সেই ঘটনার সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই । আমি ঘটনাস্থলেও ছিলাম না ।"

কুণাল ঘোষের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই তাঁর নাম মামলায় জড়ানো হয়েছে । তিনি বলেন, "কিছু আইনজীবী তাঁদের পেশাগত সত্ত্বার চেয়ে রাজনৈতিক সত্ত্বাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আমার নাম জড়িয়েছেন ।"

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গঠিত তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চে এদিন মামলার শুনানি হয় । পরবর্তী সময়ে আদালত এই মামলায় নিজেদের রায় ঘোষণা করবে বলে জানা গিয়েছে ।

