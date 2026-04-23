জলপাইগুড়ির 7 বিধানসভার স্পর্শকাতর বুথে লম্বা লাইন, নির্বিঘ্নে চলছে ভোটগ্রহণ

সকাল থেকে বুথের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন ৷ তাড়াতাড়ি ভোট দিয়ে বাড়ি ঢুকে যাওয়াই উদ্দেশ্য, জানাচ্ছেন ভোটাররা ৷

জলপাইগুড়ির সাত বিধানসভার স্পর্শকাতর বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 2:17 PM IST

জলপাইগুড়ি, 23 এপ্রিল: জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি বিধানসভার স্পর্শকাতর বুথগুলিতে নির্বিঘ্নে চলছে ভোটগ্রহণ ৷ বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচন ও পুরসভা নির্বাচনে যে সব বুথে ছাপ্পা ও বুথ জ্যামের অভিযোগ উঠেছিল, সেই সব বুথে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভোটগ্রহণ চলছে ৷ বিশেষ করে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন বজরাপাড়া প্রাইমারি স্কুলে বিস্তর ছাপ্পার অভিযোগ উঠেছিল অতীত নির্বাচনগুলিতে ৷ সেখানেও দেখা গেল শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের ছবি ৷ সাধারণ মানুষ সকাল থেকে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছেন ৷

2022 সালে জলপাইগুড়ি পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের উমাগতি স্কুলে ও রিজিওনাল ট্রেনিং সেন্টার বুথ জ্যাম ও ছাপ্পা হয়েছিল ৷ এ দিন এই দুই ভোট কেন্দ্রে ছাপ্পা ও অশান্তির ভয়ে সকাল সকাল ভিড় করে সাধারণ মানুষ ৷ ভোটারদের বক্তব্য, সকাল সকাল তাঁরা ভোট দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে চান ৷ পাছে বেলা বাড়লে অশান্তি হয় ৷

তেমনই এক স্পর্শকাতর বুথের ভোটার হরি রায় বলেন, "ভোট দিয়ে যাতে কাজে যেতে পারি, তাই সকাল সকাল ভোট দিতে এসেছি ৷ বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিস্থিতি কী হবে জানি না ৷ বিগত দিনে এই বুথে ঝামেলা হয়েছিল ৷ তাই আগেই ভোট দিতে এসেছি ৷" ভোটার শ্রীরাম রায় ও চন্দন রায় বলেন, "এর আগে অনেক ঝামেল হয়েছিল ৷ এবার শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হবে বলে মনে করছি ৷ এই বুথে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ৷"

এবার স্পর্শকাতর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা বিগত দিনের তুলনায় বেড়েছে ৷ জলপাইগুড়ি জেলায় স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে 373টি ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ছিল 162 ৷ এবার স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷

জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি সদর, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মালবাজার ও নাগরাকাটা বিধানসভা রয়েছে ৷ ধূপগুড়ি বিধানসভায় মোট ভোটার রয়েছে 2 লক্ষ 58 হাজার 127 জন, ময়নাগুড়িতে 2 লক্ষ 58 হাজার 545 জন, জলপাইগুড়িতে 2 লক্ষ 50 হাজার 381 জন, রাজগঞ্জে 2 লক্ষ 30 হাজার 795 জন, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে 2 লক্ষ 64 হাজার 380 জন, মালবাজারে 2 লক্ষ 37 হাজার 452 জন, নাগরাকাটাতে 2 লক্ষ 20 হাজার 118 জন ভোটার ৷ জেলায় মডেল পোলিং বুথ রয়েছে 17টি ৷

এবার বিধানসভা ভোটের কাজে জেলায় চার হাজার রাজ্য পুলিশকে কাজে লাগানো হয়েছে ৷ মোট 9 হাজার 645 জন ভোট কর্মী সাতটি বিধানসভায় ভোটপর্ব পরিচালনা করছেন ৷ জলপাইগুড়ি জেলার মোট ভোটার 17 লক্ষ 19 হাজার 798 জন ৷ এর মধ্যে মহিলা ভোটার 8 লক্ষ 46 হাজার 984, পুরুষ ভোটার 8 লক্ষ 72 হাজার 799 ও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার আছেন 15 জন ৷

