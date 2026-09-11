সিপিএমের সভাস্থলে ‘প্রতিবাদের স্লোগান’ হিন্দু রক্ষা বাহিনীর, উত্তেজনা দুর্গাপুরে
Tension at CPIM Meeting in Durgapur: শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের ঘটনা ৷ পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
Published : September 11, 2026 at 9:10 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 10:34 PM IST
দুর্গাপুর, 11 সেপ্টেম্বর: একদিকে লাল পতাকা নিয়ে আওয়াজ উঠছে ‘ইনক্লাব জিন্দাবাদ’ । অন্যদিকে ঢাকের সঙ্গে একের পর এক ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান । মুখোমুখি দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের স্লোগান-পাল্টা স্লোগানে শুক্রবার উত্তপ্ত পরিস্থিতি হল শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে । পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী । দুই পক্ষের মাঝে টানটান উত্তেজনার আবহে শেষপর্যন্ত দড়ির ব্যারিকেড দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে প্রশাসন ।
যা দেখে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, ‘‘আমাদের জনসভায় ঢাক বাজবে, ফুল-চন্দন ছোড়া হবে । সব হবে আমাদের জনসভায় । আর শুভেন্দুর জনসভায় ক’দিন পরে শ্মশানের শান্তি... ওখানে শেয়াল ডাকবে ক’দিন পর ৷’’
সিটি সেন্টারে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আড্ডা)-এর কার্যালয়ের সামনে এদিন ছিল সিপিএমের সমাবেশ । সেই সমাবেশকে ঘিরেই জমায়েত করেন বাম কর্মী-সমর্থকরা । সিপিএমের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শতরূপ ঘোষ ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় । তখনই সমাবেশের অপর প্রান্তে হাজির হন বিশ্ব হিন্দু রক্ষা বাহিনীর সদস্য়-সমর্থকরা ।
সিপিএমের তরফ থেকে ‘ইনক্লাব জিন্দাবাদ’ স্লোগান তোলা হয় ৷ সেই সময় উলটো দিকে থেকে আসে ঢাকের আওয়াজ ৷ ওঠে ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি ৷ এই স্লোগান, পালটা স্লোগান চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ৷ সময় যত এগোতে থাকে, ততই পরিস্থিতির উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে ৷
সিপিএমের সভার জন্য আগে থেকেই সেখানে পুলিশ ছিল ৷ তবে পরিস্থিতি দেখে পুলিশের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হয় ৷ দুই পক্ষের মাঝে দড়ির ব্যারিকেড তৈরি করে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করা হয় পুলিশের তরফে । উত্তপ্ত পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়া যায় ৷ তবে স্লোগান থামানো যায়নি ৷ এই সময় সিপিএমের কিছু নেতা-কর্মী রীতিমতো তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন পুলিশের সঙ্গে ৷
এদিকে এদিন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, ‘‘ভোটের আগে বিজেপি বলল সন্ত্রাস মুক্ত বাংলা গড়ে উঠবে । তারা বলেছিল সকলের পাশে থাকবে, পাশে দাঁড়াবে । কিন্তু ভোটে জেতার পরেই দেখা যাচ্ছে সিপিএমের সভার সামনে ঢাক বাজাচ্ছে ওঁরা ।’’ এছাড়া শারদোৎসব শব্দ ব্যবহারে বিতর্ক থেকে যাদবপুর ইস্যু, প্রায় সবকিছু নিয়েই বিজেপির বিরুদ্ধে হন শতরূপ ঘোষ ৷ অন্যদিকে, বিশ্ব হিন্দু রক্ষা বাহিনীর নেত্রী শুভ্রা প্রসাদ সাহা-র বক্তব্য, “ সিপিএম হিন্দু সংস্কৃতিতে আঘাত করছে । নানারকম ভাবে বদনাম ছড়ানোর চেষ্টা করছে । তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ ।”