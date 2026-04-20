ভোট দিন কাজ দেখে, জয় শ্রীরাম বা জয় বাংলা স্লোগানে ভেসে যাবেন না: দেব

ভোট দিন কাজ দেখে, জয় শ্রীরাম বা জয় বাংলা স্লোগানে ভেসে যাবেন না: দেব
ধর্মের প্রসঙ্গ টেনে দেব বলেন, এবারের নির্বাচনটা অন্য রকম ৷ শুনলে মনে হচ্ছে, যেন ধর্ম নিয়ে নির্বাচন হচ্ছে ৷
Published : April 20, 2026 at 9:52 PM IST
মাথাভাঙা, 20 এপ্রিল: প্রথম দফার ভোটের আগে প্রচারের শেষ লগ্নে উত্তপ্ত কোচবিহারের মাথাভাঙা । তার মধ্যেই তৃণমূল প্রার্থী সাবলু বর্মনের সমর্থনে সভা করে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকে সরাসরি নিশানা করলেন অভিনেতা তথা সাংসদ দেব ওরফে দীপক অধিকারী । তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "মন্দির-মসজিদ নয়, উন্নয়নই হোক নির্বাচনের আসল ইস্যু ।"
23 এপ্রিল প্রথম দফার ভোট । তার আগে সোমবার কার্যত প্রচারের শেষ দিনে মাথাভাঙা-2 নম্বর ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনসভায় উপস্থিত হন দেব । সভামঞ্চের পাশেই অস্থায়ী হেলিপ্যাডে চপার নামতেই উৎসাহী জনতার ঢল নামে । প্রিয় তারকাকে এক ঝলক দেখার জন্য ভিড় উপচে পড়ে এলাকায় । নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী ।
মঞ্চে উঠে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন দেব । একই সঙ্গে সাবলু বর্মনকে ভোট দিয়ে 'আশীর্বাদ" করার আবেদন জানান । তবে প্রচলিত রাজনৈতিক ভাষণের বাইরে গিয়ে নিজের বক্তব্যে আলাদা সুর শোনালেন তিনি ।
দেব বলেন, "আমি ভোট চাইতে আসিনি । আপনারা যাকে খুশি ভোট দিন । কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, জয় শ্রীরাম বা জয় বাংলা-এই স্লোগানে ভেসে যাবেন না ! যে সরকার আপনাদের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে, সেই সরকারের হাত শক্ত করুন ।"
ধর্মের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, "এবারের নির্বাচনটা অন্য রকম ৷ শুনলে মনে হচ্ছে, যেন ধর্ম নিয়ে নির্বাচন হচ্ছে ৷ নেতাদের মুখে শুনেছি, আপনারা আমাকে ভোট দিন, বাবরি মসজিদ করব ৷ কেউ বলছে, আমরা রামমন্দির বানিয়েছি, আমাদের ভোট দিন ৷ কিন্তু নির্বাচন কী এর জন্য হয় ? নির্বাচন হয় কে কতগুলো স্কুল করবে, হাসপাতাল করবে, রাস্তা বানাবে, মানুষকে ভালো রাখবে, এক রাখবে, সেই জন্য ।"
সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেব বলেন, "আমি বলছি না আমাকেই ভোট দিন । আমি আমার দলের হয়ে কথা বলবই । আমাদের দল কী কাজ করেছে, ভবিষ্যতে কী করবে, সেই নিয়ে প্রচার হোক । ধর্মের সুড়সুড়ানি দিয়ে রাজনীতি ঠিক নয় ।" তাঁর বিশ্বাস, মানুষ যাঁকে আস্থা করবে, তাকেই জেতাবে । পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, "গতবারের তুলনায় এ বার আমরা আরও বেশি আসনে জিতব ।"
উল্লেখ্য, এর আগেই একই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে সভা করে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ভোটের আগে তারকা প্রচারে গতি পেয়েছে শাসক শিবির । মাথাভাঙার মাটিতে দাঁড়িয়ে দেবের স্পষ্ট বার্তা, ভোটের লড়াইয়ে আবেগ নয়, উন্নয়নই হোক চূড়ান্ত মাপকাঠি । এখন দেখার, এই বার্তা কতটা প্রভাব ফেলে ব্যালটবাক্সে ।
